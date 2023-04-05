Меры предосторожности при дайвинге и профилактика сопряженных травм

Дайвинг — довольно безопасный любительский вид спорта для здоровых людей с надлежащей практической и теоретической подготовкой. Технике безопасности при дайвинге обучают национальные организации дайвинга во многих странах мира. Она помогает предотвратить или уменьшить риск травм, связанных с дайвингом.
Меры предосторожности
Дайверам следует соблюдать меры предосторожности, способные свести риск возникновения баротравмы и развития декомпрессионной болезни к минимуму. Для снижения риска дайверы должны
Выровнять давление в воздушных карманах, в том числе в маске (выдыхая через нос в маску) и в среднем ухе (например, с помощью зевания и сглатывания).
Не задерживать дыхание во время всплытия. Скорость всплытия должна составлять не более 0,15 м/с — при этом организм дайвера постепенно освобождается от излишков азота и опустошает заполненные воздухом полости (например, легкие и пазухи).
Делать все необходимые остановки в соответствии с глубиной и временем погружения, указанные в таблицах погружения или компьютерных расчетах.
Делать остановку безопасности длительностью 3-5 минут на глубине 4,6 м.
Избегать перелетов в течение 15–24 часов после погружения.
Для снижения других рисков погружения дайверы должны знать и избегать определенных условий погружения, например:
плохой видимости;
течений, требующих чрезмерных усилий;
низкая температура;
погружения в одиночестве;
после употребления запрещенных наркотиков, седативных препаратов и алкоголя.
Низкая температура воды представляет особенную опасность, поскольку может привести к быстрому развитию гипотермии, которая плохо сказывается на принятии адекватных решений и маневренности дайвера. Кроме того, гипотермия может вызвать потенциально смертельное нарушение сердечного ритма у предрасположенных к этому лиц. Не рекомендуется погружаться в одиночку.
Прием любых доз запрещенных наркотиков, седативных препаратов или алкоголя может иметь непредсказуемые или непредвиденные последствия на глубине, и потому категорически не рекомендуется. Рецептурные препараты, не оказывающие седативного эффекта, обычно не влияют на любительский дайвинг.
Состояния, при которых занятия дайвингом могут быть противопоказаны
Поскольку дайвинг требует сильного физического напряжения, дайверы должны обладать достаточно высокой аэробной выносливостью (способностью переносить интенсивные физические нагрузки) и не иметь сердечно-легочных заболеваний. При заболеваниях, способных приводить к нарушению сознания, внимания или восприятия действительности, например, судорожных припадках и диабете, который лечат инсулином (который может привести к падению уровня сахара в крови (гипогликемии)), занятия дайвингом обычно противопоказаны. Для дайверов с сахарным диабетом существуют специализированные программы. По всем возникающим вопросам следует консультироваться с врачом. Лицам, у которых имел место спонтанный коллапс легкого (пневмоторакс), нельзя заниматься дайвингом.
Хотя традиционные справочники указывают, что дети младше 10 лет не допускаются к дайвингу, начинать обучение можно уже с 8-летнего возраста. Большинство инструкторов знает правила обучения детей дайвингу. Лица, желающие обучиться дайвингу, должны получить допуск и пройти обследование на предмет наличия факторов риска у врачей, имеющих представление о дайвинге.
Заболевания, при которых занятия дайвингом противопоказаны
* Возможен более высокий риск баротравмы легких.
† Возможен более высокий риск декомпрессионной болезни.
Профессиональным дайверам требуются дополнительные медицинские обследования, например, проверка сердечно-легочной функции, ЭКГ с физической нагрузкой, проверка зрения и слуха, а также рентгенологическое исследование скелета. Кроме того, обязательно прохождение курсов по обучению дайвингу.
Дополнительная информация
Могут быть полезны перечисленные ниже ресурсы на английском языке. Обратите внимание, что составители СПРАВОЧНИКА не несут ответственности за содержание этих ресурсов.
Информационная сеть для дайверов Divers Alert Network: круглосуточный телефон для экстренных случаев 919-684-9111
Центр медицины дайвинга Дюкского университета (Duke Dive Medicine): круглосуточная экстренная консультация с врачом, 919-684-8111