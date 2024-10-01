Общие сведения о травмах головы

У пострадавшего могут наблюдаться те же симптомы, что и при легких травмах головы. Некоторые симптомы, например, головная боль, могут быть более интенсивными.

Кроме того, развитию симптомов часто предшествует период потери сознания, который начинается в момент удара. Длительность этого периода может быть различной. Пострадавший может прийти в себя через несколько секунд, а может находиться без сознания несколько часов или даже суток. Пробуждение часто сопровождается сонливостью, дезориентацией, беспокойством или психомоторным возбуждением. Возможны также рвота и/или судорожные припадки. Может ухудшиться чувство равновесия и координация. В зависимости от того, какой именно участок головного мозга затронут поражением, могут ухудшиться мыслительные процессы, способность контролировать эмоции, подвижность, чувствительность, речь, зрение, слух и память — в некоторых случаях навсегда.

При переломе в основании черепа возможно выделение прозрачной жидкости или крови из носа и/или ушей.

Поврежденный мозг может кровоточить или отекать из-за накопления жидкости (так называемый церебральный отек). Это кровотечение и отек постепенно повышают давление внутри черепа (внутричерепное давление). Даже незначительное кровотечение и отек приводят к сильному повышению внутричерепного давления, поскольку череп не способен расширяться, чтобы приспособиться к увеличению его содержимого. По мере увеличения внутричерепного давления оно ограничивает количество крови, которое может протекать через мозг. Ограничение кровотока препятствует нормальной работе головного мозга и вызывает симптомы. Первыми симптомами повышения внутричерепного давления являются усиление головной боли, нарушение мыслительных процессов, снижение уровня сознания и рвота. Впоследствии пострадавший может перестать реагировать на раздражители. Зрачки могут быть расширены.

В конце концов (как правило, через 1-2 дня после травмы), повышенное давление может вытолкнуть мозг вниз и привести к дислокации головного мозга — аномальному выпячиванию мозговой ткани сквозь естественный просвет между отделами мозга. Дислокация головного мозга может вызвать кому, а в случае избыточного давления на ствол головного мозга — нижнюю часть головного мозга, отвечающую за такие жизненно важные функции, как частота сердечных сокращений и дыхание — к смерти. Даже без дислокации, если внутричерепное давление становится достаточно высоким, оно может остановить кровоток через головной мозг, что быстро приводит к смерти головного мозга.