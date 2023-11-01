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Разрыв суставной губы

Авторы:Paul L. Liebert, MD, Tomah Memorial Hospital, Tomah, WI
Проверено/пересмотрено нояб. 2023
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Окружающая плечевой сустав и помогающая стабилизировать его суставная губа может разорваться в результате травмы.

    (См. также Общие сведения о спортивных травмах).

    Плечевые суставы — это шаровидные суставы, состоящие из шара и лунки, которые позволяют рукам вращаться внутрь и наружу, а также двигаться вперед, назад и в стороны (см. Анатомия плеча). Может произойти дестабилизация плечевого сустава. Его можно уподобить находящемуся на стойке мячу для гольфа, поскольку суставная сумка (гленоидная ямка) довольно мелкая и существенно меньше головки плеча. Дополнительную стабильность суставу обеспечивает суставная губа — эластичная ткань, прикрепленная вокруг гленоидной ямки. Во время занятий спортом, особенно метательным, а также в результате падения на вытянутую руку может произойти разрыв губы.

    При разрыве губы плечевого сустава спортсмен чувствует глубокую боль в плече при движении, например, во время подачи в бейсболе. Этот дискомфорт может сопровождаться болезненным пощелкиванием или постукиванием и ощущением защемления плеча.

    Для диагностики может потребоваться магнитно-резонансная томография (МРТ).

    На первой стадии лечения обычно применяется физиотерапия. Если симптомы не разрешаются, требуется хирургическое вмешательство.

    Упражнения для стабилизации плечевого сустава
    Разгибание пронированного плеча
    Разгибание пронированного плеча
    1. Лягте на живот, травмированная рука свисает с края кровати, с большим пальцем, направленным кнаружи. 2. Поднимите пр... Прочитайте дополнительные сведения

    Любезно предоставлено мемориальным госпиталем Тома, отделение физиотерапии, Тома, Висконсин; Элизабет К.K. Бендер, магистр физиотерапии, сертифицированный спортивный тренер, сертифицированный специалист по силовой и общей физической подготовке; и Уитни Гневикоу, доктор физиотерапии, сертифицированный спортивный тренер.

    Внешнее вращение плеча в положении лежа на боку
    Внешнее вращение плеча в положении лежа на боку
    1. Лягте на здоровый бок, положив подушку между рукой и туловищем с травмированной стороны. 2. Согните локоть на 90 гра... Прочитайте дополнительные сведения

    Любезно предоставлено мемориальным госпиталем Тома, отделение физиотерапии, Тома, Висконсин; Элизабет К.K. Бендер, магистр физиотерапии, сертифицированный спортивный тренер, сертифицированный специалист по силовой и общей физической подготовке; и Уитни Гневикоу, доктор физиотерапии, сертифицированный спортивный тренер.

    Горизонтальное отведение пронированного плеча
    Горизонтальное отведение пронированного плеча
    1. Лягте на живот, травмированная рука свисает с края стола, с большим пальцем, направленным кнаружи. 2. Прижмите лопат... Прочитайте дополнительные сведения

    Любезно предоставлено мемориальным госпиталем Тома, отделение физиотерапии, Тома, Висконсин; Элизабет К.K. Бендер, магистр физиотерапии, сертифицированный спортивный тренер, сертифицированный специалист по силовой и общей физической подготовке; и Уитни Гневикоу, доктор физиотерапии, сертифицированный спортивный тренер.

    Отведение и внешнее вращение пронированного плеча
    Отведение и внешнее вращение пронированного плеча
    1. Лягте на живот на кровать, травмированная рука отведена в сторону, свисает с края кровати, а локоть согнут на 90°, с... Прочитайте дополнительные сведения

    Любезно предоставлено мемориальным госпиталем Тома, отделение физиотерапии, Тома, Висконсин; Элизабет К.K. Бендер, магистр физиотерапии, сертифицированный спортивный тренер, сертифицированный специалист по силовой и общей физической подготовке; и Уитни Гневикоу, доктор физиотерапии, сертифицированный спортивный тренер.

