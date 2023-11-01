Травма вращающей манжеты плеча/субакромиальный бурсит

Мышцы, удерживающие плечо в плечевом суставе (мышцы вращательной манжеты), могут защемляться (синдром сдавливания вращательной манжеты плеча), воспаляться (тендинит), разрываться или отрываться.
(См. также Общие сведения о спортивных травмах).
Сначала боль в плече возникает при попытке завести руку за голову, а впоследствии и при неподвижности руки.
Физические упражнения помогают облегчить симптомы.
Вращательная манжета плеча состоит из мышц, которые прикрепляют лопатку к головке плечевой кости. Вращательная манжета плеча укрепляет плечевой сустав и помогает вращать плечо.
Анатомия плечевого сустава
Защемление мышц вращательной манжеты плеча (ущемление) и тендинит часто случаются у спортсменов, которые часто заводят руку за голову (питчер в бейсболе), поднимают тяжести через плечо, подают мяч в ракеточных видах спорта и плавают вольным стилем, стилем баттерфляй или на спине. Многократное заведение руки за голову приводит к защемлению мышц вращательной манжеты плеча между верхней частью кости руки и верхней частью лопатки, в результате чего может развиться воспаление и отек мышц. Если ставшие причиной травмы движения продолжают, несмотря на воспаление, возможно ослабление и разрыв сухожилия.
Даже без чрезмерного и хронического воспаления манжета ротатора может быть разорвана при внезапном мощном движении (например, сильном растяжении или рывке) либо падении.
Симптомы травмы вращательной манжеты плеча
Основным симптомом является боль в плече. Сначала боль возникает только при заведении руки за голову (синдром ущемления). Боль усиливается, когда угол между рукой и корпусом составляет от 60 до 120°. В отсутствие лечения через некоторое время плечо начинает болеть и в состоянии покоя (тендинит), особенно по ночам, и мешает спать. При разрыве сухожилия нормальный поворот руки от плеча наружу становится слабым или невозможным.
Диагностика травмы вращательной манжеты плеча
Обследование врачом;
Диагноз основывается на наблюдаемых у пострадавшего симптомах и результатах обследования. В некоторых случаях пострадавшему проводят магнитно-резонансную томографию (МРТ), чтобы исключить вероятность разрыва мышц вращательной манжеты плеча.
Лечение травмы вращательной манжеты плеча
Покой
Реабилитация
При умеренной или сильной боли в плечевом суставе можно на пару дней зафиксировать руку в перевязи. Следует воздержаться от физических упражнений, связанных с подъемом руки выше уровня плеча, особенно с преодолением сопротивления. Возможность безболезненно преодолеть полный диапазон движения плеча указывает на то, что мышцы вращательной манжеты плеча, возможно, укрепились. Упражнения на укрепление некоторых групп мышц уравновешивают вращательную манжету плеча и уменьшают степень ущемления при заведении руки за голову. При сильной боли пострадавшему могут назначить противовоспалительные препараты или иногда сделать инъекцию кортикостероидного гормона в пространство над вращательной манжетой (в суставную сумку).
При разрыве вращательной манжеты, а также при невозможности снять тендинит другими способами лечения требуется хирургическое вмешательство. Хирург удаляет излишки кости плеча, увеличивая пространство плечевой манжеты и тем самым предотвращая ее защемление при заведении руки за голову. При разрыве вращательной манжеты плеча рекомендуется восстановительная хирургия.
Любезно предоставлено мемориальным госпиталем Тома, отделение физиотерапии, Тома, Висконсин; Элизабет К.K. Бендер, магистр физиотерапии, сертифицированный спортивный тренер, сертифицированный специалист по силовой и общей физической подготовке; и Уитни Гневикоу, доктор физиотерапии, сертифицированный спортивный тренер.
Любезно предоставлено мемориальным госпиталем Тома, отделение физиотерапии, Тома, Висконсин; Элизабет К.K. Бендер, магистр физиотерапии, сертифицированный спортивный тренер, сертифицированный специалист по силовой и общей физической подготовке; и Уитни Гневикоу, доктор физиотерапии, сертифицированный спортивный тренер.
Любезно предоставлено мемориальным госпиталем Тома, отделение физиотерапии, Тома, Висконсин; Элизабет К.K. Бендер, магистр физиотерапии, сертифицированный спортивный тренер, сертифицированный специалист по силовой и общей физической подготовке; и Уитни Гневикоу, доктор физиотерапии, сертифицированный спортивный тренер.
