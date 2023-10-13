Анатомия зрительных путей
Нервные сигналы проходят от каждого глаза по соответствующему зрительному нерву и другим нервным волокнам (зрительные пути) в затылочную часть мозга, где они воспринимаются и интерпретируются. Два зрительных нерва встречаются на перекрестке зрительных нервов, который расположен за глазами непосредственно перед гипофизом и ниже передней части мозга (головного мозга). Там зрительный нерв каждого глаза разделяется, половина нервных волокон с каждой стороны переходит на другую сторону и дальше идет к затылочной части мозга. Таким образом, правая сторона мозга получает информацию через оба зрительных нерва для левого поля зрения, а левая сторона мозга получает информацию через оба зрительных нерва для правого поля зрения. Середина этих полей зрения накладывается одна на другую. Ее видят оба глаза (так называемое бинокулярное зрение).
Каждый глаз видит объект под слегка разными углами зрения, поэтому информация, которую получает мозг от каждого глаза, отличается, несмотря на то, что она частично совпадает. Мозг объединяет информацию и выдает полную картину.