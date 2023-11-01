«Расколотой голенью» называют боль в голени, которая возникает по разным причинам, но обычно связана с бегом или быстрой ходьбой.
(См. также Общие сведения о спортивных травмах).
Боль возникает по передней или задней поверхности голени.
Снять симптомы помогают лед, анальгетики, покой и упражнения на растяжку.
Повторяющиеся ударные нагрузки на ноги во время бега или быстрой ходьбы (например, в походах) могут перегрузить мышцы и сухожилия ног и вызвать боль в голени. Чрезмерный поворот стопы или ноги наружу (супинация) также может вызвать или усугубить симптомы «расколотой голени».
«Расколотая голень»
Синдром расколотой голени может развиваться в мышцах передней и наружной части голени (переднелатеральный синдром расколотой голени) или в мышцах задней и внутренней части голени (заднемедиальный синдром расколотой голени). Боль возникает на разных участках, в зависимости от того, какие именно мышцы затронуты поражением.
Симптомы «расколотой голени»
Боль может возникать как в передней внешней, так и в тыльной внутренней части ноги. Обычно симптомы расколотой голени возникают в начале занятий и притупляются по мере их продолжения. Сначала боль ощущается только при соударении пятки с землей во время бега или ходьбы. Если спортсмен продолжает бежать, боль происходит на каждом шагу и в итоге становится постоянной. Обычно боль проходит в состоянии покоя.
Диагностика «расколотой голени»
Обследование врачом;
Диагноз «расколотой голени» основывается на симптомах и результатах физикального обследования.
Лечение «расколотой голени»
Покой
Реабилитация
От бега следует воздержаться до тех пор, пока он не перестанет причинять боль. Снять боль можно при помощи льда и нестероидных противовоспалительных препаратов (НПВП). Для поддержания формы можно заняться другими видами спорта, например, плаванием.
Когда боль в голенях начнет стихать, можно приступать к выполнению упражнений на растяжку и укрепление мышц ног, например, поднимать ногой ведро. Упражнения необходимы для профилактики рецидивов. Также для профилактики рецидивов «расколотой голени» полезно носить ортопедическую обувь с жестким задником и поддержкой свода стопы и стараться поменьше бегать по наклонным дорожкам или жесткому грунту.
Любезно предоставлено мемориальным госпиталем Тома, отделение физиотерапии, Тома, Висконсин; Элизабет К.K. Бендер, магистр физиотерапии, сертифицированный спортивный тренер, сертифицированный специалист по силовой и общей физической подготовке; и Уитни Гневикоу, доктор физиотерапии, сертифицированный спортивный тренер.
Любезно предоставлено мемориальным госпиталем Тома, отделение физиотерапии, Тома, Висконсин; Элизабет К.K. Бендер, магистр физиотерапии, сертифицированный спортивный тренер, сертифицированный специалист по силовой и общей физической подготовке; и Уитни Гневикоу, доктор физиотерапии, сертифицированный спортивный тренер.
Любезно предоставлено мемориальным госпиталем Тома, отделение физиотерапии, Тома, Висконсин; Элизабет К.K. Бендер, магистр физиотерапии, сертифицированный спортивный тренер, сертифицированный специалист по силовой и общей физической подготовке; и Уитни Гневикоу, доктор физиотерапии, сертифицированный спортивный тренер.
Любезно предоставлено мемориальным госпиталем Тома, отделение физиотерапии, Тома, Висконсин; Элизабет К.K. Бендер, магистр физиотерапии, сертифицированный спортивный тренер, сертифицированный специалист по силовой и общей физической подготовке; и Уитни Гневикоу, доктор физиотерапии, сертифицированный спортивный тренер.
Любезно предоставлено мемориальным госпиталем Тома, отделение физиотерапии, Тома, Висконсин; Элизабет К.K. Бендер, магистр физиотерапии, сертифицированный спортивный тренер, сертифицированный специалист по силовой и общей физической подготовке; и Уитни Гневикоу, доктор физиотерапии, сертифицированный спортивный тренер.
Courtesy of Tomah Memorial Hospital, Department of Physical Therapy, Tomah, WI; Elizabeth C.K. Bender, MSPT, ATC, CSCS; and Whitney Gnewikow, DPT, ATC.
Любезно предоставлено мемориальным госпиталем Тома, отделение физиотерапии, Тома, Висконсин; Элизабет К.K. Бендер, магистр физиотерапии, сертифицированный спортивный тренер, сертифицированный специалист по силовой и общей физической подготовке; и Уитни Гневикоу, доктор физиотерапии, сертифицированный спортивный тренер.
Любезно предоставлено мемориальным госпиталем Тома, отделение физиотерапии, Тома, Висконсин; Элизабет К.K. Бендер, магистр физиотерапии, сертифицированный спортивный тренер, сертифицированный специалист по силовой и общей физической подготовке; и Уитни Гневикоу, доктор физиотерапии, сертифицированный спортивный тренер.
Любезно предоставлено мемориальным госпиталем Тома, отделение физиотерапии, Тома, Висконсин; Элизабет К.K. Бендер, магистр физиотерапии, сертифицированный спортивный тренер, сертифицированный специалист по силовой и общей физической подготовке; и Уитни Гневикоу, доктор физиотерапии, сертифицированный спортивный тренер.
Любезно предоставлено мемориальным госпиталем Тома, отделение физиотерапии, Тома, Висконсин; Элизабет К.K. Бендер, магистр физиотерапии, сертифицированный спортивный тренер, сертифицированный специалист по силовой и общей физической подготовке; и Уитни Гневикоу, доктор физиотерапии, сертифицированный спортивный тренер.
Любезно предоставлено мемориальным госпиталем Тома, отделение физиотерапии, Тома, Висконсин; Элизабет К.K. Бендер, магистр физиотерапии, сертифицированный спортивный тренер, сертифицированный специалист по силовой и общей физической подготовке; и Уитни Гневикоу, доктор физиотерапии, сертифицированный спортивный тренер.
Любезно предоставлено мемориальным госпиталем Тома, отделение физиотерапии, Тома, Висконсин; Элизабет К.K. Бендер, магистр физиотерапии, сертифицированный спортивный тренер, сертифицированный специалист по силовой и общей физической подготовке; и Уитни Гневикоу, доктор физиотерапии, сертифицированный спортивный тренер.
Courtesy of Tomah Memorial Hospital, Department of Physical Therapy, Tomah, WI; Elizabeth C.K. Bender, MSPT, ATC, CSCS; and Whitney Gnewikow, DPT, ATC.
Любезно предоставлено мемориальным госпиталем Тома, отделение физиотерапии, Тома, Висконсин; Элизабет К.K. Бендер, магистр физиотерапии, сертифицированный спортивный тренер, сертифицированный специалист по силовой и общей физической подготовке; и Уитни Гневикоу, доктор физиотерапии, сертифицированный спортивный тренер.