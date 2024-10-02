Интраокулярные инородные тела

Взрывы и применение инструмента для механической обработке металлов, которые часто приводят к разлету мелких частиц в лицо, могут вызвать попадание интраокулярных инородных тел. Например, при работе на высокоскоростных станках (сверлильных или пильных), при забивании гвоздей или при ударе молотком по другому металлическому предмету могут образовываться частицы металла, обладающие высокой скоростью. Такие частицы могут попадать в незащищенный глаз и проникать вглубь него. Аналогично, если человеку случайно ткнуть в глаз карандашом, небольшой кусочек кончика может отломиться и застрять в глазу.

Проникновение инородного тела внутрь глаза может повредить структуры в глазном яблоке и вызвать развитие внутриглазной инфекции (эндофтальмит).