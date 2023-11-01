Стрессовые переломы стопы

Стрессовые переломы — это мелкие частичные переломы костей, вызванные многократным нагружением, а не конкретной травмой.

(См. также Общие сведения о спортивных травмах).

Боль возникает при нагрузке на ногу и постепенно усиливается.

Проводят рентгенологическое исследование или сканирование костей.

Сломанный участок нельзя нагружать как минимум 6-12 недель.

Стрессовые переломы развиваются в ситуации, когда опорным мышцам и сухожилиям не удается погасить избыточную повторяющуюся стрессовую нагрузку и защитить кости. Стрессовые переломы могут затрагивать кости бедра, таза или голени. Более половины всех стрессовых переломов случается в нижней части ноги, чаще всего с поражением костей средней части стопы (плюсны).

Стрессовые переломы связаны не с конкретной травмой (например, ударом или падением), а с повторяющимися нагрузками и перенапряжением. Стрессовые переломы костей плюсны (маршевые переломы) обычно случаются у бегунов, которые слишком быстро меняют интенсивность или длительность тренировок, а также у людей с недостаточной физической подготовкой во время длинных пеших переходов с грузом (например, у новобранцев). Другие факторы риска — высокий свод стопы, обувь с недостаточной амортизацией и истончение костей (остеопороз).

Риск стрессовых переломов возникает у девушек и женщин, подвергающих себя большим физическим нагрузкам при недостаточном питании (например, в марафоне и в видах спорта, в которых важны внешние данные). У них могут прекратиться менструации (аменорея) и развиться остеопороз. Это состояние известно под названием триады женщины-спортсменки (аменорея, расстройства питания и остеопороз).

Знаете ли Вы, что...

Симптомы усталостных переломов стопы При стрессовых переломах костей плюсны боль в передней части стопы чаще всего возникает после длительной или интенсивной тренировки и исчезает вскоре после окончания занятий. На следующей тренировке боль возникает раньше и может стать столь сильной, что тренировку приходится прекратить. При этом боль не проходит даже в состоянии покоя. Во время физикального обследования стопы могут проявляться признаки острого воспаления, либо боль может воспроизводиться при надавливании или сдавливании стопы. Людей, испытывающих постоянную глубокую боль в паху или бедре при нагрузке, необходимо обследовать на наличие стрессового перелома бедренной кости вблизи тазобедренного сустава.

Диагностика усталостных переломов стопы Рентгенологическое исследование Пострадавшего отправляют на рентгенологическое исследование, однако аномалия может стать заметной лишь через 2-3 недели после травмы — становится видно, что кость восстанавливается после перелома. Ранняя диагностика обычно осуществляется при помощи сканирования костей или магнитно-резонансной томографии (МРТ). Женщинам со стрессовыми переломами следует обратиться к врачу и проконсультироваться насчет возможного обследования на остеопороз. У женщин со стрессовыми переломами таза или бедренной кости в области тазобедренного сустава может иметь место невыявленная остеопения, которая иногда требует дополнительного обследования. Что такое стрессовый перелом?