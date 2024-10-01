Диффузная аксональная травма — это широкое поражение аксонов, отростков нервных клеток головного мозга, которая может возникать в результате травмы головы.

Нервные клетки передают нервные импульсы по отросткам, которые называются аксонами. Диффузная аксональная травма приводит к повреждению аксонов внутри головного мозга.

Типичная структура нервной клетки

Обычно диффузная аксональная травма происходит при падении и в дорожно-транспортных происшествиях. Диффузная аксональная травма может иметь место при травме головы в результате жестокого обращения (также называемой синдромом сотрясения ребенка), когда интенсивная тряска или бросание младенца приводит к повреждению головного мозга. В результате диффузной аксональной травмы клетки головного мозга могут погибнуть, что приводит к отеку головного мозга и повышению давления внутри черепа (внутричерепного давления). Повышенное внутричерепное давление может усугубить травму вследствие ухудшения кровоснабжения мозга.

Как правило, диффузная аксональная травма приводит к потере сознания, которая длится более 6 часов и менее 8 часов. В некоторых случаях у пострадавшего развиваются другие симптомы поражения головного мозга. Повышенное внутричерепное давление может вызвать кому.

Компьютерная томография (КТ) обычно не показывает признаков кровотечения в головном мозге, поэтому для обнаружения диффузного аксонального повреждения обычно проводится магнитно-резонансная томография (МРТ).

Лечение диффузной аксональной травмы аналогично лечению других травм головы. Например, врачи проверяют, чтобы дыхание и артериальное давление были в норме, и предпринимают меры для контроля внутричерепного давления, не давая ему повышаться слишком сильно.

Хирургическое вмешательство бесполезно.

(См. также Общие сведения о травмах головы).