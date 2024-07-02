Травмы мягких тканей — это ушибы, кровоподтеки (синяки) и мелкие разрывы (растяжения) мышц, связок и сухожилий около суставов (растяжения связок) — см. также Общие сведения о растяжениях и других травмах мягких тканей.

Ушибы и растяжения вызывают терпимую боль и отеки легкой или средней тяжести. Отек может менять окраску — на следующий день после травмы стать фиолетовым, а еще через несколько дней желтым или коричневым. Обычно пострадавший может пользоваться пораженной частью тела. Более тяжелые симптомы — деформации, невозможность ходить или пользоваться пораженной частью тела, сильная боль — могут указывать на разделение костей в суставе — полное (вывих) или частичное (подвывих), перелом, тяжелое растяжение мышц или связок либо другие серьезные травмы. Пострадавшим с тяжелыми симптомами обычно следует обратиться к врачу для постановки диагноза.