Обморожение — это холодовое поражение, связанное с замораживанием участка тела.
Воздействие очень сильного холода может заморозить ткани. При этом пораженные, а иногда и прилегающие к ним ткани могут разрушиться.
Пораженный участок может неметь, белеть, опухать, покрываться волдырями, а может почернеть и стать жестким.
Пораженный участок нужно как можно скорее согреть в теплой воде.
Большинство поражений со временем заживают, но в некоторых случаях отмершие ткани удаляют хирургическим путем.
(См. также Общие сведения о холодовых поражениях).
Травмы, вызванные обморожением, являются результатом сочетания нескольких факторов. При заморозке одни клетки погибают, а другие нет. Под действием холода кровеносные сосуды сужаются, и нарушение кровоснабжения может привести к поражению тканей, не затронутых обморожением, но расположенных вблизи промерзшего участка. Иногда под действием холода в мелких кровеносных сосудах ткани образуются тромбы. В результате кровоснабжение может ухудшиться настолько, что ткань отмирает. Когда кровоснабжение пораженного участка восстанавливается, пораженные ткани начинают выделять вредные химические соединения, которые способствуют воспалительному процессу. Воспаление усугубляет вред, нанесенный холодом. Кроме того, при оттаивании обмороженная ткань выделяет токсины, которые попадают в кровоток.
Воздействие отрицательных температур на любые части тела приводит к риску обморожения. Тяжесть обморожения зависит от температуры и длительности воздействия. Наиболее подвержены риску обморожения люди, кровообращение которых осложнено диабетом, атеросклерозом, спазмом кровеносных сосудов (вызванным курением, неврологическими расстройствами или приемом некоторых лекарств) или ношением слишком тесных перчаток или сапог. Наиболее уязвимы незащищенные руки, ноги, лицо и уши. Соприкосновение с мокрыми или металлическими предметами ускоряет обморожение и усугубляет его.
Симптомы обморожения
Симптомы обморожения зависят от глубины и площади обмороженной ткани. Если глубина невелика, образуется белый онемевший участок кожи, который облазит после обогрева. При чуть большей глубине обморожения образуются волдыри, и пораженный участок отекает. При глубоком обморожении происходит онемение конечности, она становится холодной и твердой. Пораженный участок холодный и бледный. Часто появляются волдыри. При более легкой степени поражения жидкость внутри волдырей прозрачная, при тяжелой — окрашена кровью.
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© Springer Science+Business Media
© Springer Science+Business Media
Погибшая ткань конечности может приобрести серый цвет и мягкую консистенцию (влажная гангрена). В большинстве случаев конечность, пораженную влажной гангреной, приходится ампутировать. Чаще погибшая ткань в пораженной области приобретает черный цвет и жесткую консистенцию (сухая гангрена).
Диагностика обморожения
Обследование медицинским работником
Воздействие крайне низких температур в прошлом
Обморожение диагностируют по характерному внешнему виду и исходя из того, что симптомы появились после существенного воздействия холода. Иногда обморожение изначально выглядит так же, как и поражения тканей без обморожения. По прошествии нескольких дней обмороженные ткани приобретают признаки, отличные от поражений тканей без обморожения.
Лечение обморожения
Согревание пострадавшего
Погружение обмороженного участка в теплую воду
Иногда хирургическое вмешательство (часто отсроченное)
Помощь до госпитализации
Пострадавшего с обморожением нужно укрыть теплым одеялом, поскольку обморожению может сопутствовать гипотермия. По возможности следует немедленно приступить к отогреванию обмороженного участка. Пораженный участок погружают в теплую воду, температура которой не выше, чем выдерживает рука человека, осуществляющего уход (около 37–39 °С). Не следует растирать пораженный участок (например, снегом), поскольку это усугубляет поражение тканей. Поскольку чувствительность пораженного участка утеряна, пострадавший не сможет заметить ожога. Соответственно, пораженный участок не следует отогревать у костра или при помощи электрогрелки.
Повторное обморожение оттаявших тканей опаснее длительного обморожения. Соответственно, если пострадавшему придется снова подвергнуться воздействию сильного холода, в частности, если ему придется идти, опираясь на обмороженные стопы, отогревать ткани не следует. Ходьба повредит отогретым стопам гораздо сильнее. Кроме того, необходимо приложить все силы к тому, чтобы защитить пораженные ткани от трения, сдавливания и дальнейшего повреждения. Ноги обычно моют, вытирают и укрывают. Пострадавшего держат в тепле, и если возможно, дают анальгетики. Его нужно доставить в больницу как можно скорее.
Знаете ли Вы, что...
Помощь в больнице
В больнице начинается или продолжается отогревание пораженного участка в сосудах с теплой водой (при температуре от 37 до 39 °C). Перед погружением в воду следует осторожно снять украшения, чтобы избежать повреждения кожи. Полное отогревание пораженного участка занимает порядка 15-30 минут. Во время согревания рекомендуется осторожно двигать пораженной конечностью. В процессе отогревания пораженный участок становится чрезвычайно болезненным, поэтому пострадавшему может потребоваться инъекция опиоидного анальгетика. Волдыри не вскрывают. Вскрывшиеся волдыри смазывают мазью с антибиотиком.
После отогревания тканей обмороженный участок осторожно промывают, сушат, забинтовывают стерильным бинтом и тщательно следят за тем, чтобы он оставался сухим и чистым во избежание инфекции. Для снятия воспаления назначают противовоспалительные препараты, например, таблетки ибупрофена либо наружный гель с препаратом алоэ. Инфекцию лечат антибиотиками, хотя некоторые медработники для профилактики назначают антибиотики всем пострадавшим с обморожениями. Некоторые медработники также назначают пострадавшим лекарственные препараты внутривенно или внутриартериально для улучшения кровоснабжения пораженного участка, хотя такое лечение полезно лишь в первые дни после травмы. Может быть назначен столбнячный анатоксин, если человек ранее не был вакцинирован от столбняка или если ревакцинация просрочена.
Уход после выписки из больницы
Люди должны придерживаться здорового питания, чтобы обеспечить выработку организмом достаточного количества тепла.
Лучшим лечением являются теплые (около 37° C) вихревые ванны три раза в день с аккуратным вытиранием, покой и время. Состояние большинства пострадавших медленно улучшается в течение нескольких месяцев, хотя в некоторых случаях погибшие ткани приходится ампутировать. Ввиду того, что масштабы и тяжесть обморожения на первых порах может казаться существенно больше, чем по истечению времени (нескольких недель или месяцев), решение об ампутации обычно откладывают на несколько месяцев, давая поражению возможность зажить. Иногда для прогнозирования заживления проводят визуализирующие обследования, например, радионуклидное сканирование, микроволновую термографию или лазерную допплеровскую флоуметрию. Неспособные к заживлению участки ампутируют. В некоторых случаях онемение или сверхчувствительность к холоду остается и после заживления обмороженных участков.