Ооцисты Cystoisospora belli не образуют споры (т. е. не являются заразными), когда попадают в кал. Таким образом, прямая фекально-оральная передача инфекции невозможна.

1. Незрелые ооцисты выводятся с калом. Каждая ооциста обычно содержит один споробласт. Споробласт делится пополам и секретирует стенку цисты, превращаясь в 2 спороцисты. Спороцисты делятся и вырабатывают спорозоиты.

2. Ооцисты проглатываются и выходят из цисты. Спорозоиты высвобождаются и проникают в эпителиальные клетки.