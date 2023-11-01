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Травмы плеча

Авторы:Paul L. Liebert, MD, Tomah Memorial Hospital, Tomah, WI
Проверено/пересмотрено нояб. 2023
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    Наиболее частыми травмами плеча являются травмы вращательной манжеты плеча. (Переломы плечевой кости описаны в разделе Переломы плечевой кости. См. также Общие сведения о спортивных травмах).

    Анатомия плечевого сустава

    Изображения плеча
    Плечо (фронтальная проекция)
    Плечо (фронтальная проекция)
    Плечо (вид сзади)
    Плечо (вид сзади)
    Плечо (фронтальная проекция)
    Плечо (фронтальная проекция)
    Плечо (вид сзади)
    Плечо (вид сзади)

    Плечевой сустав относится к шаровидным суставам (так же как и тазобедренный сустав). Шаровидная поверхность в верхней части (головка) плечевой кости (верхняя кость руки) прилегает к суставной впадине лопатки — шаровидный сустав позволяет руке двигаться во всех направлениях. Вращательная манжета плеча состоит из мышц, которые прикрепляют лопатку к головке плечевой кости. Вращательная манжета плеча укрепляет плечевой сустав и помогает вращать плечо.

    Гленоидная губа представляет собой кольцо из прочной соединительной ткани по краю впадины плечевого сустава. Гленоидная губа помогает надежно удерживать головку плечевой кости в суставной впадине.

    При травме плеча врачи часто могут диагностировать проблему на основе физикального обследования. Однако иногда требуется рентгенологическое исследование или магнитно-резонансная томография (МРТ).

    Многие травмы плеча разрешаются после обеспечения покоя (иммобилизации) с последующими упражнениями в рамках программы реабилитации. Нестероидные противовоспалительные препараты (НПВП, такие как ибупрофен) также могут использоваться для краткосрочного обезболивания (в течение до 72 часов). Если боль длится более 72 часов, следует обратиться к специалисту для определения необходимости дополнительного лечения (например, инъекции кортикостероидов или хирургического вмешательства).

    Упражнения для укрепления плечевых мышц
    Разгибание пронированного плеча
    Разгибание пронированного плеча
    1. Лягте на живот, травмированная рука свисает с края кровати, с большим пальцем, направленным кнаружи. 2. Поднимите пр... Прочитайте дополнительные сведения

    Любезно предоставлено мемориальным госпиталем Тома, отделение физиотерапии, Тома, Висконсин; Элизабет К.K. Бендер, магистр физиотерапии, сертифицированный спортивный тренер, сертифицированный специалист по силовой и общей физической подготовке; и Уитни Гневикоу, доктор физиотерапии, сертифицированный спортивный тренер.

    Внешнее вращение плеча в положении лежа на боку
    Внешнее вращение плеча в положении лежа на боку
    1. Лягте на здоровый бок, положив подушку между рукой и туловищем с травмированной стороны. 2. Согните локоть на 90 гра... Прочитайте дополнительные сведения

    Любезно предоставлено мемориальным госпиталем Тома, отделение физиотерапии, Тома, Висконсин; Элизабет К.K. Бендер, магистр физиотерапии, сертифицированный спортивный тренер, сертифицированный специалист по силовой и общей физической подготовке; и Уитни Гневикоу, доктор физиотерапии, сертифицированный спортивный тренер.

    Горизонтальное отведение пронированного плеча
    Горизонтальное отведение пронированного плеча
    1. Лягте на живот, травмированная рука свисает с края стола, с большим пальцем, направленным кнаружи. 2. Прижмите лопат... Прочитайте дополнительные сведения

    Любезно предоставлено мемориальным госпиталем Тома, отделение физиотерапии, Тома, Висконсин; Элизабет К.K. Бендер, магистр физиотерапии, сертифицированный спортивный тренер, сертифицированный специалист по силовой и общей физической подготовке; и Уитни Гневикоу, доктор физиотерапии, сертифицированный спортивный тренер.

