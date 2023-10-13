2. Промастиготы поглощаются определенными иммунными клетками, которые называются макрофагами. (Процесс захвата и поглощения клетками микроорганизмов, других клеток или фрагментов клеток называется фагоцитозом, а клетки, осуществляющие такой процесс — фагоцитами).