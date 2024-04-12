Травма аорты

При действии на грудную клетку тупого предмета с большой силой может произойти частичный или полный разрыв аорты — самой крупной артерии в организме.

Для пациентов с такой травмой характерна сильная боль в груди и часто слабый пульс, охриплость голоса или шок.

Назначается рентгенография органов грудной клетки, часто также выполняется другое визуализирующее исследование, например, компьютерная томография (КТ) ангиография, ультразвуковое исследование или аортография.

Травматический разрыв аорты является чрезвычайным состоянием.

После достижения контроля артериального давления и частоты сердечных сокращений проводится хирургическое вмешательство для восстановления целостности сосуда.

(См. также Общие сведения о травмах грудной клетки).

Сердце качает кровь ко всему телу через аорту. Таким образом, разрыв аорты — это неотложное состояние, представляющее угрозу для жизни, которое может привести к летальному исходу до поступления в больницу.

Расслоение аорты обычно возникает при высокоскоростной автомобильной аварии или падении с высоты. У пациента также часто случаются переломы ребер и другие тяжелые травмы.

Симптомы повреждения аорты Как правило, у человека возникает сильная боль в груди из-за травмы стенки грудной клетки. У некоторых пациентов появляется охриплость и слабый пульс, особенно на ногах или стопах. Ноги и руки могут стать холодными, потными и синюшными. У пострадавшего могут наблюдаться симптомы шока, такие как низкое артериальное давление, затруднение дыхания и дезориентация.

Диагностика повреждения аорты Диагностическая визуализация Рентгенография органов грудной клетки обязательна у лиц с травмами грудной клетки. Тем не менее, разрыв аорты может быть не виден на рентгеновском снимке органов грудной клетки, а недооценка этой травмы может иметь серьезные последствия. В связи с этим, если тяжелые травмы грудной клетки вызваны высокоскоростной автомобильной аварией или падением с высоты, часто назначаются другие визуализирующие исследования, такие как компьютерная томография (КТ) ангиография, эхокардиография, ультразвуковое исследование или аортография (ангиография аорты — см. таблицу Распространенные типы ангиографии).