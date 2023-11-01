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«Расколотая голень»

Авторы:Paul L. Liebert, MD, Tomah Memorial Hospital, Tomah, WI
Проверено/пересмотрено нояб. 2023
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«Расколотой голенью» называют боль в голени, которая возникает по разным причинам, но обычно связана с бегом или быстрой ходьбой.

(См. также Общие сведения о спортивных травмах).

  • Боль возникает по передней или задней поверхности голени.

  • Снять симптомы помогают лед, анальгетики, покой и упражнения на растяжку.

Повторяющиеся ударные нагрузки на ноги во время бега или быстрой ходьбы (например, в походах) могут перегрузить мышцы и сухожилия ног и вызвать боль в голени. Чрезмерный поворот стопы или ноги наружу (супинация) также может вызвать или усугубить симптомы «расколотой голени».

«Расколотая голень»

Синдром расколотой голени может развиваться в мышцах передней и наружной части голени (переднелатеральный синдром расколотой голени) или в мышцах задней и внутренней части голени (заднемедиальный синдром расколотой голени). Боль возникает на разных участках, в зависимости от того, какие именно мышцы затронуты поражением.

Симптомы «расколотой голени»

Боль может возникать как в передней внешней, так и в тыльной внутренней части ноги. Обычно симптомы расколотой голени возникают в начале занятий и притупляются по мере их продолжения. Сначала боль ощущается только при соударении пятки с землей во время бега или ходьбы. Если спортсмен продолжает бежать, боль происходит на каждом шагу и в итоге становится постоянной. Обычно боль проходит в состоянии покоя.

Диагностика «расколотой голени»

  • Обследование врачом;

Диагноз «расколотой голени» основывается на симптомах и результатах физикального обследования.

Лечение «расколотой голени»

  • Покой

  • Реабилитация

От бега следует воздержаться до тех пор, пока он не перестанет причинять боль. Снять боль можно при помощи льда и нестероидных противовоспалительных препаратов (НПВП). Для поддержания формы можно заняться другими видами спорта, например, плаванием.

Когда боль в голенях начнет стихать, можно приступать к выполнению упражнений на растяжку и укрепление мышц ног, например, поднимать ногой ведро. Упражнения необходимы для профилактики рецидивов. Также для профилактики рецидивов «расколотой голени» полезно носить ортопедическую обувь с жестким задником и поддержкой свода стопы и стараться поменьше бегать по наклонным дорожкам или жесткому грунту.

Упражнения для растяжки и укрепления мышц ног
Растягивание сгибателя подошвы в положении сидя
Растягивание сгибателя подошвы в положении сидя
1. Сядьте на стул. 2. Согните колено травмированной ноги так, чтобы верхняя часть травмированной стопы находилась на по... Прочитайте дополнительные сведения

Любезно предоставлено мемориальным госпиталем Тома, отделение физиотерапии, Тома, Висконсин; Элизабет К.K. Бендер, магистр физиотерапии, сертифицированный спортивный тренер, сертифицированный специалист по силовой и общей физической подготовке; и Уитни Гневикоу, доктор физиотерапии, сертифицированный спортивный тренер.

Растягивание сгибателя подошвы в положении стоя
Растягивание сгибателя подошвы в положении стоя
1. Встаньте лицом к стене или рядом со стеной, поместив руки на стену. 2. Согните колено травмированной ноги так, чтобы... Прочитайте дополнительные сведения

Любезно предоставлено мемориальным госпиталем Тома, отделение физиотерапии, Тома, Висконсин; Элизабет К.K. Бендер, магистр физиотерапии, сертифицированный спортивный тренер, сертифицированный специалист по силовой и общей физической подготовке; и Уитни Гневикоу, доктор физиотерапии, сертифицированный спортивный тренер.

Растягивание икроножной мышцы в положении стоя
Растягивание икроножной мышцы в положении стоя
1. Встаньте лицом к стене или рядом со стеной, опираясь руками на стену. 2. Выдвиньте нетравмированную ногу вперед. 3. ... Прочитайте дополнительные сведения

Любезно предоставлено мемориальным госпиталем Тома, отделение физиотерапии, Тома, Висконсин; Элизабет К.K. Бендер, магистр физиотерапии, сертифицированный спортивный тренер, сертифицированный специалист по силовой и общей физической подготовке; и Уитни Гневикоу, доктор физиотерапии, сертифицированный спортивный тренер.

Растягивание камбаловидной мышцы в положении стоя
Растягивание камбаловидной мышцы в положении стоя
1. Встаньте лицом к стене или рядом со стеной, опираясь руками на стену. 2. Выдвиньте нетравмированную ногу вперед. 3. ... Прочитайте дополнительные сведения

Любезно предоставлено мемориальным госпиталем Тома, отделение физиотерапии, Тома, Висконсин; Элизабет К.K. Бендер, магистр физиотерапии, сертифицированный спортивный тренер, сертифицированный специалист по силовой и общей физической подготовке; и Уитни Гневикоу, доктор физиотерапии, сертифицированный спортивный тренер.

Ходьба на пальцах ног
Ходьба на пальцах ног
1. Встаньте на носки, подняв пятки с пола. 2. Пройдитесь на носках, держа колени прямо. 3. Пройдитесь как можно дальше ... Прочитайте дополнительные сведения

Любезно предоставлено мемориальным госпиталем Тома, отделение физиотерапии, Тома, Висконсин; Элизабет К.K. Бендер, магистр физиотерапии, сертифицированный спортивный тренер, сертифицированный специалист по силовой и общей физической подготовке; и Уитни Гневикоу, доктор физиотерапии, сертифицированный спортивный тренер.

