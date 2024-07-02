Общие сведения о первой медицинской помощи

Цель первой медицинской помощи — спасти жизнь, воспрепятствовать усугублению травмы или болезни, ускорить выздоровление. В этом разделе рассмотрены методы оказания первой медицинской помощи при удушье, внутреннем кровотечении, легких ранах и легких повреждениях мягких тканей. В других главах рассматриваются методы оказания первой медицинской помощи в следующих случаях: