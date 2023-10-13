Нервные сигналы проходят от каждого глаза по соответствующему зрительному нерву и другим нервным волокнам (зрительные пути) в затылочную часть мозга, где они воспринимаются и интерпретируются. Два зрительных нерва встречаются на перекрестке зрительных нервов, который расположен за глазами непосредственно перед гипофизом и ниже передней части мозга (головного мозга). Там зрительный нерв каждого глаза разделяется, половина нервных волокон с каждой стороны переходит на другую сторону и дальше идет к затылочной части мозга. Таким образом, правая сторона мозга получает информацию через оба зрительных нерва для левого поля зрения, а левая сторона мозга получает информацию через оба зрительных нерва для правого поля зрения. Середина этих полей зрения накладывается одна на другую. Ее видят оба глаза (так называемое бинокулярное зрение).