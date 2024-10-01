Общие сведения о травмах головы

При травмах головы может страдать кожа, кости, мышцы, головной мозг или другие ткани. Травмы, затрагивающие головной мозг, вызывают наибольшие опасения.
Распространенными причинами травмы головы являются падения, дорожно-транспортные происшествия, физическое насилие и несчастные случаи во время спортивных и развлекательных мероприятий.
Легкие травмы головы могут сопровождаться головной болью или головокружением.
Более серьезные травмы головы сопровождаются потерей сознания или симптомами дисфункции головного мозга.
Для выявления тяжелых травм головы используются визуализирующие исследования головного мозга.
Лечение тяжелых травм головы направлено на обеспечение притока кислорода к головному мозгу и нормализацию внутричерепного давления.
Толстые и крепкие кости черепа защищают головной мозг от повреждений. Кроме того, головной мозг окружен слоями ткани (мозговыми оболочками), которые заполнены спинномозговой жидкостью, обеспечивающей дополнительную защиту. Поэтому большинство ударов по голове не приводит к поражению головного мозга. Травмы головы, не затрагивающие мозг, считаются легкими.
Травмы головы могут приводить к повреждению головного мозга (черепно-мозговые травмы, или ЧМТ). На ЧМТ приходится около 30 % всех летальных исходов, вызванных травмами любого рода. Смертность при тяжелых травмах головы в США составляет порядка 25–33 %. У 5,3 млн человек травмы головы привели к развитию стойкой нетрудоспособности.
К травмам головы относятся:
нарушение целостности волосистой части кожи головы;
сотрясения мозга, часто при занятиях спортом;
скопление крови в головном мозге или в пространстве между головным мозгом и черепом (внутричерепная гематома);
поражение нервных клеток головного мозга (диффузная аксональная травма);
кровотечение между оболочками головного мозга (такое как субарахноидальное кровоизлияние).
Даже очень тяжелые наружные травмы головы не всегда приводят к повреждению головного мозга.
Причины травм головы
Распространенные причины травм головы — падения (особенно у пожилых людей и у малолетних детей), дорожно-транспортные происшествия, физическое насилие и несчастные случаи на отдыхе или во время занятий спортом. Кроме того, к травмам головы могут привести несчастные случаи на производстве (например, при работе с машинами и механизмами) и при обращении с огнестрельным оружием.
Зачастую причиной травмы является прямой удар. Однако повреждения головного мозга случаются и без удара по голове. Например, сильное встряхивание (как при травме головы в результате жестокого обращения [также называемой синдромом сотрясения ребенка]) или внезапное замедление может повредить мягкие ткани головного мозга при столкновении с жестким черепом. При этом видимые повреждения головы могут отсутствовать.
Симптомы травм головы
Легкая травма головы
На голове может образоваться шишка. Порез волосистой части кожи головы может сопровождаться обильным кровотечением из-за большого количества кровеносных сосудов, расположенных у поверхности кожи. Соответственно, при повреждении волосистой части кожи головы травма может показаться более тяжелой, чем на самом деле.
Весьма распространенными симптомами легких травм головы являются головная боль и головокружение. В некоторых случаях также легкая дезориентация, тошнота и рвота, которая чаще бывает у детей. Маленькие дети могут просто стать раздражительными.
Сотрясение мозга — это острое кратковременное нарушение психических функций головного мозга, не сопровождающееся структурными изменениями. При сотрясении мозга возможна кратковременная (обычно не превышающая нескольких минут) потеря сознания, однако его симптомы могут ограничиваться дезориентацией или амнезией – неспособностью вспомнить события, непосредственно предшествовавшие травме или произошедшие сразу после нее.
В течение некоторого времени после сотрясения мозга пострадавший может испытывать головную боль, головокружение, повышенную утомляемость, нарушения памяти, неспособность сосредоточиться или собраться с мыслями, бессонницу, раздражительность, депрессию и тревожность. Эти симптомы называют посткоммоционным синдромом.
Знаете ли Вы, что...
