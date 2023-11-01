Растяжение задних мышц бедра можно получить в любом виде спорта, связанном с бегом.
(См. также Общие сведения о спортивных травмах).
Задние мышцы бедра отвечают за движение бедра и колена назад. Травма задних мышц бедра часто происходит при их внезапном и сильном сокращении, например, во время спринта. Она вызывает резкую боль в бедре сзади. Травма задних мышц бедра может развиваться медленно, обычно в результате неправильного выполнения упражнений на гибкость.
Диагноз основывается на симптомах и результатах физикального обследования. Иногда также требуется магнитно-резонансная томография (МРТ).
Лечение травмы задних мышц бедра
Компрессия и поддержка
Реабилитация
Сразу после травмы нужно приложить к месту поражения лед и надеть бедренную манжету, которая обеспечит компрессию и поддержку тканей. Боль снимают нестероидными противовоспалительными препаратами (НПВП) или другими анальгетиками. Если у пострадавшего возникают боли при ходьбе, на первом этапе восстановления ему могут потребоваться костыли.
Когда боль начнет спадать, нужно приступать к осторожной растяжке мышц. Когда боль исчезнет полностью, нужно приступать к постепенному укреплению передних и задних мышц бедра. Пострадавшему следует воздержаться от бега и прыжков до тех пор, пока мышцы не окрепнут в достаточной мере, а диапазон движения не восстановится полностью. Обычно период восстановления занимает несколько дней или недель, однако полное заживление серьезной травмы задних мышц бедра может занять несколько месяцев.
Любезно предоставлено мемориальным госпиталем Тома, отделение физиотерапии, Тома, Висконсин; Элизабет К.K. Бендер, магистр физиотерапии, сертифицированный спортивный тренер, сертифицированный специалист по силовой и общей физической подготовке; и Уитни Гневикоу, доктор физиотерапии, сертифицированный спортивный тренер.
Любезно предоставлено мемориальным госпиталем Тома, отделение физиотерапии, Тома, Висконсин; Элизабет К.K. Бендер, магистр физиотерапии, сертифицированный спортивный тренер, сертифицированный специалист по силовой и общей физической подготовке; и Уитни Гневикоу, доктор физиотерапии, сертифицированный спортивный тренер.
Любезно предоставлено мемориальным госпиталем Тома, отделение физиотерапии, Тома, Висконсин; Элизабет К.K. Бендер, магистр физиотерапии, сертифицированный спортивный тренер, сертифицированный специалист по силовой и общей физической подготовке; и Уитни Гневикоу, доктор физиотерапии, сертифицированный спортивный тренер.
Любезно предоставлено мемориальным госпиталем Тома, отделение физиотерапии, Тома, Висконсин; Элизабет К.K. Бендер, магистр физиотерапии, сертифицированный спортивный тренер, сертифицированный специалист по силовой и общей физической подготовке; и Уитни Гневикоу, доктор физиотерапии, сертифицированный спортивный тренер.
Любезно предоставлено мемориальным госпиталем Тома, отделение физиотерапии, Тома, Висконсин; Элизабет К.K. Бендер, магистр физиотерапии, сертифицированный спортивный тренер, сертифицированный специалист по силовой и общей физической подготовке; и Уитни Гневикоу, доктор физиотерапии, сертифицированный спортивный тренер.
Любезно предоставлено мемориальным госпиталем Тома, отделение физиотерапии, Тома, Висконсин; Элизабет К.K. Бендер, магистр физиотерапии, сертифицированный спортивный тренер, сертифицированный специалист по силовой и общей физической подготовке; и Уитни Гневикоу, доктор физиотерапии, сертифицированный спортивный тренер.