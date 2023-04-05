Меры предосторожности при дайвинге и профилактика сопряженных травм

Дайверам следует соблюдать меры предосторожности, способные свести риск возникновения баротравмы и развития декомпрессионной болезни к минимуму. Для снижения риска дайверы должны

Выровнять давление в воздушных карманах, в том числе в маске (выдыхая через нос в маску) и в среднем ухе (например, с помощью зевания и сглатывания).

Не задерживать дыхание во время всплытия. Скорость всплытия должна составлять не более 0,15 м/с — при этом организм дайвера постепенно освобождается от излишков азота и опустошает заполненные воздухом полости (например, легкие и пазухи).

Делать все необходимые остановки в соответствии с глубиной и временем погружения, указанные в таблицах погружения или компьютерных расчетах.

Делать остановку безопасности длительностью 3-5 минут на глубине 4,6 м.

Избегать перелетов в течение 15–24 часов после погружения.

Для снижения других рисков погружения дайверы должны знать и избегать определенных условий погружения, например:

плохой видимости;

течений, требующих чрезмерных усилий;

низкая температура;

погружения в одиночестве;

после употребления запрещенных наркотиков, седативных препаратов и алкоголя.

Низкая температура воды представляет особенную опасность, поскольку может привести к быстрому развитию гипотермии, которая плохо сказывается на принятии адекватных решений и маневренности дайвера. Кроме того, гипотермия может вызвать потенциально смертельное нарушение сердечного ритма у предрасположенных к этому лиц. Не рекомендуется погружаться в одиночку.

Прием любых доз запрещенных наркотиков, седативных препаратов или алкоголя может иметь непредсказуемые или непредвиденные последствия на глубине, и потому категорически не рекомендуется. Рецептурные препараты, не оказывающие седативного эффекта, обычно не влияют на любительский дайвинг.