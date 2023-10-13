Жизненный цикл лейшмании
1. Человек заражается при укусе инфицированной самкой песчаной мухи, которая передает форму простейших (так называемые промастиготы), вызывающие инфекцию.
2. Промастиготы поглощаются определенными иммунными клетками, которые называются макрофагами. (Процесс захвата и поглощения клетками микроорганизмов, других клеток или фрагментов клеток называется фагоцитозом, а клетки, осуществляющие такой процесс — фагоцитами).
3. В этих клетках промастиготы развиваются в другую форму (амастиготы).
4. Амастиготы размножаются внутри макрофагов в различных тканях организма.
5–6. При укусе инфицированного человека песчаная муха заражается при поглощении крови, в которой содержатся инфицированные макрофаги.
7. В средней части кишечника мухи (средняя кишка) амастиготы превращаются в промастиготы.
8. В средней части кишечника мухи промастиготы размножаются, развиваются и мигрируют оттуда в ротовой отдел мухи. При укусе мухой другого человека промастиготы попадают в его организм, замыкая, таким образом, жизненный цикл.
Изображение Центров по контролю и профилактике заболеваний, международное здравоохранение, отдел паразитарных болезней и малярии.