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Травма вращающей манжеты плеча/субакромиальный бурсит

(плечо Питчера; плечо пловца; теннис плеча; тендинит вращающей манжеты плеча; разрыв вращающей манжеты плеча)

Авторы:Paul L. Liebert, MD, Tomah Memorial Hospital, Tomah, WI
Проверено/пересмотрено нояб. 2023
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Мышцы, удерживающие плечо в плечевом суставе (мышцы вращательной манжеты), могут защемляться (синдром сдавливания вращательной манжеты плеча), воспаляться (тендинит), разрываться или отрываться.

(См. также Общие сведения о спортивных травмах).

  • Сначала боль в плече возникает при попытке завести руку за голову, а впоследствии и при неподвижности руки.

  • Физические упражнения помогают облегчить симптомы.

Вращательная манжета плеча состоит из мышц, которые прикрепляют лопатку к головке плечевой кости. Вращательная манжета плеча укрепляет плечевой сустав и помогает вращать плечо.

Анатомия плечевого сустава

Защемление мышц вращательной манжеты плеча (ущемление) и тендинит часто случаются у спортсменов, которые часто заводят руку за голову (питчер в бейсболе), поднимают тяжести через плечо, подают мяч в ракеточных видах спорта и плавают вольным стилем, стилем баттерфляй или на спине. Многократное заведение руки за голову приводит к защемлению мышц вращательной манжеты плеча между верхней частью кости руки и верхней частью лопатки, в результате чего может развиться воспаление и отек мышц. Если ставшие причиной травмы движения продолжают, несмотря на воспаление, возможно ослабление и разрыв сухожилия.

Даже без чрезмерного и хронического воспаления манжета ротатора может быть разорвана при внезапном мощном движении (например, сильном растяжении или рывке) либо падении.

Симптомы травмы вращательной манжеты плеча

Основным симптомом является боль в плече. Сначала боль возникает только при заведении руки за голову (синдром ущемления). Боль усиливается, когда угол между рукой и корпусом составляет от 60 до 120°. В отсутствие лечения через некоторое время плечо начинает болеть и в состоянии покоя (тендинит), особенно по ночам, и мешает спать. При разрыве сухожилия нормальный поворот руки от плеча наружу становится слабым или невозможным.

Диагностика травмы вращательной манжеты плеча

  • Обследование врачом;

Диагноз основывается на наблюдаемых у пострадавшего симптомах и результатах обследования. В некоторых случаях пострадавшему проводят магнитно-резонансную томографию (МРТ), чтобы исключить вероятность разрыва мышц вращательной манжеты плеча.

Лечение травмы вращательной манжеты плеча

  • Покой

  • Реабилитация

При умеренной или сильной боли в плечевом суставе можно на пару дней зафиксировать руку в перевязи. Следует воздержаться от физических упражнений, связанных с подъемом руки выше уровня плеча, особенно с преодолением сопротивления. Возможность безболезненно преодолеть полный диапазон движения плеча указывает на то, что мышцы вращательной манжеты плеча, возможно, укрепились. Упражнения на укрепление некоторых групп мышц уравновешивают вращательную манжету плеча и уменьшают степень ущемления при заведении руки за голову. При сильной боли пострадавшему могут назначить противовоспалительные препараты или иногда сделать инъекцию кортикостероидного гормона в пространство над вращательной манжетой (в суставную сумку).

При разрыве вращательной манжеты, а также при невозможности снять тендинит другими способами лечения требуется хирургическое вмешательство. Хирург удаляет излишки кости плеча, увеличивая пространство плечевой манжеты и тем самым предотвращая ее защемление при заведении руки за голову. При разрыве вращательной манжеты плеча рекомендуется восстановительная хирургия.

Упражнения для укрепления мышц вращательной манжеты плеча
Разгибание пронированного плеча
Разгибание пронированного плеча
1. Лягте на живот, травмированная рука свисает с края кровати, с большим пальцем, направленным кнаружи. 2. Поднимите пр... Прочитайте дополнительные сведения

Любезно предоставлено мемориальным госпиталем Тома, отделение физиотерапии, Тома, Висконсин; Элизабет К.K. Бендер, магистр физиотерапии, сертифицированный спортивный тренер, сертифицированный специалист по силовой и общей физической подготовке; и Уитни Гневикоу, доктор физиотерапии, сертифицированный спортивный тренер.

