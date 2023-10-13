Жизненный цикл (Onchocerca volvulus)
1. Инфицированная мошка кусает человека и откладывает личинок Onchocerca в коже. Затем личинки проникают в ранку от укуса.
2. Личинки проникают под кожу (в подкожную клетчатку) и образуют бугорки (узлы).
3. В узлах личинки превращаются во взрослых червей. Взрослые самки гельминтов могут обитать в таких узлах до 15 лет.
4. После спаривания взрослые самки гельминтов откладывают яйца, которые развиваются в незрелые формы гельминтов под названием микрофилярии. Гельминт может откладывать до 1000 микрофилярий в день. Микрофилярии обычно живут в коже и лимфатических сосудах, хотя иногда присутствуют в кровотоке, моче и мокроте.
5. Инфекция передается при укусе мошки инфицированного человека и ее заражении микрофиляриями.
6. После попадания в желудок мошки микрофилярии перемещаются в среднюю часть кишечника, а затем — в мышцы в средней части тела насекомого (грудные мышцы).
7–8. Там микрофилярии превращаются в личинок.
9. Личинки перемещаются в ротовую часть (хоботок) насекомого и могут передаваться другим людям при укусе.
Изображение Центров по контролю и профилактике заболеваний, международное здравоохранение, отдел паразитарных болезней и малярии.