Медиальный эпикондилит — это воспаление сухожилий мышц, которые служат для сгибания кисти руки (вперед, в сторону ладони), сопровождающееся болью с внутренней стороны локтевого сустава и предплечья.

(См. также Общие сведения о спортивных травмах).

Обычная причина — занятия, предусматривающие многократное резкое сгибание запястья в направлении ладони.

Покой, лед и анальгетики помогают снять боль.

Когда боль стихает, для профилактики повторных травм выполняют упражнения на растяжку и укрепление мышц.

Эта травма вызвана многократным сгибанием запястья в направлении ладони с преодолением сопротивления (см. рисунок Когда болит локоть). К действиям, вызывающим такие силы, относятся сильная подача в теннисе; подача накатом и топ-спином; удары по тяжелому и мокрому мячу; игра слишком тяжелой, слишком короткой или слишком сильно натянутой ракеткой; подача в бейсболе; бросок копья. Плохая техника удара по мячу в гольфе также приводит к этому воспалению — поэтому оно и называется «локтем гольфиста». Травма возникает при «ударе сверху», который фактически сводится к энергичному нисходящему движению клюшки после замаха правой рукой (у гольфистов-правшей), которое сопровождается сильнейшим напряжением сгибательных мышц правого локтя вместо того, чтобы тянуть клюшку левой рукой и телом. К неспортивным занятиям, способным вызывать медиальный эпикондилит, относятся кладка кирпичей, работа молотком и машинопись.

Боль возникает с внутренней стороны локтевого сустава и предплечья. При сгибании кисти в направлении ладони боль усиливается.

Диагностика медиального эпикондилита Обследование врачом; Диагноз основывается на симптомах и результатах физикального обследования. Пострадавшего просят сесть на стул и положить пораженную руку на стол ладонью вверх. Врач прижимает запястье к столу и просит пострадавшего поднять кисть, согнув руку в запястье. При наличии медиального эпикондилита пострадавший чувствует боль с внутренней стороны локтевого сустава.