Внешнее вращение плеча в положении лежа на боку
Внешнее вращение плеча в положении лежа на боку
1. Лягте на здоровый бок, положив подушку между рукой и туловищем с травмированной стороны. 2. Согните локоть на 90 гра... Прочитайте дополнительные сведения

Любезно предоставлено мемориальным госпиталем Тома, отделение физиотерапии, Тома, Висконсин; Элизабет К.K. Бендер, магистр физиотерапии, сертифицированный спортивный тренер, сертифицированный специалист по силовой и общей физической подготовке; и Уитни Гневикоу, доктор физиотерапии, сертифицированный спортивный тренер.

Горизонтальное отведение пронированного плеча
Горизонтальное отведение пронированного плеча
1. Лягте на живот, травмированная рука свисает с края стола, с большим пальцем, направленным кнаружи. 2. Прижмите лопат... Прочитайте дополнительные сведения

Любезно предоставлено мемориальным госпиталем Тома, отделение физиотерапии, Тома, Висконсин; Элизабет К.K. Бендер, магистр физиотерапии, сертифицированный спортивный тренер, сертифицированный специалист по силовой и общей физической подготовке; и Уитни Гневикоу, доктор физиотерапии, сертифицированный спортивный тренер.

Отведение и внешнее вращение пронированного плеча
Отведение и внешнее вращение пронированного плеча
1. Лягте на живот на кровать, травмированная рука отведена в сторону, свисает с края кровати, а локоть согнут на 90°, с... Прочитайте дополнительные сведения

Любезно предоставлено мемориальным госпиталем Тома, отделение физиотерапии, Тома, Висконсин; Элизабет К.K. Бендер, магистр физиотерапии, сертифицированный спортивный тренер, сертифицированный специалист по силовой и общей физической подготовке; и Уитни Гневикоу, доктор физиотерапии, сертифицированный спортивный тренер.

Подъем плеча под углом к плоскости лопатки в положении стоя
Подъем плеча под углом к плоскости лопатки в положении стоя
1. Начните с отведенной в сторону рукой, держите локоть прямо и большой палец вверх. 2. Выдвиньте руку вперед приблизи... Прочитайте дополнительные сведения

Любезно предоставлено мемориальным госпиталем Тома, отделение физиотерапии, Тома, Висконсин; Элизабет К.K. Бендер, магистр физиотерапии, сертифицированный спортивный тренер, сертифицированный специалист по силовой и общей физической подготовке; и Уитни Гневикоу, доктор физиотерапии, сертифицированный спортивный тренер.

Внешнее вращение плеча с сопротивлением в положении стоя
Внешнее вращение плеча с сопротивлением в положении стоя
1. Поместите один конец эластичной ленты на устойчивый предмет на уровне талии. 2. Поместите подушку или свернутое поло... Прочитайте дополнительные сведения

Любезно предоставлено мемориальным госпиталем Тома, отделение физиотерапии, Тома, Висконсин; Элизабет К.K. Бендер, магистр физиотерапии, сертифицированный спортивный тренер, сертифицированный специалист по силовой и общей физической подготовке; и Уитни Гневикоу, доктор физиотерапии, сертифицированный спортивный тренер.

Вращение внутрь плеча с сопротивлением в положении стоя
Вращение внутрь плеча с сопротивлением в положении стоя
1. Поместите один конец эластичной ленты на устойчивый предмет на уровне талии. 2. Поместите подушку или свернутое поло... Прочитайте дополнительные сведения

Любезно предоставлено мемориальным госпиталем Тома, отделение физиотерапии, Тома, Висконсин; Элизабет К.K. Бендер, магистр физиотерапии, сертифицированный спортивный тренер, сертифицированный специалист по силовой и общей физической подготовке; и Уитни Гневикоу, доктор физиотерапии, сертифицированный спортивный тренер.

Тяга в наклоне с сопротивлением
Тяга в наклоне с сопротивлением
1. Удерживайте вес в руке с травмированной стороны. 2. Слегка согните бедра и колени и поддерживайте верхнюю часть тела... Прочитайте дополнительные сведения

Любезно предоставлено мемориальным госпиталем Тома, отделение физиотерапии, Тома, Висконсин; Элизабет К.K. Бендер, магистр физиотерапии, сертифицированный спортивный тренер, сертифицированный специалист по силовой и общей физической подготовке; и Уитни Гневикоу, доктор физиотерапии, сертифицированный спортивный тренер.

Разгибание пронированного плеча
Разгибание пронированного плеча
1. Лягте на живот, травмированная рука свисает с края кровати, с большим пальцем, направленным кнаружи. 2. Поднимите пр... Прочитайте дополнительные сведения

Любезно предоставлено мемориальным госпиталем Тома, отделение физиотерапии, Тома, Висконсин; Элизабет К.K. Бендер, магистр физиотерапии, сертифицированный спортивный тренер, сертифицированный специалист по силовой и общей физической подготовке; и Уитни Гневикоу, доктор физиотерапии, сертифицированный спортивный тренер.