    Отведение и внешнее вращение пронированного плеча
    Отведение и внешнее вращение пронированного плеча
    1. Лягте на живот на кровать, травмированная рука отведена в сторону, свисает с края кровати, а локоть согнут на 90°, с... Прочитайте дополнительные сведения

    Любезно предоставлено мемориальным госпиталем Тома, отделение физиотерапии, Тома, Висконсин; Элизабет К.K. Бендер, магистр физиотерапии, сертифицированный спортивный тренер, сертифицированный специалист по силовой и общей физической подготовке; и Уитни Гневикоу, доктор физиотерапии, сертифицированный спортивный тренер.

    Подъем плеча под углом к плоскости лопатки в положении стоя
    Подъем плеча под углом к плоскости лопатки в положении стоя
    1. Начните с отведенной в сторону рукой, держите локоть прямо и большой палец вверх. 2. Выдвиньте руку вперед приблизи... Прочитайте дополнительные сведения

    Любезно предоставлено мемориальным госпиталем Тома, отделение физиотерапии, Тома, Висконсин; Элизабет К.K. Бендер, магистр физиотерапии, сертифицированный спортивный тренер, сертифицированный специалист по силовой и общей физической подготовке; и Уитни Гневикоу, доктор физиотерапии, сертифицированный спортивный тренер.

    Внешнее вращение плеча с сопротивлением в положении стоя
    Внешнее вращение плеча с сопротивлением в положении стоя
    1. Поместите один конец эластичной ленты на устойчивый предмет на уровне талии. 2. Поместите подушку или свернутое поло... Прочитайте дополнительные сведения

    Любезно предоставлено мемориальным госпиталем Тома, отделение физиотерапии, Тома, Висконсин; Элизабет К.K. Бендер, магистр физиотерапии, сертифицированный спортивный тренер, сертифицированный специалист по силовой и общей физической подготовке; и Уитни Гневикоу, доктор физиотерапии, сертифицированный спортивный тренер.

    Вращение внутрь плеча с сопротивлением в положении стоя
    Вращение внутрь плеча с сопротивлением в положении стоя
    1. Поместите один конец эластичной ленты на устойчивый предмет на уровне талии. 2. Поместите подушку или свернутое поло... Прочитайте дополнительные сведения

    Любезно предоставлено мемориальным госпиталем Тома, отделение физиотерапии, Тома, Висконсин; Элизабет К.K. Бендер, магистр физиотерапии, сертифицированный спортивный тренер, сертифицированный специалист по силовой и общей физической подготовке; и Уитни Гневикоу, доктор физиотерапии, сертифицированный спортивный тренер.

    Тяга в наклоне с сопротивлением
    Тяга в наклоне с сопротивлением
    1. Удерживайте вес в руке с травмированной стороны. 2. Слегка согните бедра и колени и поддерживайте верхнюю часть тела... Прочитайте дополнительные сведения

    Любезно предоставлено мемориальным госпиталем Тома, отделение физиотерапии, Тома, Висконсин; Элизабет К.K. Бендер, магистр физиотерапии, сертифицированный спортивный тренер, сертифицированный специалист по силовой и общей физической подготовке; и Уитни Гневикоу, доктор физиотерапии, сертифицированный спортивный тренер.

    Разгибание пронированного плеча
    Разгибание пронированного плеча
    1. Лягте на живот, травмированная рука свисает с края кровати, с большим пальцем, направленным кнаружи. 2. Поднимите пр... Прочитайте дополнительные сведения

    Любезно предоставлено мемориальным госпиталем Тома, отделение физиотерапии, Тома, Висконсин; Элизабет К.K. Бендер, магистр физиотерапии, сертифицированный спортивный тренер, сертифицированный специалист по силовой и общей физической подготовке; и Уитни Гневикоу, доктор физиотерапии, сертифицированный спортивный тренер.

    Внешнее вращение плеча в положении лежа на боку
    Внешнее вращение плеча в положении лежа на боку
    1. Лягте на здоровый бок, положив подушку между рукой и туловищем с травмированной стороны. 2. Согните локоть на 90 гра... Прочитайте дополнительные сведения

    Любезно предоставлено мемориальным госпиталем Тома, отделение физиотерапии, Тома, Висконсин; Элизабет К.K. Бендер, магистр физиотерапии, сертифицированный спортивный тренер, сертифицированный специалист по силовой и общей физической подготовке; и Уитни Гневикоу, доктор физиотерапии, сертифицированный спортивный тренер.

