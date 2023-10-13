Дефект перегородки — это отверстие в стенке (перегородке), которая разделяет сердце на левую и правую части. Дефекты межпредсердной перегородки расположены между верхними камерами сердца (предсердия). Дефекты межжелудочковой перегородки расположены между нижними камерами (желудочками). При обоих типах замыкается движение некоторого количества насыщенной кислородом крови, предназначенной для организма. Она возвращается в легкие, а не закачивается в остальную часть организма.