Диффузная аксональная травма — это широкое поражение аксонов, отростков нервных клеток головного мозга, которая может возникать в результате травмы головы.
Нервные клетки передают нервные импульсы по отросткам, которые называются аксонами. Диффузная аксональная травма приводит к повреждению аксонов внутри головного мозга.
Типичная структура нервной клетки
Нервная клетка (нейрон) состоит из крупного тела клетки и нервных волокон — одного длинного отростка (аксона) для отсылки импульсов, а также обычно многочисленных разветвленных отростков (дендритов) для приема импульсов. Импульсы от аксона проходят через синапс (место контакта между двумя нервными клетками) к дендриту другой клетки.
В головном и спинном мозге каждый крупный аксон окружен олигодендроцитами, а в периферической нервной системе — шванновскими клетками. Мембраны нервных клеток состоят из жира (липопротеина) под названием миелин. Мембраны плотно облегают аксон, образуя многослойную оболочку. Эта миелиновая оболочка напоминает изоляцию в электрических проводах. Нервные импульсы в нервах с миелиновой оболочкой перемещаются значительно быстрее по сравнению с нервами, не имеющими такой оболочки.
Обычно диффузная аксональная травма происходит при падении и в дорожно-транспортных происшествиях. Диффузная аксональная травма может иметь место при травме головы в результате жестокого обращения (также называемой синдромом сотрясения ребенка), когда интенсивная тряска или бросание младенца приводит к повреждению головного мозга. В результате диффузной аксональной травмы клетки головного мозга могут погибнуть, что приводит к отеку головного мозга и повышению давления внутри черепа (внутричерепного давления). Повышенное внутричерепное давление может усугубить травму вследствие ухудшения кровоснабжения мозга.
Как правило, диффузная аксональная травма приводит к потере сознания, которая длится более 6 часов и менее 8 часов. В некоторых случаях у пострадавшего развиваются другие симптомы поражения головного мозга. Повышенное внутричерепное давление может вызвать кому.
Компьютерная томография (КТ) обычно не показывает признаков кровотечения в головном мозге, поэтому для обнаружения диффузного аксонального повреждения обычно проводится магнитно-резонансная томография (МРТ).
Лечение диффузной аксональной травмы аналогично лечению других травм головы. Например, врачи проверяют, чтобы дыхание и артериальное давление были в норме, и предпринимают меры для контроля внутричерепного давления, не давая ему повышаться слишком сильно.
Хирургическое вмешательство бесполезно.
(См. также Общие сведения о травмах головы).