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Общие сведения о первой медицинской помощи

Авторы:Jaime Jordan, MD, UCLA School of Medicine
Проверено/пересмотрено июл. 2024
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    Цель первой медицинской помощи — спасти жизнь, воспрепятствовать усугублению травмы или болезни, ускорить выздоровление. В этом разделе рассмотрены методы оказания первой медицинской помощи при удушье, внутреннем кровотечении, легких ранах и легких повреждениях мягких тканей. В других главах рассматриваются методы оказания первой медицинской помощи в следующих случаях:

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    Авторское право© 2025Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, США и ее аффилированные лица. Все права сохранены.