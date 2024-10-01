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Диффузная аксональная травма

Авторы:Gordon Mao, MD, Indiana University School of Medicine
Проверено/пересмотрено окт. 2024
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Диффузная аксональная травма — это широкое поражение аксонов, отростков нервных клеток головного мозга, которая может возникать в результате травмы головы.

    Нервные клетки передают нервные импульсы по отросткам, которые называются аксонами. Диффузная аксональная травма приводит к повреждению аксонов внутри головного мозга.

    Типичная структура нервной клетки

    Нервная клетка (нейрон) состоит из крупного тела клетки и нервных волокон — одного длинного отростка (аксона) для отсылки импульсов, а также обычно многочисленных разветвленных отростков (дендритов) для приема импульсов. Импульсы от аксона проходят через синапс (место контакта между двумя нервными клетками) к дендриту другой клетки.

    В головном и спинном мозге каждый крупный аксон окружен олигодендроцитами, а в периферической нервной системе — шванновскими клетками. Мембраны нервных клеток состоят из жира (липопротеина) под названием миелин. Мембраны плотно облегают аксон, образуя многослойную оболочку. Эта миелиновая оболочка напоминает изоляцию в электрических проводах. Нервные импульсы в нервах с миелиновой оболочкой перемещаются значительно быстрее по сравнению с нервами, не имеющими такой оболочки.

    Обычно диффузная аксональная травма происходит при падении и в дорожно-транспортных происшествиях. Диффузная аксональная травма может иметь место при травме головы в результате жестокого обращения (также называемой синдромом сотрясения ребенка), когда интенсивная тряска или бросание младенца приводит к повреждению головного мозга. В результате диффузной аксональной травмы клетки головного мозга могут погибнуть, что приводит к отеку головного мозга и повышению давления внутри черепа (внутричерепного давления). Повышенное внутричерепное давление может усугубить травму вследствие ухудшения кровоснабжения мозга.

    Как правило, диффузная аксональная травма приводит к потере сознания, которая длится более 6 часов и менее 8 часов. В некоторых случаях у пострадавшего развиваются другие симптомы поражения головного мозга. Повышенное внутричерепное давление может вызвать кому.

    Компьютерная томография (КТ) обычно не показывает признаков кровотечения в головном мозге, поэтому для обнаружения диффузного аксонального повреждения обычно проводится магнитно-резонансная томография (МРТ).

    Лечение диффузной аксональной травмы аналогично лечению других травм головы. Например, врачи проверяют, чтобы дыхание и артериальное давление были в норме, и предпринимают меры для контроля внутричерепного давления, не давая ему повышаться слишком сильно.

    Хирургическое вмешательство бесполезно.

    (См. также Общие сведения о травмах головы).

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    Авторское право© 2025Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, США и ее аффилированные лица. Все права сохранены.