Внешнее вращение плеча в положении лежа на боку
Внешнее вращение плеча в положении лежа на боку
1. Лягте на здоровый бок, положив подушку между рукой и туловищем с травмированной стороны. 2. Согните локоть на 90 гра... Прочитайте дополнительные сведения

Любезно предоставлено мемориальным госпиталем Тома, отделение физиотерапии, Тома, Висконсин; Элизабет К.K. Бендер, магистр физиотерапии, сертифицированный спортивный тренер, сертифицированный специалист по силовой и общей физической подготовке; и Уитни Гневикоу, доктор физиотерапии, сертифицированный спортивный тренер.

Горизонтальное отведение пронированного плеча
Горизонтальное отведение пронированного плеча
1. Лягте на живот, травмированная рука свисает с края стола, с большим пальцем, направленным кнаружи. 2. Прижмите лопат... Прочитайте дополнительные сведения

Любезно предоставлено мемориальным госпиталем Тома, отделение физиотерапии, Тома, Висконсин; Элизабет К.K. Бендер, магистр физиотерапии, сертифицированный спортивный тренер, сертифицированный специалист по силовой и общей физической подготовке; и Уитни Гневикоу, доктор физиотерапии, сертифицированный спортивный тренер.

Отведение и внешнее вращение пронированного плеча
Отведение и внешнее вращение пронированного плеча
1. Лягте на живот на кровать, травмированная рука отведена в сторону, свисает с края кровати, а локоть согнут на 90°, с... Прочитайте дополнительные сведения

Любезно предоставлено мемориальным госпиталем Тома, отделение физиотерапии, Тома, Висконсин; Элизабет К.K. Бендер, магистр физиотерапии, сертифицированный спортивный тренер, сертифицированный специалист по силовой и общей физической подготовке; и Уитни Гневикоу, доктор физиотерапии, сертифицированный спортивный тренер.

Подъем плеча под углом к плоскости лопатки в положении стоя
Подъем плеча под углом к плоскости лопатки в положении стоя
1. Начните с отведенной в сторону рукой, держите локоть прямо и большой палец вверх. 2. Выдвиньте руку вперед приблизи... Прочитайте дополнительные сведения

Любезно предоставлено мемориальным госпиталем Тома, отделение физиотерапии, Тома, Висконсин; Элизабет К.K. Бендер, магистр физиотерапии, сертифицированный спортивный тренер, сертифицированный специалист по силовой и общей физической подготовке; и Уитни Гневикоу, доктор физиотерапии, сертифицированный спортивный тренер.

Внешнее вращение плеча с сопротивлением в положении стоя
Внешнее вращение плеча с сопротивлением в положении стоя
1. Поместите один конец эластичной ленты на устойчивый предмет на уровне талии. 2. Поместите подушку или свернутое поло... Прочитайте дополнительные сведения

Любезно предоставлено мемориальным госпиталем Тома, отделение физиотерапии, Тома, Висконсин; Элизабет К.K. Бендер, магистр физиотерапии, сертифицированный спортивный тренер, сертифицированный специалист по силовой и общей физической подготовке; и Уитни Гневикоу, доктор физиотерапии, сертифицированный спортивный тренер.

Вращение внутрь плеча с сопротивлением в положении стоя
Вращение внутрь плеча с сопротивлением в положении стоя
1. Поместите один конец эластичной ленты на устойчивый предмет на уровне талии. 2. Поместите подушку или свернутое поло... Прочитайте дополнительные сведения

Любезно предоставлено мемориальным госпиталем Тома, отделение физиотерапии, Тома, Висконсин; Элизабет К.K. Бендер, магистр физиотерапии, сертифицированный спортивный тренер, сертифицированный специалист по силовой и общей физической подготовке; и Уитни Гневикоу, доктор физиотерапии, сертифицированный спортивный тренер.

Тяга в наклоне с сопротивлением
Тяга в наклоне с сопротивлением
1. Удерживайте вес в руке с травмированной стороны. 2. Слегка согните бедра и колени и поддерживайте верхнюю часть тела... Прочитайте дополнительные сведения

Любезно предоставлено мемориальным госпиталем Тома, отделение физиотерапии, Тома, Висконсин; Элизабет К.K. Бендер, магистр физиотерапии, сертифицированный спортивный тренер, сертифицированный специалист по силовой и общей физической подготовке; и Уитни Гневикоу, доктор физиотерапии, сертифицированный спортивный тренер.

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Авторское право © 2025 Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, США и ее аффилированные лица. Все права сохранены.

Авторское право© 2025Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, США и ее аффилированные лица. Все права сохранены.