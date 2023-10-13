Жизненный цикл Лоа Лоа
1. При укусе человека слепень откладывает на кожу личинки гельминта Лоа Лоа, которые проникают в остающуюся после укуса ранку.
2. Личинки превращаются во взрослых гельминтов в подкожных тканях.
3. Взрослые особи вырабатывают незрелых личинок (микрофилярии), которые в течение светлого времени суток циркулируют в кровотоке, а ночь проводят в легких. Микрофилярии могут присутствовать в спинномозговой жидкости, моче или мокроте.
4. При укусе слепнем человека микрофилярии попадают к нему в желудок.
5. В организме слепня микрофилярии перемещаются в среднюю часть кишечника, а затем — в мышцы в средней части тела насекомого (грудные мышцы).
6–7. Там микрофилярии превращаются в личинок.
8. Личинки перемещаются в ротовую часть (хоботок) насекомого и могут передаваться другим людям при укусе.
Изображение Центров по контролю и профилактике заболеваний, международное здравоохранение, отдел паразитарных болезней и малярии.