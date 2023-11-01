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Тендинит ахиллова сухожилия

Авторы:Paul L. Liebert, MD, Tomah Memorial Hospital, Tomah, WI
Проверено/пересмотрено нояб. 2023
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Тендинит ахиллова сухожилия — это воспаление ахиллова сухожилия, прочной полоски ткани, соединяющей мышцы икры с пяткой.

    (См. также Общие сведения о спортивных травмах).

    Тендинит ахиллова сухожилия очень распространен среди бегунов. При беге икроножные мышцы задействованы при отрыве шага (когда стопа поднимается от земли с опорой на пальцы ног). Повторяющиеся нагрузки, возникающие во время бега, вкупе с недостаточным временем отдыха после упражнения могут привести к воспалению ахиллова сухожилия.

    Первым симптомом тендинита обычно является боль в нижней части икры и в задней части пятки. В начале упражнения боль возрастает и часто снижается по мере продолжения упражнения. Диагноз тендинита Ахиллова сухожилия основывается на симптомах и результатах обследования.

    Лед и нестероидные противовоспалительные препараты (НПВП) облегчают боль и снимают воспаление. Очень важно воздерживаться от бега и езды на велосипеде до полного исчезновения боли. К упражнениям на растяжку и укрепление задних мышц бедра можно приступать, как только они не будут причинять боли. Другие профилактические меры зависят от того, что именно вызвало тендинит. Возможно, потребуется носить обувь с гибкой подошвой или вложить в кроссовки подпятники, чтобы уменьшить давление на сухожилие и стабилизировать пятку. Возобновлять бег нужно постепенно, выполняя упражнения на растяжку сухожилия перед началом тренировки, а после тренировки на первых порах прикладывать лед.

    Полный разрыв ахиллова сухожилия может произойти при внезапном резком изменении направления, например, при беге или игре в теннис. Иногда у пострадавшего возникает ощущение, как будто его ударили сзади лодыжки, и иногда он слышит щелчок. Икроножная мышца сильно болит, ходьба затруднена, особенно, при полном разрыве. Во всей голени может образовываться отек и кровоподтек. Необходимо наложение шины и иногда хирургическое вмешательство.

    Упражнения для растяжки ахиллова сухожилия
    Растягивание сгибателя подошвы в положении сидя
    Растягивание сгибателя подошвы в положении сидя
    1. Сядьте на стул. 2. Согните колено травмированной ноги так, чтобы верхняя часть травмированной стопы находилась на по... Прочитайте дополнительные сведения

    Любезно предоставлено мемориальным госпиталем Тома, отделение физиотерапии, Тома, Висконсин; Элизабет К.K. Бендер, магистр физиотерапии, сертифицированный спортивный тренер, сертифицированный специалист по силовой и общей физической подготовке; и Уитни Гневикоу, доктор физиотерапии, сертифицированный спортивный тренер.

    Растягивание сгибателя подошвы в положении стоя
    Растягивание сгибателя подошвы в положении стоя
    1. Встаньте лицом к стене или рядом со стеной, поместив руки на стену. 2. Согните колено травмированной ноги так, чтобы... Прочитайте дополнительные сведения

    Любезно предоставлено мемориальным госпиталем Тома, отделение физиотерапии, Тома, Висконсин; Элизабет К.K. Бендер, магистр физиотерапии, сертифицированный спортивный тренер, сертифицированный специалист по силовой и общей физической подготовке; и Уитни Гневикоу, доктор физиотерапии, сертифицированный спортивный тренер.

    Растягивание икроножной мышцы в положении стоя
    Растягивание икроножной мышцы в положении стоя
    1. Встаньте лицом к стене или рядом со стеной, опираясь руками на стену. 2. Выдвиньте нетравмированную ногу вперед. 3. ... Прочитайте дополнительные сведения

    Любезно предоставлено мемориальным госпиталем Тома, отделение физиотерапии, Тома, Висконсин; Элизабет К.K. Бендер, магистр физиотерапии, сертифицированный спортивный тренер, сертифицированный специалист по силовой и общей физической подготовке; и Уитни Гневикоу, доктор физиотерапии, сертифицированный спортивный тренер.

    Растягивание камбаловидной мышцы в положении стоя
    Растягивание камбаловидной мышцы в положении стоя
    1. Встаньте лицом к стене или рядом со стеной, опираясь руками на стену. 2. Выдвиньте нетравмированную ногу вперед. 3. ... Прочитайте дополнительные сведения

    Любезно предоставлено мемориальным госпиталем Тома, отделение физиотерапии, Тома, Висконсин; Элизабет К.K. Бендер, магистр физиотерапии, сертифицированный спортивный тренер, сертифицированный специалист по силовой и общей физической подготовке; и Уитни Гневикоу, доктор физиотерапии, сертифицированный спортивный тренер.

    Ходьба на пальцах ног
    Ходьба на пальцах ног
    1. Встаньте на носки, подняв пятки с пола. 2. Пройдитесь на носках, держа колени прямо. 3. Пройдитесь как можно дальше ... Прочитайте дополнительные сведения

    Любезно предоставлено мемориальным госпиталем Тома, отделение физиотерапии, Тома, Висконсин; Элизабет К.K. Бендер, магистр физиотерапии, сертифицированный спортивный тренер, сертифицированный специалист по силовой и общей физической подготовке; и Уитни Гневикоу, доктор физиотерапии, сертифицированный спортивный тренер.