Любезно предоставлено мемориальным госпиталем Тома, отделение физиотерапии, Тома, Висконсин; Элизабет К.K. Бендер, магистр физиотерапии, сертифицированный спортивный тренер, сертифицированный специалист по силовой и общей физической подготовке; и Уитни Гневикоу, доктор физиотерапии, сертифицированный спортивный тренер.
Любезно предоставлено мемориальным госпиталем Тома, отделение физиотерапии, Тома, Висконсин; Элизабет К.K. Бендер, магистр физиотерапии, сертифицированный спортивный тренер, сертифицированный специалист по силовой и общей физической подготовке; и Уитни Гневикоу, доктор физиотерапии, сертифицированный спортивный тренер.
Любезно предоставлено мемориальным госпиталем Тома, отделение физиотерапии, Тома, Висконсин; Элизабет К.K. Бендер, магистр физиотерапии, сертифицированный спортивный тренер, сертифицированный специалист по силовой и общей физической подготовке; и Уитни Гневикоу, доктор физиотерапии, сертифицированный спортивный тренер.
Любезно предоставлено мемориальным госпиталем Тома, отделение физиотерапии, Тома, Висконсин; Элизабет К.K. Бендер, магистр физиотерапии, сертифицированный спортивный тренер, сертифицированный специалист по силовой и общей физической подготовке; и Уитни Гневикоу, доктор физиотерапии, сертифицированный спортивный тренер.
Любезно предоставлено мемориальным госпиталем Тома, отделение физиотерапии, Тома, Висконсин; Элизабет К.K. Бендер, магистр физиотерапии, сертифицированный спортивный тренер, сертифицированный специалист по силовой и общей физической подготовке; и Уитни Гневикоу, доктор физиотерапии, сертифицированный спортивный тренер.
Любезно предоставлено мемориальным госпиталем Тома, отделение физиотерапии, Тома, Висконсин; Элизабет К.K. Бендер, магистр физиотерапии, сертифицированный спортивный тренер, сертифицированный специалист по силовой и общей физической подготовке; и Уитни Гневикоу, доктор физиотерапии, сертифицированный спортивный тренер.
Любезно предоставлено мемориальным госпиталем Тома, отделение физиотерапии, Тома, Висконсин; Элизабет К.K. Бендер, магистр физиотерапии, сертифицированный спортивный тренер, сертифицированный специалист по силовой и общей физической подготовке; и Уитни Гневикоу, доктор физиотерапии, сертифицированный спортивный тренер.
Любезно предоставлено мемориальным госпиталем Тома, отделение физиотерапии, Тома, Висконсин; Элизабет К.K. Бендер, магистр физиотерапии, сертифицированный спортивный тренер, сертифицированный специалист по силовой и общей физической подготовке; и Уитни Гневикоу, доктор физиотерапии, сертифицированный спортивный тренер.
Любезно предоставлено мемориальным госпиталем Тома, отделение физиотерапии, Тома, Висконсин; Элизабет К.K. Бендер, магистр физиотерапии, сертифицированный спортивный тренер, сертифицированный специалист по силовой и общей физической подготовке; и Уитни Гневикоу, доктор физиотерапии, сертифицированный спортивный тренер.
Любезно предоставлено мемориальным госпиталем Тома, отделение физиотерапии, Тома, Висконсин; Элизабет К.K. Бендер, магистр физиотерапии, сертифицированный спортивный тренер, сертифицированный специалист по силовой и общей физической подготовке; и Уитни Гневикоу, доктор физиотерапии, сертифицированный спортивный тренер.
Любезно предоставлено мемориальным госпиталем Тома, отделение физиотерапии, Тома, Висконсин; Элизабет К.K. Бендер, магистр физиотерапии, сертифицированный спортивный тренер, сертифицированный специалист по силовой и общей физической подготовке; и Уитни Гневикоу, доктор физиотерапии, сертифицированный спортивный тренер.
Любезно предоставлено мемориальным госпиталем Тома, отделение физиотерапии, Тома, Висконсин; Элизабет К.K. Бендер, магистр физиотерапии, сертифицированный спортивный тренер, сертифицированный специалист по силовой и общей физической подготовке; и Уитни Гневикоу, доктор физиотерапии, сертифицированный спортивный тренер.
Любезно предоставлено мемориальным госпиталем Тома, отделение физиотерапии, Тома, Висконсин; Элизабет К.K. Бендер, магистр физиотерапии, сертифицированный спортивный тренер, сертифицированный специалист по силовой и общей физической подготовке; и Уитни Гневикоу, доктор физиотерапии, сертифицированный спортивный тренер.