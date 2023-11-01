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Медиальный эпикондилит

(локоть гольфиста)

Авторы:Paul L. Liebert, MD, Tomah Memorial Hospital, Tomah, WI
Проверено/пересмотрено нояб. 2023
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Медиальный эпикондилит — это воспаление сухожилий мышц, которые служат для сгибания кисти руки (вперед, в сторону ладони), сопровождающееся болью с внутренней стороны локтевого сустава и предплечья.

(См. также Общие сведения о спортивных травмах).

  • Обычная причина — занятия, предусматривающие многократное резкое сгибание запястья в направлении ладони.

  • Покой, лед и анальгетики помогают снять боль.

  • Когда боль стихает, для профилактики повторных травм выполняют упражнения на растяжку и укрепление мышц.

Эта травма вызвана многократным сгибанием запястья в направлении ладони с преодолением сопротивления (см. рисунок Когда болит локоть). К действиям, вызывающим такие силы, относятся сильная подача в теннисе; подача накатом и топ-спином; удары по тяжелому и мокрому мячу; игра слишком тяжелой, слишком короткой или слишком сильно натянутой ракеткой; подача в бейсболе; бросок копья. Плохая техника удара по мячу в гольфе также приводит к этому воспалению — поэтому оно и называется «локтем гольфиста». Травма возникает при «ударе сверху», который фактически сводится к энергичному нисходящему движению клюшки после замаха правой рукой (у гольфистов-правшей), которое сопровождается сильнейшим напряжением сгибательных мышц правого локтя вместо того, чтобы тянуть клюшку левой рукой и телом. К неспортивным занятиям, способным вызывать медиальный эпикондилит, относятся кладка кирпичей, работа молотком и машинопись.

Боль возникает с внутренней стороны локтевого сустава и предплечья. При сгибании кисти в направлении ладони боль усиливается.

Диагностика медиального эпикондилита

  • Обследование врачом;

Диагноз основывается на симптомах и результатах физикального обследования. Пострадавшего просят сесть на стул и положить пораженную руку на стол ладонью вверх. Врач прижимает запястье к столу и просит пострадавшего поднять кисть, согнув руку в запястье. При наличии медиального эпикондилита пострадавший чувствует боль с внутренней стороны локтевого сустава.

Лечение медиального эпикондилита

  • Покой

  • Реабилитация

Первичное лечение заключается в отказе от действий, вызывающих боль при сгибании запястья в направлении ладони. Боль снимают при помощи нестероидных противовоспалительных препаратов (НПВП), а также приложив к болезненному участку лед. Когда боль спадет, приступают к комплексным упражнениям, направленным на укрепление мышц запястья и плеч. Хирургическое вмешательство обычно не требуется.

Упражнения для укрепления запястья и плечевых мышц
Растяжение разгибателя запястья
Растяжение разгибателя запястья
1. Начните с выпрямленным локтем, ладони вниз. 2. Нетравмированной рукой возьмитесь за руку со стороны большого пальца ... Прочитайте дополнительные сведения

Любезно предоставлено мемориальным госпиталем Тома, отделение физиотерапии, Тома, Висконсин; Элизабет К.K. Бендер, магистр физиотерапии, сертифицированный спортивный тренер, сертифицированный специалист по силовой и общей физической подготовке; и Уитни Гневикоу, доктор физиотерапии, сертифицированный спортивный тренер.

Растяжение сгибателя запястья
Растяжение сгибателя запястья
1. Расположите травмированную руку ладонью вверх. 2. Возьмитесь за пальцы травмированной руки другой рукой. 3. Держите ... Прочитайте дополнительные сведения

Любезно предоставлено мемориальным госпиталем Тома, отделение физиотерапии, Тома, Висконсин; Элизабет К.K. Бендер, магистр физиотерапии, сертифицированный спортивный тренер, сертифицированный специалист по силовой и общей физической подготовке; и Уитни Гневикоу, доктор физиотерапии, сертифицированный спортивный тренер.

Разгибание запястья с сопротивлением с использованием груза
Разгибание запястья с сопротивлением с использованием груза
1. Поместите предплечье на стол ладонью вниз, свисающей с края стола. 2. Переместите запястье вверх, разгибая его. 3. М... Прочитайте дополнительные сведения

Любезно предоставлено мемориальным госпиталем Тома, отделение физиотерапии, Тома, Висконсин; Элизабет К.K. Бендер, магистр физиотерапии, сертифицированный спортивный тренер, сертифицированный специалист по силовой и общей физической подготовке; и Уитни Гневикоу, доктор физиотерапии, сертифицированный спортивный тренер.

