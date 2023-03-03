Злокачественный нейролептический синдром — это дезориентация или невосприимчивость, мышечная ригидность, повышенная температура тела и другие симптомы, возникающие при использовании некоторых антипсихотических (нейролептических) средств или противорвотных препаратов.

Злокачественный нейролептический синдром развивается у очень небольшого числа людей, которым дают определенные виды препаратов.

Симптомы включают опасно повышенную температуру тела, мышечную ригидность и возбуждение.

Диагноз основывается на наблюдаемых у пострадавшего симптомах и результатах физикального обследования.

Лечение предусматривает отмену препарата, снижение температуры тела и обеспечение поддержки в отделении интенсивной терапии.

(См. также Общие сведения о тепловых поражениях).

Злокачественный нейролептический синдром развивается у небольшого числа людей, которые получают лечение нейролептическими или противорвотными средствами (см. таблицу Препараты, которые могут вызвать злокачественный нейролептический синдром), обычно в течение нескольких первых недель лечения. Риск развития синдрома колеблется от 0,02 % до 3 % в зависимости от многих факторов. Синдром чаще всего встречается среди мужчин, которым, по причине их возбужденного состояния, быстро повышают дозы нейролептических препаратов или назначают высокие дозы на начальном этапе. Врачи точно не знают, почему развивается синдром.

Таблица Препараты, которые могут вызвать злокачественный нейролептический синдром Таблица

Симптомы злокачественного нейролептического синдрома Симптомы обычно развиваются в течение нескольких дней и включают следующие: дезориентация, возбуждение или кома;

ригидность мышц;

повышенная температура, часто выше 40 °C;

учащенная частота сердцебиения;

учащенная частота дыхания;

высокое или изменчивое (нестабильное) артериальное давление. Поврежденные мышцы высвобождают протеин миоглобин, который выводится с мочой и придает ей темный цвет. Данное состояние (миоглобинурия) может привести к острому поражению почек или даже к почечной недостаточности. Даже при своевременном лечении 10–20 % пациентов умирают.

Диагностика злокачественного нейролептического синдрома Типичные симптомы, развивающиеся у человека, принимающего препарат, который может вызвать злокачественный нейролептический синдром Врачи подозревают злокачественный нейролептический синдром, когда у человека, принимающего препарат, который может вызвать злокачественный нейролептический синдром, развиваются характерные симптомы, подтвержденные результатами физикального обследования, в частности, ригидность мышц. Исследования, подтверждающие диагноз, отсутствуют. Однако, поскольку другие заболевания (например, менингит и сепсис) могут вызывать похожие симптомы, врачи часто проводят исследования на предмет этих заболеваний. Врачи также проводят анализы крови и мочи, чтобы выявить распад мышечного белка и почечную недостаточность.