4. После спаривания взрослые самки гельминтов откладывают яйца, которые развиваются в незрелые формы гельминтов под названием микрофилярии. Гельминт может откладывать до 1000 микрофилярий в день. Микрофилярии обычно живут в коже и лимфатических сосудах, хотя иногда присутствуют в кровотоке, моче и мокроте.