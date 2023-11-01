Синдром грушевидной мышцы представляет собой сдавление седалищного нерва грушевидной мышцей (плоский мышцей ягодиц, расположенной вблизи бедра), вызывающее боль в ягодицах и иногда ишиас.
(См. также Общие сведения о спортивных травмах).
Грушевидная мышца проходит от тазовой поверхности большой треугольной кости у основания позвоночника (крестца или копчика) до костного бугорка (вертела) на верхнем конце бедра (бедренной кости). Во время бега или сидения эта мышца может сдавливать седалищный нерв в месте, где он выходит из-под грушевидной мышцы и проходит через вращающие мышцы бедра. Синдром грушевидной мышцы возникает редко.
Симптомы синдрома грушевидной мышцы
Хроническая тянущая боль, болезненность, покалывание или онемение начинается в ягодицах и может распространяться вниз всю заднюю часть бедра и голени, а иногда и на стопу. Боль усиливается, когда грушевидная мышца давит на седалищный нерв (например, во время сидения на унитазе, в автомобиле, на узком сиденье велосипеда или во время бега).
Диагностика синдрома грушевидной мышцы
Обследование врачом;
Врачи зачастую могут поставить диагноз синдрома грушевидной мышцы на основании симптомов и результатов физикального обследования. Врачи могут подвигать ногу пациента или попросить его наклониться, поскольку диагноз синдрома грушевидной мышцы ставят по характерной боли при конкретных движениях.
Лечение синдрома грушевидной мышцы
Покой
Реабилитация
Человек должен временно прекратить любую деятельность, которая причиняет боль. Если боль усиливается в сидячем положении, человек должен находиться в положении стоя, либо, при невозможности, изменить позицию, чтобы устранить источник давления вокруг ягодицы. Могут помочь конкретные упражнения на растяжку для задних мышц бедра и грушевидной мышцы. Боль снимают нестероидными противовоспалительными препаратами (НПВП) или другими анальгетиками. Иногда врачи вводят кортикостероидные гормоны рядом с тем местом, где грушевидная мышца пересекается с седалищным нервом, чтобы обеспечить временное облегчение боли. Хирургическое вмешательство обычно не требуется.
Любезно предоставлено мемориальным госпиталем Тома, отделение физиотерапии, Тома, Висконсин; Элизабет К.K. Бендер, магистр физиотерапии, сертифицированный спортивный тренер, сертифицированный специалист по силовой и общей физической подготовке; и Уитни Гневикоу, доктор физиотерапии, сертифицированный спортивный тренер.
Любезно предоставлено мемориальным госпиталем Тома, отделение физиотерапии, Тома, Висконсин; Элизабет К.K. Бендер, магистр физиотерапии, сертифицированный спортивный тренер, сертифицированный специалист по силовой и общей физической подготовке; и Уитни Гневикоу, доктор физиотерапии, сертифицированный спортивный тренер.