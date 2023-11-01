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Стрессовые переломы стопы

Авторы:Paul L. Liebert, MD, Tomah Memorial Hospital, Tomah, WI
Проверено/пересмотрено нояб. 2023
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Стрессовые переломы — это мелкие частичные переломы костей, вызванные многократным нагружением, а не конкретной травмой.

(См. также Общие сведения о спортивных травмах).

  • Боль возникает при нагрузке на ногу и постепенно усиливается.

  • Проводят рентгенологическое исследование или сканирование костей.

  • Сломанный участок нельзя нагружать как минимум 6-12 недель.

Стрессовые переломы развиваются в ситуации, когда опорным мышцам и сухожилиям не удается погасить избыточную повторяющуюся стрессовую нагрузку и защитить кости. Стрессовые переломы могут затрагивать кости бедра, таза или голени. Более половины всех стрессовых переломов случается в нижней части ноги, чаще всего с поражением костей средней части стопы (плюсны).

Стрессовые переломы связаны не с конкретной травмой (например, ударом или падением), а с повторяющимися нагрузками и перенапряжением. Стрессовые переломы костей плюсны (маршевые переломы) обычно случаются у бегунов, которые слишком быстро меняют интенсивность или длительность тренировок, а также у людей с недостаточной физической подготовкой во время длинных пеших переходов с грузом (например, у новобранцев). Другие факторы риска — высокий свод стопы, обувь с недостаточной амортизацией и истончение костей (остеопороз).

Риск стрессовых переломов возникает у девушек и женщин, подвергающих себя большим физическим нагрузкам при недостаточном питании (например, в марафоне и в видах спорта, в которых важны внешние данные). У них могут прекратиться менструации (аменорея) и развиться остеопороз. Это состояние известно под названием триады женщины-спортсменки (аменорея, расстройства питания и остеопороз).

Знаете ли Вы, что...

  • Стрессовые переломы костей стопы иногда называют маршевыми переломами, поскольку они часто случаются у новобранцев, которым приходится неожиданно много ходить строевым шагом.

Симптомы усталостных переломов стопы

При стрессовых переломах костей плюсны боль в передней части стопы чаще всего возникает после длительной или интенсивной тренировки и исчезает вскоре после окончания занятий. На следующей тренировке боль возникает раньше и может стать столь сильной, что тренировку приходится прекратить. При этом боль не проходит даже в состоянии покоя. Во время физикального обследования стопы могут проявляться признаки острого воспаления, либо боль может воспроизводиться при надавливании или сдавливании стопы.

Людей, испытывающих постоянную глубокую боль в паху или бедре при нагрузке, необходимо обследовать на наличие стрессового перелома бедренной кости вблизи тазобедренного сустава.

Диагностика усталостных переломов стопы

  • Рентгенологическое исследование

Пострадавшего отправляют на рентгенологическое исследование, однако аномалия может стать заметной лишь через 2-3 недели после травмы — становится видно, что кость восстанавливается после перелома. Ранняя диагностика обычно осуществляется при помощи сканирования костей или магнитно-резонансной томографии (МРТ). Женщинам со стрессовыми переломами следует обратиться к врачу и проконсультироваться насчет возможного обследования на остеопороз. У женщин со стрессовыми переломами таза или бедренной кости в области тазобедренного сустава может иметь место невыявленная остеопения, которая иногда требует дополнительного обследования.

Что такое стрессовый перелом?

Стрессовые переломы — это мелкие трещины в кости, вызванные повторяющимися ударными нагрузками. Они часто происходят в костях средней части стопы — плюсны.

Лечение усталостных переломов стопы

  • Покой

Лечение заключается в снижении нагрузки на пострадавшую стопу или ногу. Пострадавшему некоторое время приходится пользоваться костылями и носить деревянный башмак или другую специализированную поддерживающую обувь. Иногда требуется наложение гипсовой повязки. Заживление может занять до 12 недель. Как и при других травмах, в период восстановления пострадавший может продолжать заниматься аэробными упражнениями без опоры на ноги, например, плаванием. Пациентов со стрессовыми переломами бедренной кости вблизи тазобедренного сустава должен осмотреть специалист.

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Авторское право © 2025 Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, США и ее аффилированные лица. Все права сохранены.

Авторское право© 2025Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, США и ее аффилированные лица. Все права сохранены.