    Горизонтальное отведение пронированного плеча
    Горизонтальное отведение пронированного плеча
    1. Лягте на живот, травмированная рука свисает с края стола, с большим пальцем, направленным кнаружи. 2. Прижмите лопат... Прочитайте дополнительные сведения

    Любезно предоставлено мемориальным госпиталем Тома, отделение физиотерапии, Тома, Висконсин; Элизабет К.K. Бендер, магистр физиотерапии, сертифицированный спортивный тренер, сертифицированный специалист по силовой и общей физической подготовке; и Уитни Гневикоу, доктор физиотерапии, сертифицированный спортивный тренер.

    Отведение и внешнее вращение пронированного плеча
    Отведение и внешнее вращение пронированного плеча
    1. Лягте на живот на кровать, травмированная рука отведена в сторону, свисает с края кровати, а локоть согнут на 90°, с... Прочитайте дополнительные сведения

    Любезно предоставлено мемориальным госпиталем Тома, отделение физиотерапии, Тома, Висконсин; Элизабет К.K. Бендер, магистр физиотерапии, сертифицированный спортивный тренер, сертифицированный специалист по силовой и общей физической подготовке; и Уитни Гневикоу, доктор физиотерапии, сертифицированный спортивный тренер.

    Подъем плеча под углом к плоскости лопатки в положении стоя
    Подъем плеча под углом к плоскости лопатки в положении стоя
    1. Начните с отведенной в сторону рукой, держите локоть прямо и большой палец вверх. 2. Выдвиньте руку вперед приблизи... Прочитайте дополнительные сведения

    Любезно предоставлено мемориальным госпиталем Тома, отделение физиотерапии, Тома, Висконсин; Элизабет К.K. Бендер, магистр физиотерапии, сертифицированный спортивный тренер, сертифицированный специалист по силовой и общей физической подготовке; и Уитни Гневикоу, доктор физиотерапии, сертифицированный спортивный тренер.

    Внешнее вращение плеча с сопротивлением в положении стоя
    Внешнее вращение плеча с сопротивлением в положении стоя
    1. Поместите один конец эластичной ленты на устойчивый предмет на уровне талии. 2. Поместите подушку или свернутое поло... Прочитайте дополнительные сведения

    Любезно предоставлено мемориальным госпиталем Тома, отделение физиотерапии, Тома, Висконсин; Элизабет К.K. Бендер, магистр физиотерапии, сертифицированный спортивный тренер, сертифицированный специалист по силовой и общей физической подготовке; и Уитни Гневикоу, доктор физиотерапии, сертифицированный спортивный тренер.

    Вращение внутрь плеча с сопротивлением в положении стоя
    Вращение внутрь плеча с сопротивлением в положении стоя
    1. Поместите один конец эластичной ленты на устойчивый предмет на уровне талии. 2. Поместите подушку или свернутое поло... Прочитайте дополнительные сведения

    Любезно предоставлено мемориальным госпиталем Тома, отделение физиотерапии, Тома, Висконсин; Элизабет К.K. Бендер, магистр физиотерапии, сертифицированный спортивный тренер, сертифицированный специалист по силовой и общей физической подготовке; и Уитни Гневикоу, доктор физиотерапии, сертифицированный спортивный тренер.

    Тяга в наклоне с сопротивлением
    Тяга в наклоне с сопротивлением
    1. Удерживайте вес в руке с травмированной стороны. 2. Слегка согните бедра и колени и поддерживайте верхнюю часть тела... Прочитайте дополнительные сведения

    Любезно предоставлено мемориальным госпиталем Тома, отделение физиотерапии, Тома, Висконсин; Элизабет К.K. Бендер, магистр физиотерапии, сертифицированный спортивный тренер, сертифицированный специалист по силовой и общей физической подготовке; и Уитни Гневикоу, доктор физиотерапии, сертифицированный спортивный тренер.

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    Авторское право © 2025 Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, США и ее аффилированные лица. Все права сохранены.

    Авторское право© 2025Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, США и ее аффилированные лица. Все права сохранены.