    Подъем плеча под углом к плоскости лопатки в положении стоя
    Подъем плеча под углом к плоскости лопатки в положении стоя
    1. Начните с отведенной в сторону рукой, держите локоть прямо и большой палец вверх. 2. Выдвиньте руку вперед приблизи... Прочитайте дополнительные сведения

    Любезно предоставлено мемориальным госпиталем Тома, отделение физиотерапии, Тома, Висконсин; Элизабет К.K. Бендер, магистр физиотерапии, сертифицированный спортивный тренер, сертифицированный специалист по силовой и общей физической подготовке; и Уитни Гневикоу, доктор физиотерапии, сертифицированный спортивный тренер.

    Внешнее вращение плеча с сопротивлением в положении стоя
    Внешнее вращение плеча с сопротивлением в положении стоя
    1. Поместите один конец эластичной ленты на устойчивый предмет на уровне талии. 2. Поместите подушку или свернутое поло... Прочитайте дополнительные сведения

    Любезно предоставлено мемориальным госпиталем Тома, отделение физиотерапии, Тома, Висконсин; Элизабет К.K. Бендер, магистр физиотерапии, сертифицированный спортивный тренер, сертифицированный специалист по силовой и общей физической подготовке; и Уитни Гневикоу, доктор физиотерапии, сертифицированный спортивный тренер.

    Вращение внутрь плеча с сопротивлением в положении стоя
    Вращение внутрь плеча с сопротивлением в положении стоя
    1. Поместите один конец эластичной ленты на устойчивый предмет на уровне талии. 2. Поместите подушку или свернутое поло... Прочитайте дополнительные сведения

    Любезно предоставлено мемориальным госпиталем Тома, отделение физиотерапии, Тома, Висконсин; Элизабет К.K. Бендер, магистр физиотерапии, сертифицированный спортивный тренер, сертифицированный специалист по силовой и общей физической подготовке; и Уитни Гневикоу, доктор физиотерапии, сертифицированный спортивный тренер.

    Тяга в наклоне с сопротивлением
    Тяга в наклоне с сопротивлением
    1. Удерживайте вес в руке с травмированной стороны. 2. Слегка согните бедра и колени и поддерживайте верхнюю часть тела... Прочитайте дополнительные сведения

    Любезно предоставлено мемориальным госпиталем Тома, отделение физиотерапии, Тома, Висконсин; Элизабет К.K. Бендер, магистр физиотерапии, сертифицированный спортивный тренер, сертифицированный специалист по силовой и общей физической подготовке; и Уитни Гневикоу, доктор физиотерапии, сертифицированный спортивный тренер.

    Разгибание пронированного плеча
    Разгибание пронированного плеча
    1. Лягте на живот, травмированная рука свисает с края кровати, с большим пальцем, направленным кнаружи. 2. Поднимите пр... Прочитайте дополнительные сведения

    Любезно предоставлено мемориальным госпиталем Тома, отделение физиотерапии, Тома, Висконсин; Элизабет К.K. Бендер, магистр физиотерапии, сертифицированный спортивный тренер, сертифицированный специалист по силовой и общей физической подготовке; и Уитни Гневикоу, доктор физиотерапии, сертифицированный спортивный тренер.

    Внешнее вращение плеча в положении лежа на боку
    Внешнее вращение плеча в положении лежа на боку
    1. Лягте на здоровый бок, положив подушку между рукой и туловищем с травмированной стороны. 2. Согните локоть на 90 гра... Прочитайте дополнительные сведения

    Любезно предоставлено мемориальным госпиталем Тома, отделение физиотерапии, Тома, Висконсин; Элизабет К.K. Бендер, магистр физиотерапии, сертифицированный спортивный тренер, сертифицированный специалист по силовой и общей физической подготовке; и Уитни Гневикоу, доктор физиотерапии, сертифицированный спортивный тренер.