    Ходьба на пятках
    Ходьба на пятках
    1. Встаньте на пятки, оторвав носки от пола. 2. Пройдитесь на пятках, держа колени прямо. 3. Пройдитесь как можно дальш... Прочитайте дополнительные сведения

    Любезно предоставлено мемориальным госпиталем Тома, отделение физиотерапии, Тома, Висконсин; Элизабет К.K. Бендер, магистр физиотерапии, сертифицированный спортивный тренер, сертифицированный специалист по силовой и общей физической подготовке; и Уитни Гневикоу, доктор физиотерапии, сертифицированный спортивный тренер.

    Подъем пяток
    Подъем пяток
    1. Встаньте обеими ногами на ступеньку так, чтобы пятки свисали с края ступеньки. Держитесь за что-нибудь для поддержки... Прочитайте дополнительные сведения

    Любезно предоставлено мемориальным госпиталем Тома, отделение физиотерапии, Тома, Висконсин; Элизабет К.K. Бендер, магистр физиотерапии, сертифицированный спортивный тренер, сертифицированный специалист по силовой и общей физической подготовке; и Уитни Гневикоу, доктор физиотерапии, сертифицированный спортивный тренер.

    Растягивание сгибателя подошвы в положении сидя
    Растягивание сгибателя подошвы в положении сидя
    1. Сядьте на стул. 2. Согните колено травмированной ноги так, чтобы верхняя часть травмированной стопы находилась на по... Прочитайте дополнительные сведения

    Любезно предоставлено мемориальным госпиталем Тома, отделение физиотерапии, Тома, Висконсин; Элизабет К.K. Бендер, магистр физиотерапии, сертифицированный спортивный тренер, сертифицированный специалист по силовой и общей физической подготовке; и Уитни Гневикоу, доктор физиотерапии, сертифицированный спортивный тренер.

    Растягивание сгибателя подошвы в положении стоя
    Растягивание сгибателя подошвы в положении стоя
    1. Встаньте лицом к стене или рядом со стеной, поместив руки на стену. 2. Согните колено травмированной ноги так, чтобы... Прочитайте дополнительные сведения

    Любезно предоставлено мемориальным госпиталем Тома, отделение физиотерапии, Тома, Висконсин; Элизабет К.K. Бендер, магистр физиотерапии, сертифицированный спортивный тренер, сертифицированный специалист по силовой и общей физической подготовке; и Уитни Гневикоу, доктор физиотерапии, сертифицированный спортивный тренер.

    Растягивание икроножной мышцы в положении стоя
    Растягивание икроножной мышцы в положении стоя
    1. Встаньте лицом к стене или рядом со стеной, опираясь руками на стену. 2. Выдвиньте нетравмированную ногу вперед. 3. ... Прочитайте дополнительные сведения

    Любезно предоставлено мемориальным госпиталем Тома, отделение физиотерапии, Тома, Висконсин; Элизабет К.K. Бендер, магистр физиотерапии, сертифицированный спортивный тренер, сертифицированный специалист по силовой и общей физической подготовке; и Уитни Гневикоу, доктор физиотерапии, сертифицированный спортивный тренер.

    Растягивание камбаловидной мышцы в положении стоя
    Растягивание камбаловидной мышцы в положении стоя
    1. Встаньте лицом к стене или рядом со стеной, опираясь руками на стену. 2. Выдвиньте нетравмированную ногу вперед. 3. ... Прочитайте дополнительные сведения

    Любезно предоставлено мемориальным госпиталем Тома, отделение физиотерапии, Тома, Висконсин; Элизабет К.K. Бендер, магистр физиотерапии, сертифицированный спортивный тренер, сертифицированный специалист по силовой и общей физической подготовке; и Уитни Гневикоу, доктор физиотерапии, сертифицированный спортивный тренер.

    Ходьба на пальцах ног
    Ходьба на пальцах ног
    1. Встаньте на носки, подняв пятки с пола. 2. Пройдитесь на носках, держа колени прямо. 3. Пройдитесь как можно дальше ... Прочитайте дополнительные сведения

    Любезно предоставлено мемориальным госпиталем Тома, отделение физиотерапии, Тома, Висконсин; Элизабет К.K. Бендер, магистр физиотерапии, сертифицированный спортивный тренер, сертифицированный специалист по силовой и общей физической подготовке; и Уитни Гневикоу, доктор физиотерапии, сертифицированный спортивный тренер.

    Ходьба на пятках
    Ходьба на пятках
    1. Встаньте на пятки, оторвав носки от пола. 2. Пройдитесь на пятках, держа колени прямо. 3. Пройдитесь как можно дальш... Прочитайте дополнительные сведения

    Любезно предоставлено мемориальным госпиталем Тома, отделение физиотерапии, Тома, Висконсин; Элизабет К.K. Бендер, магистр физиотерапии, сертифицированный спортивный тренер, сертифицированный специалист по силовой и общей физической подготовке; и Уитни Гневикоу, доктор физиотерапии, сертифицированный спортивный тренер.

    Подъем пяток
    Подъем пяток
    1. Встаньте обеими ногами на ступеньку так, чтобы пятки свисали с края ступеньки. Держитесь за что-нибудь для поддержки... Прочитайте дополнительные сведения

    Любезно предоставлено мемориальным госпиталем Тома, отделение физиотерапии, Тома, Висконсин; Элизабет К.K. Бендер, магистр физиотерапии, сертифицированный спортивный тренер, сертифицированный специалист по силовой и общей физической подготовке; и Уитни Гневикоу, доктор физиотерапии, сертифицированный спортивный тренер.

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    Авторское право © 2025 Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, США и ее аффилированные лица. Все права сохранены.

    Авторское право© 2025Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, США и ее аффилированные лица. Все права сохранены.