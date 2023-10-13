Жизненный цикл Cryptosporidium
Паразиты Cryptosporidium попадают в организм в основном с загрязненной водой (например, в питьевой воде или в плавательных бассейнах) и иногда с зараженной пищей.
1. Яйца (ооцисты) выводятся из инфицированного хозяина с калом и, возможно, с выделениями из дыхательных путей. При выведении яйцеклетки могут вызвать инфекцию (заразить).
2–3 (a–k). Яйца попадают в организм с зараженной водой или пищей (или, возможно, при вдыхании) и паразиты вылупляются из яиц внутри организма. Паразиты меняют формы несколько раз. Сначала они размножаются вегетативным путем. Затем паразиты превращаются в мужскую (микрогамонт) и женскую (макрогамонт) форму. Эти формы спариваются и откладывают яйца. Существуют два типа яиц: толстостенные яйца, которые обычно выходят с калом инфицированного человека, и тонкостенные яйца, которые в основном участвуют в инфицировании самого человека (аутоинфекция). При аутоинфекции яйца развиваются во взрослые формы и вызывают инфекцию, не покидая организм.
Изображение Центров по контролю и профилактике заболеваний, международное здравоохранение, отдел паразитарных болезней и малярии.