Тяжелая травма головы
У пострадавшего могут наблюдаться те же симптомы, что и при легких травмах головы. Некоторые симптомы, например, головная боль, могут быть более интенсивными.
Кроме того, развитию симптомов часто предшествует период потери сознания, который начинается в момент удара. Длительность этого периода может быть различной. Пострадавший может прийти в себя через несколько секунд, а может находиться без сознания несколько часов или даже суток. Пробуждение часто сопровождается сонливостью, дезориентацией, беспокойством или психомоторным возбуждением. Возможны также рвота и/или судорожные припадки. Может ухудшиться чувство равновесия и координация. В зависимости от того, какой именно участок головного мозга затронут поражением, могут ухудшиться мыслительные процессы, способность контролировать эмоции, подвижность, чувствительность, речь, зрение, слух и память — в некоторых случаях навсегда.
При переломе в основании черепа возможно выделение прозрачной жидкости или крови из носа и/или ушей.
Поврежденный мозг может кровоточить или отекать из-за накопления жидкости (так называемый церебральный отек). Это кровотечение и отек постепенно повышают давление внутри черепа (внутричерепное давление). Даже незначительное кровотечение и отек приводят к сильному повышению внутричерепного давления, поскольку череп не способен расширяться, чтобы приспособиться к увеличению его содержимого. По мере увеличения внутричерепного давления оно ограничивает количество крови, которое может протекать через мозг. Ограничение кровотока препятствует нормальной работе головного мозга и вызывает симптомы. Первыми симптомами повышения внутричерепного давления являются усиление головной боли, нарушение мыслительных процессов, снижение уровня сознания и рвота. Впоследствии пострадавший может перестать реагировать на раздражители. Зрачки могут быть расширены.
В конце концов (как правило, через 1-2 дня после травмы), повышенное давление может вытолкнуть мозг вниз и привести к дислокации головного мозга — аномальному выпячиванию мозговой ткани сквозь естественный просвет между отделами мозга. Дислокация головного мозга может вызвать кому, а в случае избыточного давления на ствол головного мозга — нижнюю часть головного мозга, отвечающую за такие жизненно важные функции, как частота сердечных сокращений и дыхание — к смерти. Даже без дислокации, если внутричерепное давление становится достаточно высоким, оно может остановить кровоток через головной мозг, что быстро приводит к смерти головного мозга.
Дислокация: сдавление головного мозга.
Внутримозговое кровотечение или отек головного мозга могут создать давление, прижимающее мозг к низу черепной коробки. В результате может произойти дислокация, в процессе которой мозговое вещество выталкивается сквозь небольшой естественный просвет в относительно жестких листках оболочки, разделяющих головной мозг на правое и левое полушария и на верхний и нижний отделы. (Эти разделители являются продолжением наружного слоя ткани, покрывающей головной мозг — твердой оболочки). Дислокация приводит к сжатию мозгового вещества и его повреждению.
Наиболее распространенным видом дислокации является височно-тенториальное смещение. Часть височной доли выпячивается в тенториальное отверстие — просвет в листке ткани между височной долей и мозжечком. При этом зрачки пострадавшего могут расшириться и перестать реагировать на свет. Последствия височно-тенториального смещения могут быть поистине катастрофическими: паралич, ступор, кома, нарушения сердечного ритма, нарушение или остановка дыхания, остановка сердца и смерть.
Диагностика травм головы
Обследование врачом;
Компьютерная томография или иногда магнитно-резонансная томография
Легкая травма головы
Диагноз легких травм головы основывается на анализе симптомов пострадавшего и результатах обследования.
Пострадавших следует проверять на наличие симптомов, указывающих на ухудшение функций головного мозга. Эти симптомы включают следующие:
повторяющаяся рвота;
сильную головную боль;
неспособность ощущать руку или ногу либо двигать рукой или ногой;
неспособность узнавать людей или окружающую обстановку;
потеря равновесия.
проблемы с речью или зрением;
потеря координации.
нарушение дыхания;
судорожные припадки.