Ходьба на пятках
Ходьба на пятках
1. Встаньте на пятки, оторвав пальцы от пола. 2. Пройдитесь на пятках, на выпрямленных в коленях ногах. 3. Пройдите ско... Прочитайте дополнительные сведения

Courtesy of Tomah Memorial Hospital, Department of Physical Therapy, Tomah, WI; Elizabeth C.K. Bender, MSPT, ATC, CSCS; and Whitney Gnewikow, DPT, ATC.

Подъем пяток
Подъем пяток
1. Встаньте обеими ногами на ступеньку так, чтобы пятки свисали с края ступеньки. Держитесь за что-нибудь для поддержки... Прочитайте дополнительные сведения

Любезно предоставлено мемориальным госпиталем Тома, отделение физиотерапии, Тома, Висконсин; Элизабет К.K. Бендер, магистр физиотерапии, сертифицированный спортивный тренер, сертифицированный специалист по силовой и общей физической подготовке; и Уитни Гневикоу, доктор физиотерапии, сертифицированный спортивный тренер.

Растягивание сгибателя подошвы в положении сидя
Растягивание сгибателя подошвы в положении сидя
1. Сядьте на стул. 2. Согните колено травмированной ноги так, чтобы верхняя часть травмированной стопы находилась на по... Прочитайте дополнительные сведения

Любезно предоставлено мемориальным госпиталем Тома, отделение физиотерапии, Тома, Висконсин; Элизабет К.K. Бендер, магистр физиотерапии, сертифицированный спортивный тренер, сертифицированный специалист по силовой и общей физической подготовке; и Уитни Гневикоу, доктор физиотерапии, сертифицированный спортивный тренер.

Растягивание сгибателя подошвы в положении стоя
Растягивание сгибателя подошвы в положении стоя
1. Встаньте лицом к стене или рядом со стеной, поместив руки на стену. 2. Согните колено травмированной ноги так, чтобы... Прочитайте дополнительные сведения

Любезно предоставлено мемориальным госпиталем Тома, отделение физиотерапии, Тома, Висконсин; Элизабет К.K. Бендер, магистр физиотерапии, сертифицированный спортивный тренер, сертифицированный специалист по силовой и общей физической подготовке; и Уитни Гневикоу, доктор физиотерапии, сертифицированный спортивный тренер.

Растягивание икроножной мышцы в положении стоя
Растягивание икроножной мышцы в положении стоя
1. Встаньте лицом к стене или рядом со стеной, опираясь руками на стену. 2. Выдвиньте нетравмированную ногу вперед. 3. ... Прочитайте дополнительные сведения

Любезно предоставлено мемориальным госпиталем Тома, отделение физиотерапии, Тома, Висконсин; Элизабет К.K. Бендер, магистр физиотерапии, сертифицированный спортивный тренер, сертифицированный специалист по силовой и общей физической подготовке; и Уитни Гневикоу, доктор физиотерапии, сертифицированный спортивный тренер.

Растягивание камбаловидной мышцы в положении стоя
Растягивание камбаловидной мышцы в положении стоя
1. Встаньте лицом к стене или рядом со стеной, опираясь руками на стену. 2. Выдвиньте нетравмированную ногу вперед. 3. ... Прочитайте дополнительные сведения

Любезно предоставлено мемориальным госпиталем Тома, отделение физиотерапии, Тома, Висконсин; Элизабет К.K. Бендер, магистр физиотерапии, сертифицированный спортивный тренер, сертифицированный специалист по силовой и общей физической подготовке; и Уитни Гневикоу, доктор физиотерапии, сертифицированный спортивный тренер.

Ходьба на пальцах ног
Ходьба на пальцах ног
1. Встаньте на носки, подняв пятки с пола. 2. Пройдитесь на носках, держа колени прямо. 3. Пройдитесь как можно дальше ... Прочитайте дополнительные сведения

Любезно предоставлено мемориальным госпиталем Тома, отделение физиотерапии, Тома, Висконсин; Элизабет К.K. Бендер, магистр физиотерапии, сертифицированный спортивный тренер, сертифицированный специалист по силовой и общей физической подготовке; и Уитни Гневикоу, доктор физиотерапии, сертифицированный спортивный тренер.

Ходьба на пятках
Ходьба на пятках
1. Встаньте на пятки, оторвав пальцы от пола. 2. Пройдитесь на пятках, на выпрямленных в коленях ногах. 3. Пройдите ско... Прочитайте дополнительные сведения

Courtesy of Tomah Memorial Hospital, Department of Physical Therapy, Tomah, WI; Elizabeth C.K. Bender, MSPT, ATC, CSCS; and Whitney Gnewikow, DPT, ATC.

Подъем пяток
Подъем пяток
1. Встаньте обеими ногами на ступеньку так, чтобы пятки свисали с края ступеньки. Держитесь за что-нибудь для поддержки... Прочитайте дополнительные сведения

Любезно предоставлено мемориальным госпиталем Тома, отделение физиотерапии, Тома, Висконсин; Элизабет К.K. Бендер, магистр физиотерапии, сертифицированный спортивный тренер, сертифицированный специалист по силовой и общей физической подготовке; и Уитни Гневикоу, доктор физиотерапии, сертифицированный спортивный тренер.

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Авторское право © 2024 Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, США и ее аффилированные лица. Все права сохранены.

Авторское право© 2024Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, США и ее аффилированные лица. Все права сохранены.