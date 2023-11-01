Латеральный эпикондилит может быть вызван многократным отбиванием мяча в теннисе. Другие занятия (например, гребля, сгибание рук с гантелями в запястьях или длительное интенсивное закручивание шурупов) также могут привести к латеральному эпикондилиту.

Вероятность развития латерального эпикондилита у теннисистов увеличивается при слабых мышцах плеча и предплечья, игры слишком сильно натянутой или слишком короткой ракеткой, отбивании меча краем ракетки (вне игрового пятна) и отбивании тяжелых мокрых мячей. Отбивание тыльной стороной руки со сгибанием запястья также увеличивает вероятность развития латерального эпикондилита.