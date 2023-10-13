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Жизненный цикл <i >лейшмании</i>

Жизненный цикл лейшмании

  • 1. Человек заражается при укусе инфицированной самкой песчаной мухи, которая передает форму простейших (так называемые промастиготы), вызывающие инфекцию.

  • 2. Промастиготы поглощаются определенными иммунными клетками, которые называются макрофагами. (Процесс захвата и поглощения клетками микроорганизмов, других клеток или фрагментов клеток называется фагоцитозом, а клетки, осуществляющие такой процесс — фагоцитами).

  • 3. В этих клетках промастиготы развиваются в другую форму (амастиготы).

  • 4. Амастиготы размножаются внутри макрофагов в различных тканях организма.

  • 5–6. При укусе инфицированного человека песчаная муха заражается при поглощении крови, в которой содержатся инфицированные макрофаги.

  • 7. В средней части кишечника мухи (средняя кишка) амастиготы превращаются в промастиготы.

  • 8. В средней части кишечника мухи промастиготы размножаются, развиваются и мигрируют оттуда в ротовой отдел мухи. При укусе мухой другого человека промастиготы попадают в его организм, замыкая, таким образом, жизненный цикл.

Изображение Центров по контролю и профилактике заболеваний, международное здравоохранение, отдел паразитарных болезней и малярии.

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