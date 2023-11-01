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Травма задних мышц бедра

Авторы:Paul L. Liebert, MD, Tomah Memorial Hospital, Tomah, WI
Проверено/пересмотрено нояб. 2023
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Растяжение задних мышц бедра можно получить в любом виде спорта, связанном с бегом.

(См. также Общие сведения о спортивных травмах).

Задние мышцы бедра отвечают за движение бедра и колена назад. Травма задних мышц бедра часто происходит при их внезапном и сильном сокращении, например, во время спринта. Она вызывает резкую боль в бедре сзади. Травма задних мышц бедра может развиваться медленно, обычно в результате неправильного выполнения упражнений на гибкость.

Диагноз основывается на симптомах и результатах физикального обследования. Иногда также требуется магнитно-резонансная томография (МРТ).

Лечение травмы задних мышц бедра

  • Компрессия и поддержка

  • Реабилитация

Сразу после травмы нужно приложить к месту поражения лед и надеть бедренную манжету, которая обеспечит компрессию и поддержку тканей. Боль снимают нестероидными противовоспалительными препаратами (НПВП) или другими анальгетиками. Если у пострадавшего возникают боли при ходьбе, на первом этапе восстановления ему могут потребоваться костыли.

Когда боль начнет спадать, нужно приступать к осторожной растяжке мышц. Когда боль исчезнет полностью, нужно приступать к постепенному укреплению передних и задних мышц бедра. Пострадавшему следует воздержаться от бега и прыжков до тех пор, пока мышцы не окрепнут в достаточной мере, а диапазон движения не восстановится полностью. Обычно период восстановления занимает несколько дней или недель, однако полное заживление серьезной травмы задних мышц бедра может занять несколько месяцев.

Упражнения для укрепления передних и задних мышц бедра
Активная растяжка задних мышц бедра в положении лежа на спине
Активная растяжка задних мышц бедра в положении лежа на спине
1. Лягте на спину, согните бедро и колено травмированной ноги, возьмитесь руками за коленом и осторожно потяните его к ... Прочитайте дополнительные сведения

Любезно предоставлено мемориальным госпиталем Тома, отделение физиотерапии, Тома, Висконсин; Элизабет К.K. Бендер, магистр физиотерапии, сертифицированный спортивный тренер, сертифицированный специалист по силовой и общей физической подготовке; и Уитни Гневикоу, доктор физиотерапии, сертифицированный спортивный тренер.

Разгибание бедра
Разгибание бедра
1. Лягте на живот, держите колено прямо с травмированной стороны. 2. Сожмите мышцы живота. 3. Поднимите травмированную ... Прочитайте дополнительные сведения

Любезно предоставлено мемориальным госпиталем Тома, отделение физиотерапии, Тома, Висконсин; Элизабет К.K. Бендер, магистр физиотерапии, сертифицированный спортивный тренер, сертифицированный специалист по силовой и общей физической подготовке; и Уитни Гневикоу, доктор физиотерапии, сертифицированный спортивный тренер.

Сгибание колена с сопротивлением
Сгибание колена с сопротивлением
1. Подождите, пока воспаление не пройдет и колено может будет сгибать без боли. 2. Лягте на живот с выпрямленными колен... Прочитайте дополнительные сведения

Любезно предоставлено мемориальным госпиталем Тома, отделение физиотерапии, Тома, Висконсин; Элизабет К.K. Бендер, магистр физиотерапии, сертифицированный спортивный тренер, сертифицированный специалист по силовой и общей физической подготовке; и Уитни Гневикоу, доктор физиотерапии, сертифицированный спортивный тренер.

Активная растяжка задних мышц бедра в положении лежа на спине
Активная растяжка задних мышц бедра в положении лежа на спине
1. Лягте на спину, согните бедро и колено травмированной ноги, возьмитесь руками за коленом и осторожно потяните его к ... Прочитайте дополнительные сведения

Любезно предоставлено мемориальным госпиталем Тома, отделение физиотерапии, Тома, Висконсин; Элизабет К.K. Бендер, магистр физиотерапии, сертифицированный спортивный тренер, сертифицированный специалист по силовой и общей физической подготовке; и Уитни Гневикоу, доктор физиотерапии, сертифицированный спортивный тренер.

Разгибание бедра
Разгибание бедра
1. Лягте на живот, держите колено прямо с травмированной стороны. 2. Сожмите мышцы живота. 3. Поднимите травмированную ... Прочитайте дополнительные сведения

Любезно предоставлено мемориальным госпиталем Тома, отделение физиотерапии, Тома, Висконсин; Элизабет К.K. Бендер, магистр физиотерапии, сертифицированный спортивный тренер, сертифицированный специалист по силовой и общей физической подготовке; и Уитни Гневикоу, доктор физиотерапии, сертифицированный спортивный тренер.

Сгибание колена с сопротивлением
Сгибание колена с сопротивлением
1. Подождите, пока воспаление не пройдет и колено может будет сгибать без боли. 2. Лягте на живот с выпрямленными колен... Прочитайте дополнительные сведения

Любезно предоставлено мемориальным госпиталем Тома, отделение физиотерапии, Тома, Висконсин; Элизабет К.K. Бендер, магистр физиотерапии, сертифицированный спортивный тренер, сертифицированный специалист по силовой и общей физической подготовке; и Уитни Гневикоу, доктор физиотерапии, сертифицированный спортивный тренер.

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Авторское право © 2025 Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, США и ее аффилированные лица. Все права сохранены.

Авторское право© 2025Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, США и ее аффилированные лица. Все права сохранены.