«Расколотая голень»

Покой

Реабилитация

От бега следует воздержаться до тех пор, пока он не перестанет причинять боль. Снять боль можно при помощи льда и нестероидных противовоспалительных препаратов (НПВП). Для поддержания формы можно заняться другими видами спорта, например, плаванием.

Когда боль в голенях начнет стихать, можно приступать к выполнению упражнений на растяжку и укрепление мышц ног, например, поднимать ногой ведро. Упражнения необходимы для профилактики рецидивов. Также для профилактики рецидивов «расколотой голени» полезно носить ортопедическую обувь с жестким задником и поддержкой свода стопы и стараться поменьше бегать по наклонным дорожкам или жесткому грунту.