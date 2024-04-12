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Гемоторакс

Авторы:Thomas G. Weiser, MD, MPH, Stanford University School of Medicine
Проверено/пересмотрено апр. 2024
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Гемоторакс представляет собой скопление крови между легкими и грудной стенкой.

  • Пострадавшие могут чувствовать головокружение, одышку и боль в груди, а кожа может стать холодной на ощупь, потной или синюшной.

  • С целью диагностики назначают рентгенологическое исследование грудной клетки.

  • Пациентам вводят жидкости внутривенно или переливают кровь, а в грудную полость вставляется трубка для того, чтобы выпустить кровь.

(См. также Общие сведения о травмах грудной клетки).

Гемоторакс может возникнуть в результате любой травмы — тупой или проникающей — которая сопровождается порезом или разрывом легкого либо артерии или вены грудной клетки. Кровь может затем накапливаться в плевральной полости — между двумя слоями ткани, которая покрывает легкие. Большое количество крови может давить на легкие и затруднять дыхание. Когда в это пространство попадает и воздух, и кровь, состояние называется гемопневмоторакс. Иногда причиной гемоторакса является хирургическое вмешательство на органах грудной клетки или другая патология, например, туберкулез или рак легких.

Знаете ли Вы, что...

  • В большинстве случаев кровотечение из раны грудной клетки происходит внутрь грудной полости, и снаружи крови практически не видно.

Симптомы гемоторакса

Гемоторакс не вызывает боли, но вызвавшая его травма обычно болезненна. Серьезность других симптомов в определенной степени зависит от количества крови в грудной полости. Если количество крови невелико, у пациента обычно отсутствуют другие симптомы. Люди с большим количеством крови могут ощущать одышку, а дыхание может стать поверхностным и быстрым. Массивное количество крови может вызвать падение артериального давления до опасно низких уровней (шок). Кожа может стать холодной, принять синюшную окраску и покрыться липким потом.

Диагностика гемоторакса

  • рентгенологическое исследование органов грудной клетки;

  • Иногда ультразвуковое исследование.

Если врачи подозревают гемоторакс, они проводят рентгенологическое исследование органов грудной клетки или, особенно если необходима быстрая диагностика, ультразвуковое исследование у постели больного, называемое E-FAST (расширенная сфокусированная ультразвуковая оценка при травмах), чтобы обнаружить кровь в плевральной полости между легкими и грудной стенкой.

Лечение гемоторакса

  • Внутривенные жидкости, а иногда препараты крови для поддержания артериального давления

  • Дренирование грудной клетки

Пациентам назначают большое количество жидкости внутривенно для того, чтобы увеличить объем жидкости в кровотоке, и, таким образом, повысить артериальное давление. При больших кровопотерях необходимо переливание крови.

Обычно в грудную клетку вставляют дренажную трубку (торакостомия или плевральная дренажная трубка), чтобы удалить кровь и обеспечить возможность расправления спавшихся легких. Возможно, потребуется оставить трубку в грудной полости на несколько дней.

При наличии большого количества крови или продолжении кровотечения может потребоваться хирургическое вмешательство (торакотомия), чтобы остановить кровотечение.

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Авторское право © 2025 Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, США и ее аффилированные лица. Все права сохранены.

Авторское право© 2025Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, США и ее аффилированные лица. Все права сохранены.