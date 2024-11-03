Обморожение — это холодовое поражение, связанное с замораживанием участка тела.

Воздействие очень сильного холода может заморозить ткани. При этом пораженные, а иногда и прилегающие к ним ткани могут разрушиться.

Пораженный участок может неметь, белеть, опухать, покрываться волдырями, а может почернеть и стать жестким.

Пораженный участок нужно как можно скорее согреть в теплой воде.

Большинство поражений со временем заживают, но в некоторых случаях отмершие ткани удаляют хирургическим путем.

(См. также Общие сведения о холодовых поражениях).

Травмы, вызванные обморожением, являются результатом сочетания нескольких факторов. При заморозке одни клетки погибают, а другие нет. Под действием холода кровеносные сосуды сужаются, и нарушение кровоснабжения может привести к поражению тканей, не затронутых обморожением, но расположенных вблизи промерзшего участка. Иногда под действием холода в мелких кровеносных сосудах ткани образуются тромбы. В результате кровоснабжение может ухудшиться настолько, что ткань отмирает. Когда кровоснабжение пораженного участка восстанавливается, пораженные ткани начинают выделять вредные химические соединения, которые способствуют воспалительному процессу. Воспаление усугубляет вред, нанесенный холодом. Кроме того, при оттаивании обмороженная ткань выделяет токсины, которые попадают в кровоток.

Воздействие отрицательных температур на любые части тела приводит к риску обморожения. Тяжесть обморожения зависит от температуры и длительности воздействия. Наиболее подвержены риску обморожения люди, кровообращение которых осложнено диабетом, атеросклерозом, спазмом кровеносных сосудов (вызванным курением, неврологическими расстройствами или приемом некоторых лекарств) или ношением слишком тесных перчаток или сапог. Наиболее уязвимы незащищенные руки, ноги, лицо и уши. Соприкосновение с мокрыми или металлическими предметами ускоряет обморожение и усугубляет его.

Симптомы обморожения Симптомы обморожения зависят от глубины и площади обмороженной ткани. Если глубина невелика, образуется белый онемевший участок кожи, который облазит после обогрева. При чуть большей глубине обморожения образуются волдыри, и пораженный участок отекает. При глубоком обморожении происходит онемение конечности, она становится холодной и твердой. Пораженный участок холодный и бледный. Часто появляются волдыри. При более легкой степени поражения жидкость внутри волдырей прозрачная, при тяжелой — окрашена кровью. Обморожение стопы Изображение © Springer Science+Business Media Тяжелое обморожение рук Изображение © Springer Science+Business Media Отмирание тканей, вызванное отморожением Изображение © Springer Science+Business Media Погибшая ткань конечности может приобрести серый цвет и мягкую консистенцию (влажная гангрена). В большинстве случаев конечность, пораженную влажной гангреной, приходится ампутировать. Чаще погибшая ткань в пораженной области приобретает черный цвет и жесткую консистенцию (сухая гангрена).

Диагностика обморожения Обследование медицинским работником

Воздействие крайне низких температур в прошлом Обморожение диагностируют по характерному внешнему виду и исходя из того, что симптомы появились после существенного воздействия холода. Иногда обморожение изначально выглядит так же, как и поражения тканей без обморожения. По прошествии нескольких дней обмороженные ткани приобретают признаки, отличные от поражений тканей без обморожения.