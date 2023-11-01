Растяжение задних мышц бедра можно получить в любом виде спорта, связанном с бегом.

(См. также Общие сведения о спортивных травмах).

Задние мышцы бедра отвечают за движение бедра и колена назад. Травма задних мышц бедра часто происходит при их внезапном и сильном сокращении, например, во время спринта. Она вызывает резкую боль в бедре сзади. Травма задних мышц бедра может развиваться медленно, обычно в результате неправильного выполнения упражнений на гибкость.

Диагноз основывается на симптомах и результатах физикального обследования. Иногда также требуется магнитно-резонансная томография (МРТ).

Растяжение подколенного сухожи... Видео