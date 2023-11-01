Латеральный эпикондилит — это воспаление сухожилий мышц, разгибающих кисть руки (назад, в сторону от ладони).
(См. также Общие сведения о спортивных травмах).
Боль возникает с наружной стороны локтевого сустава и с тыльной стороны предплечья.
Обычно эффективны лед, покой, анальгетики, упражнения, а иногда и специальный ортез для «локтя теннисиста».
Мышцы предплечья, которые крепятся к наружной части локтевого сустава, при повторяющихся нагрузках начинают болеть (см. рисунок Когда болит локоть). Сухожилие, прикрепляющее эти мышцы к локтю, может воспалиться с развитием сильной болезненности.
Причины латерального эпикондилита
Латеральный эпикондилит может быть вызван многократным отбиванием мяча в теннисе. Другие занятия (например, гребля, сгибание рук с гантелями в запястьях или длительное интенсивное закручивание шурупов) также могут привести к латеральному эпикондилиту.
Вероятность развития латерального эпикондилита у теннисистов увеличивается при слабых мышцах плеча и предплечья, игры слишком сильно натянутой или слишком короткой ракеткой, отбивании меча краем ракетки (вне игрового пятна) и отбивании тяжелых мокрых мячей. Отбивание тыльной стороной руки со сгибанием запястья также увеличивает вероятность развития латерального эпикондилита.
Симптомы латерального эпикондилита
При выгибании запястья вверх от ладони боль возникает в наружной части предплечья. Боль может распространяться от зоны вокруг локтевого сустава до середины предплечья. Боль может быть усиливаться при сильном сжимании кисти (например, при рукопожатии) или даже при повороте ручки двери. Продолжающаяся нагрузка на мышцы предплечья может ухудшить состояние и привести к боли даже в покое.
Диагностика латерального эпикондилита
Обследование врачом;
Диагноз основывается на симптомах и результатах физикального обследования. Наружная сторона локтя болит, когда пострадавший кладет руку на стол ладонью вниз и пытается поднять кисть, преодолевая сопротивление и выгибая запястье назад.
Лечение латерального эпикондилита
Покой
Реабилитация
К наружной стороне локтя прикладывают лед, от причиняющих боль упражнений воздерживаются. Для поддержания физической формы можно заниматься упражнениями, в которых выгибающие запястье мышцы не задействуются, например, бегом трусцой или ездой на велосипеде. По мере уменьшения боли можно приступать к упражнениям на гибкость и укрепление локтевого сустава и запястья. Полезно также воспользоваться специальной шиной для «локтя теннисиста», которую носят в течение нескольких недель. Если латеральный эпикондилит сопровождается очень сильной болью, пострадавшему может быть выполнена инъекция кортикостероидных гормонов в наружную часть локтевого сустава. Хирургическое вмешательство обычно не требуется.
Любезно предоставлено мемориальным госпиталем Тома, отделение физиотерапии, Тома, Висконсин; Элизабет К.K. Бендер, магистр физиотерапии, сертифицированный спортивный тренер, сертифицированный специалист по силовой и общей физической подготовке; и Уитни Гневикоу, доктор физиотерапии, сертифицированный спортивный тренер.
Любезно предоставлено мемориальным госпиталем Тома, отделение физиотерапии, Тома, Висконсин; Элизабет К.K. Бендер, магистр физиотерапии, сертифицированный спортивный тренер, сертифицированный специалист по силовой и общей физической подготовке; и Уитни Гневикоу, доктор физиотерапии, сертифицированный спортивный тренер.
Любезно предоставлено мемориальным госпиталем Тома, отделение физиотерапии, Тома, Висконсин; Элизабет К.K. Бендер, магистр физиотерапии, сертифицированный спортивный тренер, сертифицированный специалист по силовой и общей физической подготовке; и Уитни Гневикоу, доктор физиотерапии, сертифицированный спортивный тренер.
Любезно предоставлено мемориальным госпиталем Тома, отделение физиотерапии, Тома, Висконсин; Элизабет К.K. Бендер, магистр физиотерапии, сертифицированный спортивный тренер, сертифицированный специалист по силовой и общей физической подготовке; и Уитни Гневикоу, доктор физиотерапии, сертифицированный спортивный тренер.
Любезно предоставлено мемориальным госпиталем Тома, отделение физиотерапии, Тома, Висконсин; Элизабет К.K. Бендер, магистр физиотерапии, сертифицированный спортивный тренер, сертифицированный специалист по силовой и общей физической подготовке; и Уитни Гневикоу, доктор физиотерапии, сертифицированный спортивный тренер.
Любезно предоставлено мемориальным госпиталем Тома, отделение физиотерапии, Тома, Висконсин; Элизабет К.K. Бендер, магистр физиотерапии, сертифицированный спортивный тренер, сертифицированный специалист по силовой и общей физической подготовке; и Уитни Гневикоу, доктор физиотерапии, сертифицированный спортивный тренер.
Любезно предоставлено мемориальным госпиталем Тома, отделение физиотерапии, Тома, Висконсин; Элизабет К.K. Бендер, магистр физиотерапии, сертифицированный спортивный тренер, сертифицированный специалист по силовой и общей физической подготовке; и Уитни Гневикоу, доктор физиотерапии, сертифицированный спортивный тренер.
Любезно предоставлено мемориальным госпиталем Тома, отделение физиотерапии, Тома, Висконсин; Элизабет К.K. Бендер, магистр физиотерапии, сертифицированный спортивный тренер, сертифицированный специалист по силовой и общей физической подготовке; и Уитни Гневикоу, доктор физиотерапии, сертифицированный спортивный тренер.