    Горизонтальное отведение пронированного плеча
    Горизонтальное отведение пронированного плеча
    1. Лягте на живот, травмированная рука свисает с края стола, с большим пальцем, направленным кнаружи. 2. Прижмите лопат... Прочитайте дополнительные сведения

    Любезно предоставлено мемориальным госпиталем Тома, отделение физиотерапии, Тома, Висконсин; Элизабет К.K. Бендер, магистр физиотерапии, сертифицированный спортивный тренер, сертифицированный специалист по силовой и общей физической подготовке; и Уитни Гневикоу, доктор физиотерапии, сертифицированный спортивный тренер.

    Отведение и внешнее вращение пронированного плеча
    Отведение и внешнее вращение пронированного плеча
    1. Лягте на живот на кровать, травмированная рука отведена в сторону, свисает с края кровати, а локоть согнут на 90°, с... Прочитайте дополнительные сведения

    Любезно предоставлено мемориальным госпиталем Тома, отделение физиотерапии, Тома, Висконсин; Элизабет К.K. Бендер, магистр физиотерапии, сертифицированный спортивный тренер, сертифицированный специалист по силовой и общей физической подготовке; и Уитни Гневикоу, доктор физиотерапии, сертифицированный спортивный тренер.

    Подъем плеча под углом к плоскости лопатки в положении стоя
    Подъем плеча под углом к плоскости лопатки в положении стоя
    1. Начните с отведенной в сторону рукой, держите локоть прямо и большой палец вверх. 2. Выдвиньте руку вперед приблизи... Прочитайте дополнительные сведения

    Любезно предоставлено мемориальным госпиталем Тома, отделение физиотерапии, Тома, Висконсин; Элизабет К.K. Бендер, магистр физиотерапии, сертифицированный спортивный тренер, сертифицированный специалист по силовой и общей физической подготовке; и Уитни Гневикоу, доктор физиотерапии, сертифицированный спортивный тренер.

    Внешнее вращение плеча с сопротивлением в положении стоя
    Внешнее вращение плеча с сопротивлением в положении стоя
    1. Поместите один конец эластичной ленты на устойчивый предмет на уровне талии. 2. Поместите подушку или свернутое поло... Прочитайте дополнительные сведения

    Любезно предоставлено мемориальным госпиталем Тома, отделение физиотерапии, Тома, Висконсин; Элизабет К.K. Бендер, магистр физиотерапии, сертифицированный спортивный тренер, сертифицированный специалист по силовой и общей физической подготовке; и Уитни Гневикоу, доктор физиотерапии, сертифицированный спортивный тренер.

    Вращение внутрь плеча с сопротивлением в положении стоя
    Вращение внутрь плеча с сопротивлением в положении стоя
    1. Поместите один конец эластичной ленты на устойчивый предмет на уровне талии. 2. Поместите подушку или свернутое поло... Прочитайте дополнительные сведения

    Любезно предоставлено мемориальным госпиталем Тома, отделение физиотерапии, Тома, Висконсин; Элизабет К.K. Бендер, магистр физиотерапии, сертифицированный спортивный тренер, сертифицированный специалист по силовой и общей физической подготовке; и Уитни Гневикоу, доктор физиотерапии, сертифицированный спортивный тренер.

    Тяга в наклоне с сопротивлением
    Тяга в наклоне с сопротивлением
    1. Удерживайте вес в руке с травмированной стороны. 2. Слегка согните бедра и колени и поддерживайте верхнюю часть тела... Прочитайте дополнительные сведения

    Любезно предоставлено мемориальным госпиталем Тома, отделение физиотерапии, Тома, Висконсин; Элизабет К.K. Бендер, магистр физиотерапии, сертифицированный спортивный тренер, сертифицированный специалист по силовой и общей физической подготовке; и Уитни Гневикоу, доктор физиотерапии, сертифицированный спортивный тренер.

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    Авторское право © 2025 Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, США и ее аффилированные лица. Все права сохранены.

    Авторское право© 2025Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, США и ее аффилированные лица. Все права сохранены.