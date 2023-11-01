Возникновению боли в передней части колена способствуют такие факторы, как слабые мышцы бедра, чрезмерная пронация и натянутость мышц и сухожилий ноги.

Сначала боль может возникать только во время бега под гору, но в конце концов появляется и во время ходьбы.

Для постановки диагноза может потребоваться магнитно-резонансная томография (МРТ) и артроскопия.

Спортсмену следует воздержаться от бега до исчезновения боли, а затем заняться упражнениями, направленными на укрепление и уравновешивание мышц вокруг колена.

Если боль вызвана чрезмерной пронацией, могут помочь корректирующие стельки.

(См. также Общие сведения о спортивных травмах).

Коленная чашечка (надколенник) — это круглая кость, соединенная с окружающими колено связками и сухожилиями и перемещающаяся вверх и вниз относительно бедренной кости во время бега.

Когда колено болит спереди

Боль в передней части колена может быть вызвана

слишком низким или слишком высоким расположением коленной чашечки относительно коленного сустава;

нарушением центровки мышц, окружающих коленную чашечку;

натянутостью или недостаточной длиной задних мышц бедра;

натянутостью ахиллова сухожилия;

слабостью мышц бедра, которые обычно стабилизируют колено.

Колено бегуна Основной причиной состояния, известного под названием «колено бегуна» — устранимой причины боли в передней части колена — являются слабые мышцы бедра. Слабость мышц бедра позволяет коленной чашечке смещаться вбок и тереться о бедренную кость. «Колено бегуна» обычно начинается с возникновения боли в колене во время бега под горку. Впоследствии боль причиняет любой бег или ходьба, особенно вниз по лестнице.

Чрезмерная пронация Чрезмерная пронация стопы (поворачивание свода стопы внутрь) при ходьбе или беге может вызывать боль в колене. Под действием пронации передние мышцы бедра (квадрицепсы) тянут коленную чашечку наружу, и она трется о край бедренной кости.

Диагностика боли в колене Обследование врачом; Врачи выясняют у спортсмена симптоматическую картину и обследуют его. Иногда требуется магнитно-резонансная томография (МРТ) и/или артроскопия (осмотр сустава изнутри при помощи гибкой смотровой трубки).