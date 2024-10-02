Проникновение инородных тел в глазное яблоко случается редко, но может приводить к серьезной инфекции и осложнениям, включая риск развития слепоты.
(См. также Общие сведения о травмах глаза).
Причины интраокулярных инородных тел
Взрывы и применение инструмента для механической обработке металлов, которые часто приводят к разлету мелких частиц в лицо, могут вызвать попадание интраокулярных инородных тел. Например, при работе на высокоскоростных станках (сверлильных или пильных), при забивании гвоздей или при ударе молотком по другому металлическому предмету могут образовываться частицы металла, обладающие высокой скоростью. Такие частицы могут попадать в незащищенный глаз и проникать вглубь него. Аналогично, если человеку случайно ткнуть в глаз карандашом, небольшой кусочек кончика может отломиться и застрять в глазу.
Проникновение инородного тела внутрь глаза может повредить структуры в глазном яблоке и вызвать развитие внутриглазной инфекции (эндофтальмит).
Симптомы интраокулярных инородных тел
В течение первых нескольких часов после травмы симптомы интраокулярного инородного тела могут быть схожи с симптомами истирания роговицы и инородных тел в роговице. Однако интраокулярные инородные тела могут вызвать заметную потерю зрения. Из глаза может вытекать жидкость, однако при небольших размерах инородного тела пострадавший может этого не заметить.
Диагностика интраокулярных инородных тел
Осмотр офтальмологом;
Компьютерная томография (КТ)
При проникновении инородного тела внутрь глаза пострадавшему нужно как можно скорее показаться офтальмологу (врачу, который специализируется на диагностике и лечении — хирургическими и нехирургическими методами — глазных болезней). Глаз исследуют на предмет истирания роговицы и наличия инородных тел при помощи глазных капель с красителем, который светится при определенном освещении (флуоресцеин) и щелевой лампы. Краситель и щелевая лампа позволяют выявить даже незначительное подтекание внутриглазной жидкости и следы проколов.
С наружной поверхности глазного яблока удаляют все инородные тела. Если после осмотра возникает подозрение на наличие интраокулярного инородного тела, иногда проводят обзорное рентгенологическое исследование. Однако обычно выполняют КТ. Иногда для подтверждения наличия инородного тела или уточнения его характера требуется магнитно-резонансная томография (МРТ). МРТ не проводится в первую очередь, поскольку она может привести к движению попавших в глаз металлических объектов в магнитном поле МРТ.
Лечение интраокулярных инородных тел
Антибиотики
Удаление постороннего предмета, как правило, путем хирургического вмешательства
Пострадавшему назначают антибиотики внутривенно, например, цефтазидим и ванкомицин. Также используются глазные капли с антибиотиком. Как можно скорее дают вакцину против столбняка.
При необходимости боль и рвоту можно купировать с помощью лекарственных препаратов.
Во избежание случайного надавливания и усугубления травмы глаз заклеивают защитной накладкой фабричного изготовления либо донышком бумажного стакана. На поврежденный глаз ни в коем случае нельзя накладывать повязку.
Офтальмолог должен как можно быстрее извлечь инородное тело. Своевременное удаление инородного тела снижает вероятность развития инфекции. Обычно для удаления инородного тела требуется оперативная процедура.
Профилактика интраокулярных инородных тел
Лицам, занимающимся определенными видами деятельности, в частности, работающим со шлифовальным, сверлильным и пильным оборудованием и молотками, следует пользоваться средствами защиты органов зрения (лицевыми щитками, защитными очками или масками), чтобы защитить себя от попадания в глаза инородных тел и от других травм глаза.