Эти симптомы могут развиться через несколько часов и даже дней после травмы. В случае появления этих симптомов необходимо немедленно обратиться к врачу.
Если травма головы приводит даже к кратковременной потере сознания, необходимо немедленно обратиться к врачу. При обнаружении симптомов, указывающих на вероятность травмы головного мозга, рентгенологическое исследование черепа редко является информативным, поэтому обычно проводят компьютерную (КТ) или иногда магнитно-резонансную томографию (МРТ). Сначала обычно делают КТ, потому что ее можно выполнить быстро и с ее помощью можно обнаружить скопления крови (гематомы), кровоподтеки (ушибы), переломы черепа, а иногда и обширные повреждения нервов (диффузную аксональную травму). МРТ может быть полезна позже для проверки на диффузную аксональную травму, повреждения ствола головного мозга (который контролирует уровни сознания и функции жизненно важных органов) и менее заметные травмы головного мозга, которые могут быть не видны на КТ. МРТ также помогает врачам делать прогноз.
Тяжелая травма головы
Диагностика и лечение тяжелых травм головы проводятся одновременно.
Если травма затрагивает другие части тела (например, у пострадавших в дорожно-транспортных происшествиях), а также если пострадавший находится в бессознательном состоянии, следует вызвать скорую помощь или позвонить 911 (в США).
После доставки пострадавшего с подозрением на тяжелую травму головы в стационар проводят физикальное обследование для определения тяжести травмы. В первую очередь проверяют основные физиологические показатели, в том числе частоту сердечных сокращений, артериальное давление и дыхание. При нарушении дыхания пострадавшему может потребоваться искусственная вентиляция легких.
Затем врачи быстро проверяют следующее:
ориентируется ли пациент во времени, пространстве и собственной личности (знает свое имя, местонахождение и текущую дату) и способен ли он реагировать на команды;
нужно ли пострадавшего стимулировать (например, говорить, кричать или сжимать палец), и в какой мере, чтобы он открыл глаза;
работают ли основные функции головного мозга пострадавшего, проверяя размер зрачков и их реакцию на свет, подвижность рук и ног, речевые способности, координацию и рефлексы.
Когда врачи удостоверятся, что для пострадавшего нет непосредственной опасности, проводится полное неврологическое обследование. Это обследование помогает врачам определить тяжесть и местонахождение травмы.
Врачи внимательно осматривают младенцев и детей, чтобы проверить наличие кровотечений в сетчатке, расположенной в задней части глаза, и другие признаки травмы головы в результате жестокого обращения (также называемой синдромом сотрясения ребенка) или других типов жестокого обращения с детьми.
Врачи периодически проверяют пострадавшего, чтобы определить, улучшается ли его состояние или ухудшается.
Для диагностики возможных поражений головного мозга проводят КТ. Иногда КТ дополняют МРТ. Рентгенологическое обследование черепа, как правило, излишне. Оно позволяет выявить переломы костей черепа, однако не дает практически никакой информации о поражениях мозга. Рентгенологическое исследование или КТ шеи проводят при необходимости для того, чтобы определить, сломана ли шея (так как сильный удар по голове может также повредить шею).
Если врачи подозревают, что кровеносные сосуды повреждены, может быть проведена ангиография, ангиография с КТ или магнитно-резонансная ангиография для получения подробных изображений кровеносных сосудов.
Знаете ли Вы, что...
Лечение травм головы
При легких травмах головы — лечение симптомов
При тяжелых травмах головы — лечение для поддержания жизненно важных функций и уменьшения осложнений
Легкая травма головы
При легких травмах головы, когда симптомы ограничиваются местной болью, можно принять слабый анальгетик, например, ацетаминофен (парацетамол). Следует воздержаться от приема аспирина и других нестероидных противовоспалительных препаратов (таких как ибупрофен) во избежание усугубления внутримозгового либо внутричерепного кровотечения. Порезы закрывают наложением швов или хирургических скобок, после чего рану бинтуют или накладывают марлевую повязку.
