Отравление углеводородами

Углеводороды — это нефтепродукты, такие как бензин и керосин, а также ингредиенты растворителей для краски, клеев и некоторых чистящих средств. Вдыхание их испарений или попадании жидкости в легкие может представлять опасность.

Проглатывание или вдыхание углеводородов может вызвать раздражение легких, сопровождающееся кашлем, удушьем, одышкой и неврологическими расстройствами.

Вдыхание паров может вызвать нарушение сердечного ритма, учащенное сердцебиение или внезапную смерть, особенно после сильного физического напряжения или стресса.

Диагноз основывается на описании событий, характерном запахе бензина, исходящем от пострадавшего или его одежды, иногда на результатах рентгенологического обследования грудной клетки.

Помощь пострадавшему заключается в снятии загрязненной одежды, мытье кожных покровов, при затруднении дыхания или развитии пневмонии — в подаче кислорода и назначении антибиотиков.

(См. также Общие сведения об отравлении).

Углеводороды (вещества, состоящие преимущественно из водорода и углерода) содержатся в нефтепродуктах, чистящих средствах и клеях. Отравления при проглатывании нефтепродуктов (например, бензина и керосина) часто происходят у детей младше 5 лет и, как правило, заканчиваются выздоровлением.

Существенно большему риску подвергаются подростки, которые сознательно вдыхают пары клея, краски, растворителей, чистящих средств, бензина или пропеллентов в некоторых аэрозолях с целью достижения интоксикации — один из видов употребления психоактивных веществ, имеющий много названий, — хаффинг, бэггинг, сниффинг, нюхание клея или токсикомания. Такое вдыхание может привести к смертельному нарушению сердечного ритма или к инфаркту, особенно после физического напряжения или стресса. Многократное вдыхание толуола, который входит в состав некоторых из перечисленных выше продуктов, может повредить определенные участки головного мозга. Некоторые углеводородные продукты также содержат ядовитые добавки, такие как метанол или свинец.

При проглатывании углеводороды вызывают кашель и удушье, при этом углеводородная жидкость проникает в дыхательные пути и вызывает раздражение легких, что довольно опасно само по себе (химический пневмонит) и может привести к тяжелой пневмонии. Вероятность поражения легких особенно велика при воздействии жидких текучих углеводородов, таких как минеральные спирты, которые используются в качестве растворителей для краски и для очистки инструментов, и других веществ, в том числе бензина. Тяжелое отравление может привести к поражению головного мозга, сердца, костного мозга и почек. Попадание в легкие густых, менее текучих углеводородов, например, осветительного или моторного масла, менее вероятно, однако если это произойдет, они могут вызвать тяжелое и стойкое раздражение.

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Симптомы отравления углеводородами Проглатывание или вдыхание углеводородов обычно сопровождается кашлем и удушьем. У пострадавшего может возникнуть жжение в желудке и рвота. Поражение легких сопровождается стойким сильным кашлем. Дыхание учащается, кожа может приобрести синеватый оттенок (цианоз) ввиду падения концентрации кислорода в крови. Маленькие дети синеют, задерживают дыхание и сильно кашляют. Иногда нарушение дыхания развивается лишь через несколько часов после попадания углеводородов в легкие. Проглатывание углеводородов также вызывает неврологические симптомы, в том числе сонливость, нарушение координации, ступор или кому и судорожные припадки.

Диагностика отравления углеводородами Недавнее взаимодействие с углеводородами и запах нефти, исходящий от человека

Иногда рентген органов грудной клетки и анализ газового состава крови Диагноз отравления углеводородами основывается на описании событий и характерном запахе бензина, исходящем от дыхания или одежды пострадавшего, либо на обнаружении вблизи пострадавшего емкости от содержащего углеводороды продукта. Следы краски на руках или в области рта могут указывать на недавнее вдыхание паров краски. Для диагностики пневмонии и химического пневмонита делают рентген грудной клетки и определяют концентрацию кислорода в крови (см. Анализ газового состава артериальной крови). При подозрении на поражение головного мозга проводят магнитно-резонансную томографию (МРТ). Химический пневмонит, вызванный вдыханием углеводорода Изображение Фото: д-р Г. Шмидт.

Лечение отравления углеводородами Снятие загрязненной одежды и промывание кожи;

Не опорожнять желудок

Иногда госпитализация для получения дополнительного кислорода или искусственной вентиляции легких Помощь пострадавшему заключается в снятии загрязненной одежды и мытье кожных покровов. Если кашель и удушье прекращаются, особенно в случае случайного проглатывания небольшого количества углеводородов, возможно лечение на дому. Лечение на дому следует проводить только после обсуждения со специалистами токсикологического центра. Врачи не опорожняют желудок пострадавшего, поскольку это может привести к попаданию жидких углеводородов в легкие. Пострадавших с нарушениями дыхания госпитализируют. Если у пострадавшего развивается аспирационная пневмония или химический пневмонит, ему дают кислород, а если состояние тяжелое, подключают к аппарату искусственной вентиляции легких. Пневмонию лечат антибиотиками. Лечение пневмонии обычно занимает около недели, однако при попадании в легкие густых сиропообразных углеводородов, например осветительного или моторного масла, процесс выздоровления может затянуться надолго.