Сгибание и разгибание пальцев с сопротивлением и удлинение с резиновым кольцом
Сгибание и разгибание пальцев с сопротивлением и удлинение с резиновым кольцом
1. Распрямите резиновое кольцо на столе. 2. Согните пальцы и положите на кольцо. 3. Выпрямите и раздвиньте пальцы, прот... Прочитайте дополнительные сведения

Любезно предоставлено мемориальным госпиталем Тома, отделение физиотерапии, Тома, Висконсин; Элизабет К.K. Бендер, магистр физиотерапии, сертифицированный спортивный тренер, сертифицированный специалист по силовой и общей физической подготовке; и Уитни Гневикоу, доктор физиотерапии, сертифицированный спортивный тренер.

Сгибание и разгибание пальцев с сопротивлением и удлинение с резиновым кольцом
Сгибание и разгибание пальцев с сопротивлением и удлинение с резиновым кольцом
1. Распрямите резиновое кольцо на столе. 2. Согните пальцы и положите на кольцо. 3. Выпрямите и раздвиньте пальцы, прот... Прочитайте дополнительные сведения

Любезно предоставлено мемориальным госпиталем Тома, отделение физиотерапии, Тома, Висконсин; Элизабет К.K. Бендер, магистр физиотерапии, сертифицированный спортивный тренер, сертифицированный специалист по силовой и общей физической подготовке; и Уитни Гневикоу, доктор физиотерапии, сертифицированный спортивный тренер.

Растяжение разгибателя запястья
Растяжение разгибателя запястья
1. Начните с выпрямленным локтем, ладони вниз. 2. Нетравмированной рукой возьмитесь за руку со стороны большого пальца ... Прочитайте дополнительные сведения

Любезно предоставлено мемориальным госпиталем Тома, отделение физиотерапии, Тома, Висконсин; Элизабет К.K. Бендер, магистр физиотерапии, сертифицированный спортивный тренер, сертифицированный специалист по силовой и общей физической подготовке; и Уитни Гневикоу, доктор физиотерапии, сертифицированный спортивный тренер.

Растяжение сгибателя запястья
Растяжение сгибателя запястья
1. Расположите травмированную руку ладонью вверх. 2. Возьмитесь за пальцы травмированной руки другой рукой. 3. Держите ... Прочитайте дополнительные сведения

Любезно предоставлено мемориальным госпиталем Тома, отделение физиотерапии, Тома, Висконсин; Элизабет К.K. Бендер, магистр физиотерапии, сертифицированный спортивный тренер, сертифицированный специалист по силовой и общей физической подготовке; и Уитни Гневикоу, доктор физиотерапии, сертифицированный спортивный тренер.

Разгибание запястья с сопротивлением с использованием груза
Разгибание запястья с сопротивлением с использованием груза
1. Поместите предплечье на стол ладонью вниз, свисающей с края стола. 2. Переместите запястье вверх, разгибая его. 3. М... Прочитайте дополнительные сведения

Любезно предоставлено мемориальным госпиталем Тома, отделение физиотерапии, Тома, Висконсин; Элизабет К.K. Бендер, магистр физиотерапии, сертифицированный спортивный тренер, сертифицированный специалист по силовой и общей физической подготовке; и Уитни Гневикоу, доктор физиотерапии, сертифицированный спортивный тренер.

Сгибание и разгибание пальцев с сопротивлением и удлинение с резиновым кольцом
Сгибание и разгибание пальцев с сопротивлением и удлинение с резиновым кольцом
1. Распрямите резиновое кольцо на столе. 2. Согните пальцы и положите на кольцо. 3. Выпрямите и раздвиньте пальцы, прот... Прочитайте дополнительные сведения

Любезно предоставлено мемориальным госпиталем Тома, отделение физиотерапии, Тома, Висконсин; Элизабет К.K. Бендер, магистр физиотерапии, сертифицированный спортивный тренер, сертифицированный специалист по силовой и общей физической подготовке; и Уитни Гневикоу, доктор физиотерапии, сертифицированный спортивный тренер.

Сгибание и разгибание пальцев с сопротивлением и удлинение с резиновым кольцом
Сгибание и разгибание пальцев с сопротивлением и удлинение с резиновым кольцом
1. Распрямите резиновое кольцо на столе. 2. Согните пальцы и положите на кольцо. 3. Выпрямите и раздвиньте пальцы, прот... Прочитайте дополнительные сведения

Любезно предоставлено мемориальным госпиталем Тома, отделение физиотерапии, Тома, Висконсин; Элизабет К.K. Бендер, магистр физиотерапии, сертифицированный спортивный тренер, сертифицированный специалист по силовой и общей физической подготовке; и Уитни Гневикоу, доктор физиотерапии, сертифицированный спортивный тренер.

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Авторское право © 2025 Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, США и ее аффилированные лица. Все права сохранены.

Авторское право© 2025Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, США и ее аффилированные лица. Все права сохранены.