Если пострадавший не потерял сознание или потеряли его лишь на короткое время, и если результаты их обследования нормальные, его можно выписать домой при условии, что родственник или друг будет проверять у пострадавшего наличие определенных симптомов каждые несколько часов в течение первых суток после травмы. Родственник или друг должен привезти пострадавшего в больницу, если возникнут какие-либо из следующих потенциально серьезных симптомов:
сниженная концентрация внимания или плохое осознание окружающей реальности;
проблемы со зрением, слухом или ходьбой;
онемение или паралич части тела;
усиливающаяся головная боль;
рвота;
умственные нарушения (например, дезориентация, неузнавание людей или аномальное поведение);
судорожные припадки.
Если пострадавший потерял сознание более чем на несколько мгновений или результаты обследования отклоняются от нормы, его обычно оставляют в отделении неотложной помощи или в больнице для наблюдения.
Детям с легкими травмами головы можно дать поспать, однако каждые несколько часов их следует будить и проверять на наличие симптомов.
Если по итогам оценки симптомов или результатов КТ возникает подозрение на поражение головного мозга, пострадавшего (взрослого или ребенка) направляют в стационар. Детей также направляют в стационар в случае потери сознания (даже кратковременной), при возникновении судорог или при подозрении на жестокое обращение с ребенком.
Знаете ли Вы, что...
Тяжелая травма головы
Если травма затрагивает другие части тела (например, у пострадавших в дорожно-транспортных происшествиях) или если пострадавший находится в бессознательном состоянии, следует вызвать скорую помощь. Когда сотрудники бригады скорой помощи перемещают пострадавшего с тяжелой травмой головы, они делают все возможное, чтобы не усугубить травматическое воздействие. Если не доказано обратное, исходят из того, что у пострадавшего сломана шея. В таких случаях голову, шею и позвоночник пострадавшего обездвиживают. Обычно на пострадавшего надевают жесткий шейный воротник, фиксируют ремнями к жесткой доске и тщательно обкладывают изоляционным материалом, чтобы ограничить движения.
Пострадавших с тяжелыми травмами головы направляют в стационар, обычно в отделение реанимации или интенсивной терапии.
Первостепенная задача — поддержание артериального давления, уровней кислорода и углекислого газа в крови на желаемом уровне. При тяжелой травме головы могут быть затронуты области мозга, которые контролируют дыхание. Кроме того, может отсутствовать рефлекс, защищающий дыхательное горло (трахею). (Этот рефлекс предотвращает вдыхание слюны и других веществ, находящихся во рту). Поэтому дыхательную трубку обычно вставляют через рот в дыхательное горло, чтобы пострадавший мог дышать, пока врачи лечат другие проблемы, например, отек мозга. Если травма головы очень тяжелая, можно использовать механическую вентиляцию легких.
Врачи контролируют артериальное давление и купируют отек головного мозга, регулируя количество вводимых внутривенно жидкостей, а в некоторых случаях назначают внутривенное введение лекарственных препаратов, способствующих ускоренному выведению жидкости из организма (диуретики, например, маннитол и фуросемид) или концентрированного солевого раствора (гипертонический раствор). Концентрированный солевой раствор снимает отек головного мозга эффективнее диуретиков. Регулируя уровни кислорода и углекислого газа в крови, можно уменьшить внутричерепное давление, вызванное отеком, и обеспечить, чтобы мозг получал достаточное количество кислорода. Врачи могут контролировать эти уровни, регулируя количество подаваемого кислорода, а также частоту и глубину дыхания, задаваемого аппаратом ИВЛ. Чтобы избежать чрезмерного повышения внутричерепного и внутримозгового давления, в некоторых случаях пострадавшего укладывают на кровать с приподнятым изголовьем.
