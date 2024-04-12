Гемоторакс представляет собой скопление крови между легкими и грудной стенкой.
Пострадавшие могут чувствовать головокружение, одышку и боль в груди, а кожа может стать холодной на ощупь, потной или синюшной.
С целью диагностики назначают рентгенологическое исследование грудной клетки.
Пациентам вводят жидкости внутривенно или переливают кровь, а в грудную полость вставляется трубка для того, чтобы выпустить кровь.
(См. также Общие сведения о травмах грудной клетки).
Гемоторакс может возникнуть в результате любой травмы — тупой или проникающей — которая сопровождается порезом или разрывом легкого либо артерии или вены грудной клетки. Кровь может затем накапливаться в плевральной полости — между двумя слоями ткани, которая покрывает легкие. Большое количество крови может давить на легкие и затруднять дыхание. Когда в это пространство попадает и воздух, и кровь, состояние называется гемопневмоторакс. Иногда причиной гемоторакса является хирургическое вмешательство на органах грудной клетки или другая патология, например, туберкулез или рак легких.
Знаете ли Вы, что...
Симптомы гемоторакса
Гемоторакс не вызывает боли, но вызвавшая его травма обычно болезненна. Серьезность других симптомов в определенной степени зависит от количества крови в грудной полости. Если количество крови невелико, у пациента обычно отсутствуют другие симптомы. Люди с большим количеством крови могут ощущать одышку, а дыхание может стать поверхностным и быстрым. Массивное количество крови может вызвать падение артериального давления до опасно низких уровней (шок). Кожа может стать холодной, принять синюшную окраску и покрыться липким потом.
Диагностика гемоторакса
рентгенологическое исследование органов грудной клетки;
Иногда ультразвуковое исследование.
Если врачи подозревают гемоторакс, они проводят рентгенологическое исследование органов грудной клетки или, особенно если необходима быстрая диагностика, ультразвуковое исследование у постели больного, называемое E-FAST (расширенная сфокусированная ультразвуковая оценка при травмах), чтобы обнаружить кровь в плевральной полости между легкими и грудной стенкой.
Лечение гемоторакса
Внутривенные жидкости, а иногда препараты крови для поддержания артериального давления
Дренирование грудной клетки
Пациентам назначают большое количество жидкости внутривенно для того, чтобы увеличить объем жидкости в кровотоке, и, таким образом, повысить артериальное давление. При больших кровопотерях необходимо переливание крови.
Обычно в грудную клетку вставляют дренажную трубку (торакостомия или плевральная дренажная трубка), чтобы удалить кровь и обеспечить возможность расправления спавшихся легких. Возможно, потребуется оставить трубку в грудной полости на несколько дней.
При наличии большого количества крови или продолжении кровотечения может потребоваться хирургическое вмешательство (торакотомия), чтобы остановить кровотечение.