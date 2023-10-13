Жизненный цикл острицы
1. Самки гельминтов откладывают яйца в липком желеобразном веществе, которое прилипает к коже вокруг заднего прохода.
2. Инфекция начинается при проглатывании яиц остриц. Часто яйца попадают в организм при прикосновении ко рту руками после контакта с задним проходом или с предметами одежды или другими вещами (например, постельным покрывалом), на поверхности которых находятся яйца. Иногда при обращении с загрязненными предметами некоторое количество яиц попадает в воздух, а оттуда — в организм человека.
3. После проглатывания яйца перемещаются в тонкий кишечник, где из них вылупляются личинки.
4. Затем личинки перемещаются в толстый кишечник. Там личинки созревают в течение 2–6 недель, а взрослые острицы начинают спариваться.
5. Ночью беременная самка острицы перемещается в прямую кишку и выходит через задний проход, чтобы отложить яйца.
Изображение Центров по контролю и профилактике заболеваний, международное здравоохранение, отдел паразитарных болезней и малярии.