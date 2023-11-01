Травма вращающей манжеты плеча/субакромиальный бурсит

Мышцы, удерживающие плечо в плечевом суставе (мышцы вращательной манжеты), могут защемляться (синдром сдавливания вращательной манжеты плеча), воспаляться (тендинит), разрываться или отрываться.

(См. также Общие сведения о спортивных травмах).

Сначала боль в плече возникает при попытке завести руку за голову, а впоследствии и при неподвижности руки.

Физические упражнения помогают облегчить симптомы.

Вращательная манжета плеча состоит из мышц, которые прикрепляют лопатку к головке плечевой кости. Вращательная манжета плеча укрепляет плечевой сустав и помогает вращать плечо.

Анатомия плечевого сустава

Защемление мышц вращательной манжеты плеча (ущемление) и тендинит часто случаются у спортсменов, которые часто заводят руку за голову (питчер в бейсболе), поднимают тяжести через плечо, подают мяч в ракеточных видах спорта и плавают вольным стилем, стилем баттерфляй или на спине. Многократное заведение руки за голову приводит к защемлению мышц вращательной манжеты плеча между верхней частью кости руки и верхней частью лопатки, в результате чего может развиться воспаление и отек мышц. Если ставшие причиной травмы движения продолжают, несмотря на воспаление, возможно ослабление и разрыв сухожилия.

Даже без чрезмерного и хронического воспаления манжета ротатора может быть разорвана при внезапном мощном движении (например, сильном растяжении или рывке) либо падении.

Разрыв вращательной манжеты плечевого сустава 3D модель

Симптомы травмы вращательной манжеты плеча Основным симптомом является боль в плече. Сначала боль возникает только при заведении руки за голову (синдром ущемления). Боль усиливается, когда угол между рукой и корпусом составляет от 60 до 120°. В отсутствие лечения через некоторое время плечо начинает болеть и в состоянии покоя (тендинит), особенно по ночам, и мешает спать. При разрыве сухожилия нормальный поворот руки от плеча наружу становится слабым или невозможным.

Диагностика травмы вращательной манжеты плеча Обследование врачом; Диагноз основывается на наблюдаемых у пострадавшего симптомах и результатах обследования. В некоторых случаях пострадавшему проводят магнитно-резонансную томографию (МРТ), чтобы исключить вероятность разрыва мышц вращательной манжеты плеча. Травма вращательной манжеты пл... Видео