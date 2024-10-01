Внутричерепные гематомы — это скопления крови внутри черепа, как в головном мозге, так и в пространстве между головным мозгом и черепом.

Внутричерепные гематомы образуются в случаях, когда в результате травмы головы кровь скапливается внутри головного мозга либо в пространстве между головным мозгом и черепом.

Возможные симптомы — стойкая головная боль, сонливость, дезориентация, изменения в памяти, паралич противоположной расположению травмы половины тела, речевые нарушения и другие симптомы, которые зависят о того, какой именно участок головного мозга затронут поражением.

Диагностику внутричерепных гематом делают при помощи компьютерной или магнитно-резонансной томографии.

В некоторых случаях кровь из гематомы дренируют хирургическим путем.

Внутричерепные гематомы обычно возникают в результате травмы головы, но иногда появляются в результате спонтанного кровотечения. Существует несколько типов внутричерепной гематомы, в том числе:

эпидуральные гематомы, которые образуются между черепом и наружным слоем покрывающей мозг ткани (твердой мозговой оболочкой);

субдуральные гематомы , которые образуются между наружной и средней (паутинной) оболочками (см. рисунок Обзор головного мозга);

внутримозговые гематомы, которые образуются внутри мозга.

(См. также Общие сведения о травмах головы).

После травмы может также открыться кровотечение между паутинной и внутренней (мягкой) оболочками головного мозга. (См. Оболочки, покрывающие мозг). Кровотечение в этой области называется субарахноидальным кровоизлиянием. Однако ввиду того, что кровь в субарахноидальном пространстве обычно не скапливается в 1 месте, его не считают гематомой.

Гематома Изображение

У людей, принимающих аспирин или антикоагулянты (которые повышают риск кровотечения), особенно у пожилых людей, вероятность образования гематом даже в результате легкой травмы головы гораздо выше. Внутричерепные гематомы и субарахноидальные кровоизлияния могут также образоваться в результате инсульта.

Большинство эпидуральных и внутричерепных гематом, как и многие субдуральные гематомы, развиваются стремительно, а симптомы появляются через считанные минуты. Крупные гематомы сдавливают головной мозг и могут привести к его отеку и дислокации. Дислокация головного мозга может вызвать потерю сознания, кому, паралич одной или обеих половин тела, затрудненное дыхание, снижение частоты сердечных сокращений и даже смерть.

Некоторые гематомы, в частности субдуральные, могут развиваться медленно, вызывая постепенную дезориентацию и потерю памяти, особенно у пожилых людей. Эти симптомы сходны с симптомами деменции. Пострадавший может не помнить о полученной травме головы.

Диагноз внутричерепных гематом обычно основывается на результатах компьютерной томографии (КТ).

Лечение внутричерепных гематом зависит от вида и размера гематомы, а также от внутричерепного давления.

Оболочки, покрывающие мозг

Эпидуральные гематомы Эпидуральные гематомы образуются при кровотечении из артерии или крупной вены (венозной пазухи), расположенных между черепом и внешней оболочкой головного мозга. Зачастую причиной кровотечения является разрыв кровеносного сосуда при переломе черепа. Скопление крови в головном мозге Образование гематомы может сопровождаться сильной головной болью, которая развивается мгновенно или через несколько часов после травмы. Иногда головная боль проходит, а через несколько часов возвращается с удвоенной силой. Затем возможно быстрое ухудшение сознания, в том числе усиливающаяся дезориентация, сонливость и глубокая кома. Иногда пострадавший теряет сознание сразу после травмы, приходит в себя, некоторое время находится в ясном уме (период просветления), а затем сознание снова ухудшается. У пострадавшего могут развиваться паралич противоположной расположению гематомы половины тела, речевые нарушения и другие симптомы, которые зависят от места расположения травмы головного мозга. Ранняя диагностика внутричерепных гематом чрезвычайно важна и обычно основывается на результатах компьютерной томографии (КТ). К лечению эпидуральных гематом приступают непосредственно после постановки диагноза. Своевременное начало лечения позволяет предотвратить стойкое поражение головного мозга. Обычно в черепе высверливают 1 или несколько отверстий для отвода излишков крови. Кроме того, хирург пытается найти источник кровотечения и остановить его.

Субдуральные гематомы Субдуральные гематомы обычно образуются при венозном кровотечении, в том числе из мостовых вен, расположенных между внешней и средней оболочками головного мозга. Иногда субдуральные гематомы образуются при артериальном кровотечении. Существуют следующие виды субдуральных гематом: Острый: Симптомы развиваются через несколько минут или через несколько часов после травмы.

