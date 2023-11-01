Тендинит ахиллова сухожилия — это воспаление ахиллова сухожилия, прочной полоски ткани, соединяющей мышцы икры с пяткой.

(См. также Общие сведения о спортивных травмах).

Тендинит ахиллова сухожилия очень распространен среди бегунов. При беге икроножные мышцы задействованы при отрыве шага (когда стопа поднимается от земли с опорой на пальцы ног). Повторяющиеся нагрузки, возникающие во время бега, вкупе с недостаточным временем отдыха после упражнения могут привести к воспалению ахиллова сухожилия.

Первым симптомом тендинита обычно является боль в нижней части икры и в задней части пятки. В начале упражнения боль возрастает и часто снижается по мере продолжения упражнения. Диагноз тендинита Ахиллова сухожилия основывается на симптомах и результатах обследования.

Лед и нестероидные противовоспалительные препараты (НПВП) облегчают боль и снимают воспаление. Очень важно воздерживаться от бега и езды на велосипеде до полного исчезновения боли. К упражнениям на растяжку и укрепление задних мышц бедра можно приступать, как только они не будут причинять боли. Другие профилактические меры зависят от того, что именно вызвало тендинит. Возможно, потребуется носить обувь с гибкой подошвой или вложить в кроссовки подпятники, чтобы уменьшить давление на сухожилие и стабилизировать пятку. Возобновлять бег нужно постепенно, выполняя упражнения на растяжку сухожилия перед началом тренировки, а после тренировки на первых порах прикладывать лед.

Полный разрыв ахиллова сухожилия может произойти при внезапном резком изменении направления, например, при беге или игре в теннис. Иногда у пострадавшего возникает ощущение, как будто его ударили сзади лодыжки, и иногда он слышит щелчок. Икроножная мышца сильно болит, ходьба затруднена, особенно, при полном разрыве. Во всей голени может образовываться отек и кровоподтек. Необходимо наложение шины и иногда хирургическое вмешательство.