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Травма аорты

Авторы:Thomas G. Weiser, MD, MPH, Stanford University School of Medicine
Проверено/пересмотрено апр. 2024
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При действии на грудную клетку тупого предмета с большой силой может произойти частичный или полный разрыв аорты — самой крупной артерии в организме.

  • Для пациентов с такой травмой характерна сильная боль в груди и часто слабый пульс, охриплость голоса или шок.

  • Назначается рентгенография органов грудной клетки, часто также выполняется другое визуализирующее исследование, например, компьютерная томография (КТ) ангиография, ультразвуковое исследование или аортография.

  • Травматический разрыв аорты является чрезвычайным состоянием.

  • После достижения контроля артериального давления и частоты сердечных сокращений проводится хирургическое вмешательство для восстановления целостности сосуда.

(См. также Общие сведения о травмах грудной клетки).

Сердце качает кровь ко всему телу через аорту. Таким образом, разрыв аорты — это неотложное состояние, представляющее угрозу для жизни, которое может привести к летальному исходу до поступления в больницу.

Расслоение аорты обычно возникает при высокоскоростной автомобильной аварии или падении с высоты. У пациента также часто случаются переломы ребер и другие тяжелые травмы.

Симптомы повреждения аорты

Как правило, у человека возникает сильная боль в груди из-за травмы стенки грудной клетки. У некоторых пациентов появляется охриплость и слабый пульс, особенно на ногах или стопах. Ноги и руки могут стать холодными, потными и синюшными. У пострадавшего могут наблюдаться симптомы шока, такие как низкое артериальное давление, затруднение дыхания и дезориентация.

Диагностика повреждения аорты

  • Диагностическая визуализация

Рентгенография органов грудной клетки обязательна у лиц с травмами грудной клетки. Тем не менее, разрыв аорты может быть не виден на рентгеновском снимке органов грудной клетки, а недооценка этой травмы может иметь серьезные последствия. В связи с этим, если тяжелые травмы грудной клетки вызваны высокоскоростной автомобильной аварией или падением с высоты, часто назначаются другие визуализирующие исследования, такие как компьютерная томография (КТ) ангиография, эхокардиография, ультразвуковое исследование или аортография (ангиография аорты — см. таблицу Распространенные типы ангиографии).

Лечение повреждения аорты

  • Контроль частоты сердечных сокращений и артериального давления

  • Хирургическое вмешательство для восстановления целостности аорты или вставления проволочной сетки

Приоритетным является контроль частоты сердечных сокращений и артериального давления пациента. При повышении артериального давления и частоты сердечных сокращений разрыв может усугубиться, и аорта иногда может лопнуть. Лекарственные препараты, например, бета-блокаторы, могут помочь контролировать оба показателя. Другие меры помощи могут включать назначение обезболивающих, успокоение пациента и отказ от выполнения процедур, которые могут вызвать рвоту или позывы к рвоте.

После достижения контроля частоты сердечных сокращений и артериального давления выполняется хирургическое вмешательство для восстановления целостности сосуда. Иногда врачи помещают сетчатую трубку (стент) в аорту, чтобы закрыть участок разрыва.

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Авторское право © 2025 Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, США и ее аффилированные лица. Все права сохранены.

Авторское право© 2025Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, США и ее аффилированные лица. Все права сохранены.