Подострые: Симптомы развиваются в течение нескольких часов или дней.

Хронический: Симптомы развиваются постепенно в течение нескольких недель, месяцев или лет. Острые или подострые субдуральные гематомы могут быть вызваны быстрым кровотечением после тяжелой травмы головы. Острые субдуральные гематомы часто вызваны травмой головы, которая возникает во время падения или дорожно-транспортного происшествия. Они также могут развиваться у людей с ушибами головного мозга (контузиями) или эпидуральной гематомой. Острые субдуральные гематомы могут вызвать отек мозга. Гематома и отек могут привести к повышению давления внутри черепа (внутричерепного давления), что может ухудшить симптомы и увеличить риск смерти. Хронические субдуральные гематомы чаще встречаются у людей с расстройством, связанным с употреблением алкоголя, пожилых людей и лиц, принимающих лекарственные препараты для разжижения крови (антикоагулянты или антитромбоцитарные средства). Лица с расстройством, связанным с употреблением алкоголя, и пожилые люди имеют некоторую предрасположенность к падениям и кровотечениям, и могут проигнорировать травмы головы малой или средней тяжести или забыть о них. Такие травмы могут привести к образованию небольших субдуральных гематом, способных перерасти в хронические. К тому времени, когда симптомы станут заметны, хроническая субдуральная гематома может сильно разрастись. Хронические гематомы с меньшей вероятностью, чем острые гематомы, вызывают быстрое повышение давления в черепе. У пожилых людей мозг слегка уменьшается в объеме, что приводит к растяжению верхних мозговых вен и повышает вероятность их разрыва даже в случае легкой травмы. Кроме того, кровотечение может быть более продолжительным, поскольку мозг меньшего объема меньше давит на кровоточащую вену и не блокирует кровопотерю. Оставшаяся после образования субдуральной гематомы кровь медленно впитывается организмом. После рассасывания крови в гематоме головной мозг у пожилых людей восстанавливается в объеме менее эффективно, чем у молодых. В результате может остаться пространство, заполненное жидкостью (гигрома). Гигрома может заполняться кровью или увеличиваться в объеме из-за разрывов мелких сосудов, что приводит к повторному кровотечению. Знаете ли Вы, что... Симптомы субдуральных гематом Возможные симптомы субдуральной гематомы — стойкие головные боли, периодическая сонливость, дезориентация, изменения памяти, паралич противоположной расположению гематомы половины тела и речевые нарушения. Другие симптомы могут зависеть от места расположения травмы головного мозга. У детей первого года жизни субдуральная гематома может привести к увеличению размеров головы (как при гидроцефалии) ввиду мягкости и податливости детского черепа. Соответственно, дети первого года жизни страдают от повышения внутричерепного давления меньше детей более старшего возраста и взрослых. Диагностика субдуральных гематом Компьютерная томография или магнитно-резонансная томография Хронические субдуральные гематомы хуже поддаются диагностике ввиду большого интервала между травмой и развитием симптомов. Постепенное развитие таких симптомов, как ухудшение памяти и сонливость у пожилых людей можно ошибочно принять за деменцию. Компьютерная томография (КТ) позволяет выявить острые, подострые и многие хронические субдуральные гематомы. Наиболее точно диагностировать хронические субдуральные гематомы позволяет магнитно-резонансная томография (МРТ). Лечение субдуральных гематом При небольших гематомах лечение часто не требуется.

При больших гематомах проводится операция по их удалению. Во многих случаях небольшие субдуральные гематомы у взрослых не требуют лечения, поскольку кровь впитывается организмом. Обширные субдуральные гематомы, которые приводят к появлению таких симптомов, как стойкая головная боль, периодическая сонливость, дезориентация, изменения памяти и паралич противоположной половины тела, обычно дренируют хирургическим путем, высверливая в черепе небольшое отверстие. Однако в некоторых случаях отверстие в черепе приходится делать большим, например, если кровотечение произошло сравнительно недавно или кровь слишком густа и не выходит сквозь маленькое отверстие. Во время операции внутрь черепной коробки обычно вводят дренажную трубку и оставляют ее на несколько дней, поскольку субдуральные гематомы могут дать рецидив. Ввиду возможности рецидива пострадавший находится под тщательным наблюдением. У детей первого года жизни врачи обычно дренируют гематомы в косметических целях, даже при отсутствии иных показаний. Примерно половина людей, получающих лечение обширных острых субдуральных гематом, выживает. Лечение хронических субдуральных гематом обычно приводит к улучшению или стабилизации состояния пострадавшего.