В некоторых случаях внутрь черепа имплантируют миниатюрный манометр, позволяющий измерять внутричерепное давление и контролировать эффективность лечения. В других случаях возможно введение катетера в 1 из полостей (желудочков) головного мозга. Желудочки заполнены спинномозговой жидкостью, которая омывает поверхность головного мозга между оболочками, покрывающими мозг (мозговые оболочки). Катетер позволяет контролировать давление и отводить спинномозговую жидкость, снижая внутричерепное давление. Иногда врачу необходимо удалить хирургическим путем большой кусок черепа, чтобы уменьшить давление; после уменьшения отека часть черепа возвращают на место.
Пострадавшему дают обезболивающие. Также может быть необходимо назначение опиоидных болеутоляющих препаратов. Пострадавшего могут погрузить в сон, поскольку избыточная мышечная активность может быть вредна. Пострадавшему сбивают температуру. При возникновении судорог назначают противосудорожные препараты.
Врачи внимательно следят за работой других органов пострадавшего — почек, сердца, легких и кишечника — поскольку тяжелые травмы головы способны ухудшить их функции.
Знаете ли Вы, что...
Прогноз при травмах головы
Легкая травма головы
В большинстве случаев легких травм головы возможно полное выздоровление, особенно если у пострадавшего не развиваются симптомы посткоммоционного синдрома.
Симптомы посткоммоционного синдрома обычно возникают в течение недели после черепно-мозговой травмы. Они часто разрешаются в течение второй недели. Тем не менее, иногда симптомы сохраняются в течение нескольких месяцев, реже — лет. Лица, перенесшие сотрясение мозга, имеют предрасположенность к повторному сотрясению мозга, в частности, если новая травма произойдет прежде, чем пройдут все симптомы первого сотрясения (что случается при сотрясениях мозга при занятиях спортом, часто когда спортсмен слишком быстро возобновляет тренировки).
Тяжелая травма головы
Большинство взрослых восстанавливаются от тяжелых травм головы в течение первых 6 месяцев, хотя в некоторых случаях улучшение самочувствия может занять несколько лет. Выздоровление детей, как правило, бывает более полным, вне зависимости от тяжести травмы, а улучшение самочувствия продолжается гораздо дольше.
Окончательный исход тяжелой травмы головы варьируется от полного выздоровления до стойких нарушений здоровья, инвалидности той или иной степени и смерти.
Частые долгосрочные проблемы включают следующие:
Амнезия (потеря памяти о предшествующих событиях и трудности с созданием новых воспоминаний)
Поведенческие проблемы (такие как тревожность, беспокойство, импульсивность, отсутствие сдерживания или отсутствие мотивации)
Внезапные перепады настроения
Депрессия
Нарушения сна
Потеря обоняния
Снижение когнитивной функции
Восстановление памяти после потери сознания в результате тяжелой травмы головы зависит от того, насколько быстро пострадавший пришел в себя. Если бессознательное состояние продлилось менее недели, память, скорее всего, восстановится.
Изредка после тяжелой травмы головы возможно развитие эпилепсии. Она обычно начинается вскоре после травмы, но может развиться в течение 4-х лет после нее.
Характер и тяжесть приобретенных расстройств зависят от участка и тяжести повреждения головного мозга. Разные области головного мозга контролируют определенные функции. За некоторые функции, например, зрение и управление движением рук и ног, отвечают определенные участки, расположенные с одной стороны мозга. Повреждение этих участков обычно вызывает нарушение соответствующей функции и, соответственно, постоянную инвалидность.
В некоторых случаях незатронутые травмой участки головного мозга берут на себя управление функциями, которые были утрачены в результате поражения других участков, и происходит частичное восстановление. Тем не менее, с возрастом такое переключение функций головного мозга становится менее вероятным. Так, у маленьких детей за речевые навыки отвечают несколько участков мозга, а речевые центры взрослых сосредоточены с одной стороны (в левом полушарии). Если ребенок в возрасте до 8 лет получит тяжелую травму речевых центров левого полушария, то правое полушарие его мозга обеспечит практически нормальную речевую функцию. Однако поражение речевых центров у взрослых приводит к постоянной инвалидности.
Реабилитация после травмы головного мозга после позволяет снять остроту большинства функциональных расстройств.