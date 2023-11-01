Синдром грушевидной мышцы

Покой

Реабилитация

Человек должен временно прекратить любую деятельность, которая причиняет боль. Если боль усиливается в сидячем положении, человек должен находиться в положении стоя, либо, при невозможности, изменить позицию, чтобы устранить источник давления вокруг ягодицы. Могут помочь конкретные упражнения на растяжку для задних мышц бедра и грушевидной мышцы. Боль снимают нестероидными противовоспалительными препаратами (НПВП) или другими анальгетиками. Иногда врачи вводят кортикостероидные гормоны рядом с тем местом, где грушевидная мышца пересекается с седалищным нервом, чтобы обеспечить временное облегчение боли. Хирургическое вмешательство обычно не требуется.