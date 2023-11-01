Наиболее частыми травмами плеча являются травмы вращательной манжеты плеча. (Переломы плечевой кости описаны в разделе Переломы плечевой кости. См. также Общие сведения о спортивных травмах).

Анатомия плечевого сустава

Изображения плеча Плечо (фронтальная проекция) Плечо (вид сзади) Плечо (фронтальная проекция) Плечо (вид сзади)

Плечевой сустав относится к шаровидным суставам (так же как и тазобедренный сустав). Шаровидная поверхность в верхней части (головка) плечевой кости (верхняя кость руки) прилегает к суставной впадине лопатки — шаровидный сустав позволяет руке двигаться во всех направлениях. Вращательная манжета плеча состоит из мышц, которые прикрепляют лопатку к головке плечевой кости. Вращательная манжета плеча укрепляет плечевой сустав и помогает вращать плечо.

Плечевой сустав Видео

Гленоидная губа представляет собой кольцо из прочной соединительной ткани по краю впадины плечевого сустава. Гленоидная губа помогает надежно удерживать головку плечевой кости в суставной впадине.

При травме плеча врачи часто могут диагностировать проблему на основе физикального обследования. Однако иногда требуется рентгенологическое исследование или магнитно-резонансная томография (МРТ).

Многие травмы плеча разрешаются после обеспечения покоя (иммобилизации) с последующими упражнениями в рамках программы реабилитации. Нестероидные противовоспалительные препараты (НПВП, такие как ибупрофен) также могут использоваться для краткосрочного обезболивания (в течение до 72 часов). Если боль длится более 72 часов, следует обратиться к специалисту для определения необходимости дополнительного лечения (например, инъекции кортикостероидов или хирургического вмешательства).