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Жизненный цикл <i >Лоа Лоа</i>

Жизненный цикл Лоа Лоа

  • 1. При укусе человека слепень откладывает на кожу личинки гельминта Лоа Лоа, которые проникают в остающуюся после укуса ранку.

  • 2. Личинки превращаются во взрослых гельминтов в подкожных тканях.

  • 3. Взрослые особи вырабатывают незрелых личинок (микрофилярии), которые в течение светлого времени суток циркулируют в кровотоке, а ночь проводят в легких. Микрофилярии могут присутствовать в спинномозговой жидкости, моче или мокроте.

  • 4. При укусе слепнем человека микрофилярии попадают к нему в желудок.

  • 5. В организме слепня микрофилярии перемещаются в среднюю часть кишечника, а затем — в мышцы в средней части тела насекомого (грудные мышцы).

  • 6–7. Там микрофилярии превращаются в личинок.

  • 8. Личинки перемещаются в ротовую часть (хоботок) насекомого и могут передаваться другим людям при укусе.

Изображение Центров по контролю и профилактике заболеваний, международное здравоохранение, отдел паразитарных болезней и малярии.

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