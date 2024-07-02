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Травмы мягких тканей

Авторы:Jaime Jordan, MD, UCLA School of Medicine
Проверено/пересмотрено июл. 2024
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Травмы мягких тканей — это ушибы, кровоподтеки (синяки) и мелкие разрывы (растяжения) мышц, связок и сухожилий около суставов (растяжения связок) — см. также Общие сведения о растяжениях и других травмах мягких тканей.

Ушибы и растяжения вызывают терпимую боль и отеки легкой или средней тяжести. Отек может менять окраску — на следующий день после травмы стать фиолетовым, а еще через несколько дней желтым или коричневым. Обычно пострадавший может пользоваться пораженной частью тела. Более тяжелые симптомы — деформации, невозможность ходить или пользоваться пораженной частью тела, сильная боль — могут указывать на разделение костей в суставе — полное (вывих) или частичное (подвывих), перелом, тяжелое растяжение мышц или связок либо другие серьезные травмы. Пострадавшим с тяжелыми симптомами обычно следует обратиться к врачу для постановки диагноза.

Первая помощь при травмах мягких тканей

Ушибы и легкие растяжения мышц и связок можно лечить на дому: для этого нужны покой, лед, давящая повязка и приподнятое положение (protection rest, ice, compression, and elevation, PRICE). Все это ускоряет восстановление и уменьшает боль и отек. При подозрении на перелом, сильное растяжение мышц или связок, вывих или подвывих шину накладывают до оказания квалифицированной медицинской помощи.

Импровизированные шины

В качестве шины может выступать любой предмет, обеспечивающий неподвижность конечности. Шины призваны не допустить усугубления травмы и ограничить боль. Чтобы шина была эффективной, она должна обездвиживать суставы выше и ниже травмированного участка.

Шины можно сделать из подручного материала, например, журнала или пачки газет. Но в большинстве случаев в качестве шины используют жесткий прямой предмет (например, доску), который прикрепляют к конечности. При повреждении руки, запястья или ключицы можно обездвижить предплечье при помощи шины и перевязи.

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Авторское право © 2025 Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, США и ее аффилированные лица. Все права сохранены.

Авторское право© 2025Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, США и ее аффилированные лица. Все права сохранены.