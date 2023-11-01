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Синдром грушевидной мышцы

Авторы:Paul L. Liebert, MD, Tomah Memorial Hospital, Tomah, WI
Проверено/пересмотрено нояб. 2023
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Синдром грушевидной мышцы представляет собой сдавление седалищного нерва грушевидной мышцей (плоский мышцей ягодиц, расположенной вблизи бедра), вызывающее боль в ягодицах и иногда ишиас.

(См. также Общие сведения о спортивных травмах).

Грушевидная мышца проходит от тазовой поверхности большой треугольной кости у основания позвоночника (крестца или копчика) до костного бугорка (вертела) на верхнем конце бедра (бедренной кости). Во время бега или сидения эта мышца может сдавливать седалищный нерв в месте, где он выходит из-под грушевидной мышцы и проходит через вращающие мышцы бедра. Синдром грушевидной мышцы возникает редко.

Симптомы синдрома грушевидной мышцы

Хроническая тянущая боль, болезненность, покалывание или онемение начинается в ягодицах и может распространяться вниз всю заднюю часть бедра и голени, а иногда и на стопу. Боль усиливается, когда грушевидная мышца давит на седалищный нерв (например, во время сидения на унитазе, в автомобиле, на узком сиденье велосипеда или во время бега).

Диагностика синдрома грушевидной мышцы

  • Обследование врачом;

Врачи зачастую могут поставить диагноз синдрома грушевидной мышцы на основании симптомов и результатов физикального обследования. Врачи могут подвигать ногу пациента или попросить его наклониться, поскольку диагноз синдрома грушевидной мышцы ставят по характерной боли при конкретных движениях.

Лечение синдрома грушевидной мышцы

  • Покой

  • Реабилитация

Человек должен временно прекратить любую деятельность, которая причиняет боль. Если боль усиливается в сидячем положении, человек должен находиться в положении стоя, либо, при невозможности, изменить позицию, чтобы устранить источник давления вокруг ягодицы. Могут помочь конкретные упражнения на растяжку для задних мышц бедра и грушевидной мышцы. Боль снимают нестероидными противовоспалительными препаратами (НПВП) или другими анальгетиками. Иногда врачи вводят кортикостероидные гормоны рядом с тем местом, где грушевидная мышца пересекается с седалищным нервом, чтобы обеспечить временное облегчение боли. Хирургическое вмешательство обычно не требуется.

Упражнения на растяжку бедра и грушевидной мышцы
Внешнее вращение бедра в положении лежа на боку (упражнение «раскладушка»)
Внешнее вращение бедра в положении лежа на боку (упражнение «раскладушка»)
1. Лягте на травмированный бок. 2. Держите плечи и бедра на одной линии с лодыжками немного позади тела, согнув колени ... Прочитайте дополнительные сведения

Любезно предоставлено мемориальным госпиталем Тома, отделение физиотерапии, Тома, Висконсин; Элизабет К.K. Бендер, магистр физиотерапии, сертифицированный спортивный тренер, сертифицированный специалист по силовой и общей физической подготовке; и Уитни Гневикоу, доктор физиотерапии, сертифицированный спортивный тренер.

Внешнее вращение бедра в положении лежа на боку (упражнение «раскладушка»)
Внешнее вращение бедра в положении лежа на боку (упражнение «раскладушка»)
1. Лягте на травмированный бок. 2. Держите плечи и бедра на одной линии с лодыжками немного позади тела, согнув колени ... Прочитайте дополнительные сведения

Любезно предоставлено мемориальным госпиталем Тома, отделение физиотерапии, Тома, Висконсин; Элизабет К.K. Бендер, магистр физиотерапии, сертифицированный спортивный тренер, сертифицированный специалист по силовой и общей физической подготовке; и Уитни Гневикоу, доктор физиотерапии, сертифицированный спортивный тренер.

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Авторское право © 2025 Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, США и ее аффилированные лица. Все права сохранены.

Авторское право© 2025Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, США и ее аффилированные лица. Все права сохранены.