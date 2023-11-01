Разрыв суставной губы

Окружающая плечевой сустав и помогающая стабилизировать его суставная губа может разорваться в результате травмы.

(См. также Общие сведения о спортивных травмах).

Плечевые суставы — это шаровидные суставы, состоящие из шара и лунки, которые позволяют рукам вращаться внутрь и наружу, а также двигаться вперед, назад и в стороны (см. Анатомия плеча). Может произойти дестабилизация плечевого сустава. Его можно уподобить находящемуся на стойке мячу для гольфа, поскольку суставная сумка (гленоидная ямка) довольно мелкая и существенно меньше головки плеча. Дополнительную стабильность суставу обеспечивает суставная губа — эластичная ткань, прикрепленная вокруг гленоидной ямки. Во время занятий спортом, особенно метательным, а также в результате падения на вытянутую руку может произойти разрыв губы.

При разрыве губы плечевого сустава спортсмен чувствует глубокую боль в плече при движении, например, во время подачи в бейсболе. Этот дискомфорт может сопровождаться болезненным пощелкиванием или постукиванием и ощущением защемления плеча.

Для диагностики может потребоваться магнитно-резонансная томография (МРТ).

На первой стадии лечения обычно применяется физиотерапия. Если симптомы не разрешаются, требуется хирургическое вмешательство.