Перелом черепа — это перелом костей, окружающих головной мозг.
Переломы черепа могут сопровождаться, а могут и не сопровождаться поражением головного мозга.
Возможные симптомы: боль, симптомы поражения головного мозга, при некоторых видах переломов — жидкие выделения из носа и ушей или кровоподтеки за ушами или вокруг глаз.
Диагностика переломов черепа осуществляется с применением компьютерной томографии.
Во многих случаях лечение при переломах черепа не требуется.
(См. также Общие сведения о травмах головы).
Переломы черепа могут быть результатом травм с повреждением кожи (так называемые открытые травмы), а также травм без повреждения кожи (так называемые закрытые травмы).
Поражение головного мозга при переломе черепа может быть более тяжелым, чем при травме головы без переломов. Насколько серьезен перелом черепа, частично зависит от типа и места нахождения перелома. Часто, если кости черепа сломаны, но остаются на месте, мозг не повреждается.
При некоторых переломах черепа повреждаются артерии и вены с кровоизлиянием в пространство вокруг мозговой ткани. Кровь может накапливаться между мозгом и черепом, вызывая внутричерепную гематому.
Некоторые переломы, особенно в задней и нижней части черепа (переломы основания черепа), приводят к разрыву оболочек головного мозга. Переломы у основания черепа, которое весьма массивно, указывает на то, что причиной травмы был сильный удар, и повреждение головного мозга более вероятно.
Если при переломе повреждается кожа, внутрь черепа в месте перелома могут попасть бактерии, что приводит к развитию инфекции и тяжелому поражению головного мозга.
Иногда фрагменты сломанных костей черепа вдавливаются внутрь и повреждают мозг. Такие переломы называются вдавленными. При вдавленных переломах черепа возможен контакт головного мозга с окружающей средой и инородными телами с последующим инфицированием или формированием внутримозговых абсцессов (скоплений гноя).
Переломы черепа у младенцев
При переломах черепа у детей первого года жизни мозговые оболочки, окружающие мозг, могут выпячиваться между краями перелома с последующим ущемлением и образовывать наполненный жидкостью карман, который называется растущим переломом или лептоменингеальной кистой. Карман образуется в течение 3-6 недель и может быть первым свидетельством произошедшего перелома черепа.
Симптомы перелома черепа
На перелом основания черепа указывают следующие симптомы:
Подтекание спинномозговой жидкости — прозрачной жидкости, омывающей поверхность головного мозга между оболочками — из носа (ринорея) или ушей (оторея).
Скопление крови за барабанной перепонкой, а в случае разрыва барабанной перепонки — ушное кровотечение.
Образование кровоподтеков за ушами (признак Баттла) или вокруг глаз («глаза енота»).
Скопление крови в пазухах, которые также могут быть сломаны.
Если в результате перелома мозг поврежден, могут быть такие симптомы, как:
постоянная или увеличивающаяся сонливость и дезориентация;
повторяющаяся рвота;
сильную головную боль;
неспособность ощущать руку или ногу либо двигать рукой или ногой;
неузнавание людей или окружающей обстановки;
потеря равновесия;
проблемы с речью или зрением;
потеря координации.
Диагностика перелома черепа
Компьютерная томография
Врачи подозревают перелом черепа, исходя из обстоятельств, симптомов и результатов медицинского осмотра у людей, у которых была травма головы.
Для подтверждения диагноза перелома черепа врачи используют компьютерную томографию (КТ). КТ больше подходит для диагностики переломов черепа, чем магнитно-резонансная томография (МРТ). Однако, КТ или МРТ обычно делается для проверки повреждения головного мозга.
Рентгенологическое исследование черепа у людей, перенесших травму головы, практически бесполезно.
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Лечение перелома черепа
При большинстве переломов — наблюдение в больнице;
иногда хирургическое вмешательство по удалению инородных материалов и/или восстановлению фрагментов черепа.
Большинство пострадавших с переломами черепа без поражения головного мозга отправляют в стационар, под наблюдение врачей. При возникновении судорожных припадков назначают противосудорожные препараты. Большинство переломов черепа, за исключением переломов основания черепа и вдавленных переломов, не требуют специализированного лечения.
Переломы основания черепа
При переломах основания черепа требуется госпитализация. Пострадавшим назначают постельный режим и поднимают изголовье кровати до прекращения подтекания спинномозговой жидкости. Необходимо также воздерживаться от сморкания, поскольку перелом основания черепа часто сопровождается переломом околоносовых пазух. В этом случае при сморкании воздух из носа может попасть в другие части лица или головы.
Большинство разрывов мозговых оболочек затягиваются самостоятельно в течение 48 часов, самое большее — недели после травмы.
Если подтекание спинномозговой жидкости не прекращается, в некоторых случаях врачи могут дренировать жидкость через тонкую иглу, которая вводится в поясничный отдел спины. Если подтекание жидкости все равно не прекращается, его устраняют хирургическим путем.
Вдавленные переломы черепа
Вдавленные переломы черепа увеличивают риск заражения, потому что через них в мозг может попасть инфекция. Поэтому врачебная помощь направлена на воспрепятствование развитию инфекции и формированию абсцессов и заключается в удалении инородных тел и отмерших тканей и в максимально возможном устранении повреждений. Фрагменты черепа возвращают в исходное положение, а рану зашивают.
Переломы черепа у детей
Ребенок с переломом черепа подлежит госпитализации, если:
симптомы указывают на возможную травму головного мозга;
имела место потеря сознания (даже кратковременная);
симптомы или результаты КТ указывают на перелом основания черепа;
перелом происходит у ребенка первого года жизни;
возникает подозрение на жестокое обращение с ребенком.
Лечение лептоменингеальных кист может сводиться к наблюдению, поскольку в некоторых случаях эти наполненные жидкостью карманы проходят без медицинского вмешательства. При возникновении или риске возникновения таких проблем, как повышенное внутричерепное давление или инфекция, врачи вставляют катетер в кисту и дренируют ее хирургическим путем. Затем они восстанавливают мозговые оболочки, образующие кисту.