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Жизненный цикл (<i >Onchocerca volvulus</i>)

Жизненный цикл (Onchocerca volvulus)

  • 1. Инфицированная мошка кусает человека и откладывает личинок Onchocerca в коже. Затем личинки проникают в ранку от укуса.

  • 2. Личинки проникают под кожу (в подкожную клетчатку) и образуют бугорки (узлы).

  • 3. В узлах личинки превращаются во взрослых червей. Взрослые самки гельминтов могут обитать в таких узлах до 15 лет.

  • 4. После спаривания взрослые самки гельминтов откладывают яйца, которые развиваются в незрелые формы гельминтов под названием микрофилярии. Гельминт может откладывать до 1000 микрофилярий в день. Микрофилярии обычно живут в коже и лимфатических сосудах, хотя иногда присутствуют в кровотоке, моче и мокроте.

  • 5. Инфекция передается при укусе мошки инфицированного человека и ее заражении микрофиляриями.

  • 6. После попадания в желудок мошки микрофилярии перемещаются в среднюю часть кишечника, а затем — в мышцы в средней части тела насекомого (грудные мышцы).

  • 7–8. Там микрофилярии превращаются в личинок.

  • 9. Личинки перемещаются в ротовую часть (хоботок) насекомого и могут передаваться другим людям при укусе.

Изображение Центров по контролю и профилактике заболеваний, международное здравоохранение, отдел паразитарных болезней и малярии.

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