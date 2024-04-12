Гемоторакс

Внутривенные жидкости, а иногда препараты крови для поддержания артериального давления

Дренирование грудной клетки

Пациентам назначают большое количество жидкости внутривенно для того, чтобы увеличить объем жидкости в кровотоке, и, таким образом, повысить артериальное давление. При больших кровопотерях необходимо переливание крови.

Обычно в грудную клетку вставляют дренажную трубку (торакостомия или плевральная дренажная трубка), чтобы удалить кровь и обеспечить возможность расправления спавшихся легких. Возможно, потребуется оставить трубку в грудной полости на несколько дней.

При наличии большого количества крови или продолжении кровотечения может потребоваться хирургическое вмешательство (торакотомия), чтобы остановить кровотечение.