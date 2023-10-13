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Жизненный цикл <i >Cystoisospora belli</i>

Жизненный цикл Cystoisospora belli

Ооцисты Cystoisospora belli не образуют споры (т. е. не являются заразными), когда попадают в кал. Таким образом, прямая фекально-оральная передача инфекции невозможна.

1. Незрелые ооцисты выводятся с калом. Каждая ооциста обычно содержит один споробласт. Споробласт делится пополам и секретирует стенку цисты, превращаясь в 2 спороцисты. Спороцисты делятся и вырабатывают спорозоиты.

2. Ооцисты проглатываются и выходят из цисты. Спорозоиты высвобождаются и проникают в эпителиальные клетки.

3–5. Внутри клеток они размножаются вегетативным путем. По прошествии минимум одной недели развиваются мужские и женские гаметоциты. Оплодотворение приводит к образованию ооцист, которые выделяются в кал.

Изображение предоставлено библиотекой изображений центров по контролю и профилактике заболеваний.

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