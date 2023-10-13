2. Инфекция начинается при проглатывании яиц остриц. Часто яйца попадают в организм при прикосновении ко рту руками после контакта с задним проходом или с предметами одежды или другими вещами (например, постельным покрывалом), на поверхности которых находятся яйца. Иногда при обращении с загрязненными предметами некоторое количество яиц попадает в воздух, а оттуда — в организм человека.