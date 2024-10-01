Перелом черепа — это перелом костей, окружающих головной мозг.

Переломы черепа могут сопровождаться, а могут и не сопровождаться поражением головного мозга.

Возможные симптомы: боль, симптомы поражения головного мозга, при некоторых видах переломов — жидкие выделения из носа и ушей или кровоподтеки за ушами или вокруг глаз.

Диагностика переломов черепа осуществляется с применением компьютерной томографии.

Во многих случаях лечение при переломах черепа не требуется.

(См. также Общие сведения о травмах головы).

Переломы черепа могут быть результатом травм с повреждением кожи (так называемые открытые травмы), а также травм без повреждения кожи (так называемые закрытые травмы).

Поражение головного мозга при переломе черепа может быть более тяжелым, чем при травме головы без переломов. Насколько серьезен перелом черепа, частично зависит от типа и места нахождения перелома. Часто, если кости черепа сломаны, но остаются на месте, мозг не повреждается.

При некоторых переломах черепа повреждаются артерии и вены с кровоизлиянием в пространство вокруг мозговой ткани. Кровь может накапливаться между мозгом и черепом, вызывая внутричерепную гематому.

Некоторые переломы, особенно в задней и нижней части черепа (переломы основания черепа), приводят к разрыву оболочек головного мозга. Переломы у основания черепа, которое весьма массивно, указывает на то, что причиной травмы был сильный удар, и повреждение головного мозга более вероятно.

Если при переломе повреждается кожа, внутрь черепа в месте перелома могут попасть бактерии, что приводит к развитию инфекции и тяжелому поражению головного мозга.

Иногда фрагменты сломанных костей черепа вдавливаются внутрь и повреждают мозг. Такие переломы называются вдавленными. При вдавленных переломах черепа возможен контакт головного мозга с окружающей средой и инородными телами с последующим инфицированием или формированием внутримозговых абсцессов (скоплений гноя).

Переломы черепа у младенцев При переломах черепа у детей первого года жизни мозговые оболочки, окружающие мозг, могут выпячиваться между краями перелома с последующим ущемлением и образовывать наполненный жидкостью карман, который называется растущим переломом или лептоменингеальной кистой. Карман образуется в течение 3-6 недель и может быть первым свидетельством произошедшего перелома черепа.

Симптомы перелома черепа На перелом основания черепа указывают следующие симптомы: Подтекание спинномозговой жидкости — прозрачной жидкости, омывающей поверхность головного мозга между оболочками — из носа (ринорея) или ушей (оторея).

Скопление крови за барабанной перепонкой, а в случае разрыва барабанной перепонки — ушное кровотечение.

Образование кровоподтеков за ушами (признак Баттла) или вокруг глаз («глаза енота»). Скопление крови в пазухах, которые также могут быть сломаны. Если в результате перелома мозг поврежден, могут быть такие симптомы, как: постоянная или увеличивающаяся сонливость и дезориентация;

судорожные припадки.

повторяющаяся рвота;

сильную головную боль;

неспособность ощущать руку или ногу либо двигать рукой или ногой;

неузнавание людей или окружающей обстановки;

потеря равновесия;

проблемы с речью или зрением;

потеря координации.

Диагностика перелома черепа Компьютерная томография Врачи подозревают перелом черепа, исходя из обстоятельств, симптомов и результатов медицинского осмотра у людей, у которых была травма головы. Для подтверждения диагноза перелома черепа врачи используют компьютерную томографию (КТ). КТ больше подходит для диагностики переломов черепа, чем магнитно-резонансная томография (МРТ). Однако, КТ или МРТ обычно делается для проверки повреждения головного мозга. Рентгенологическое исследование черепа у людей, перенесших травму головы, практически бесполезно. Знаете ли Вы, что...