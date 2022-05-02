Угарный газ — это газ без цвета и запаха, который образуется при сжигании различных материалов и может быть токсичным при вдыхании в больших количествах.

Отравление угарным газом — довольно частое явление.

Возможные симптомы — головная боль, тошнота, сонливость и дезориентация.

Диагноз основывается на результатах анализа крови.

Для профилактики отравления угарным газом следует устанавливать детекторы угарного газа, обеспечивать надлежащую вентиляцию в печах и других внутридомовых источниках горения, не запускать двигатель автомобиля в закрытом пространстве (например, в запертом гараже).

Лечение включает подачу свежего воздуха и кислорода высокой концентрации, иногда с использованием гипербарической кислородной камеры (высокого давления).

(См. также Общие сведения об отравлении).

Вдыхаемый угарный газ связывается с гемоглобином, белком эритроцитов, который придает крови красный цвет и позволяет ей переносить кислород. Угарный газ не дает крови переносить кислород, поэтому ткани организма не получают достаточного количества кислорода. В небольшом количестве угарный газ обычно безвреден, однако при его избыточной концентрации в крови происходит отравление. Угарный газ выдыхается из легких и исчезает из крови через несколько часов.

Угарный газ содержится в дыме костра, особенно при неполном сгорании топлива. Нарушение вентиляции в автомобилях, печах, бойлерах, отопительных котлах, газовых обогревателях, керосиновых обогревателях и кухонных плитах (в том числе дровяных и на прессованном угле) может привести к отравлению угарным газом. Например, если выхлопная труба движущегося автомобиля блокируется попавшим в нее снегом или другим объектом, уровни угарного газа внутри автомобиля быстро растут и могут привести к летальному исходу. Вдыхание табачного дыма насыщает кровь угарным газом, однако обычно его концентрации недостаточно, чтобы вызвать симптомы отравления.

Знаете ли Вы, что...

Симптомы отравления угарным газом Легкое отравление угарным газом приводит к возникновению головной боли, тошноты, головокружения, невозможности сосредоточиться, рвоты, сонливости и нарушению координации. У большинства пострадавших от легкого отравления угарным газом симптомы быстро проходят на свежем воздухе. Среднее или тяжелое отравление угарным газом приводит к помутнению сознания, дезориентации, потере сознания, судорожным припадкам, боли в груди, одышке, снижению артериального давления и коме. Соответственно, жертва часто не в состоянии передвигаться и нуждается в помощи спасателей. Тяжелое отравление угарным газом часто приводит к летальному исходу. В редких случаях через несколько недель после очевидного выздоровления у жертв тяжелого отравления угарным газом возникают такие симптомы, как потеря памяти, нарушения координации, двигательные расстройства, депрессия и психозы (так называемые поздние нейропсихиатрические симптомы). Угарный газ опасен тем, что пострадавший может не распознать в сонливости симптом отравления. Соответственно, человек с легкой формой отравления может пойти спать и продолжить вдыхать угарный газ, в результате чего отравление станет тяжелым или смертельным. Некоторые люди с хроническим легким отравлением угарным газом, вызванным работой печей или обогревателей, могут принять симптомы отравления за другие заболевания, например, грипп или другие вирусные инфекции.

Диагностика отравления угарным газом Анализ крови Диагноз отравления угарным газом ставится по результатам измерения концентрации угарного газа в крови. Поскольку симптомы могут быть неопределенными и изменчивыми, легкое отравление угарным газом может быть ошибочно принято за грипп. Если все люди, проживающие в одном доме, особенно в отапливаемом помещении, одновременно испытывают неопределенные гриппоподобные симптомы, врачи могут заподозрить в качестве их причины наличие угарного газа.

Профилактика отравления угарным газом Во избежание отравления следует соблюдать правильность оборудования и обеспечения вентиляции внутридомовых источников горения, например, газовых обогревателей и дровяных печей. Если обустройство вентиляции невозможно, можно уменьшить скопление угарного газа в помещении, открыв окно. Газоотводные трубы печей и других нагревательных приборов нужно периодически осматривать на предмет трещин и утечек. Присутствие угарного газа в воздухе можно распознать при помощи бытового детектора химических веществ — зарегистрировав наличие газа, детектор подаст сигнал тревоги. При подозрении на скопление угарного газа в помещении следует открыть окна, эвакуировать всех жильцов и найти источник угарного газа. Постоянный мониторинг воздуха при помощи детекторов позволяет выявить наличие угарного газа раньше, чем он приведет к отравлению. Как и детекторы дыма, детекторы угарного газа рекомендуется устанавливать во всех жилых помещениях. Знаете ли Вы, что...

Лечение отравления угарным газом Свежий воздух

Дополнительный кислород

Возможно, кислород под повышенным давлением При легком отравлении угарным газом достаточно вывести пострадавшего на свежий воздух. При более тяжелом отравлении пострадавшему обычно дают концентрированный кислород через кислородную маску. Кислород ускоряет процесс выведения угарного газа из крови и снимает симптомы. Единого мнения относительно эффективности гипербарической оксигенации (подачи кислорода в камере высокого давления) при отравлении угарным газом не существует. Врачи обычно назначают гипербарическую оксигенацию людям с умеренным или тяжелым отравлением и беременным женщинам, даже если уровень содержания угарного газа в крови у беременной женщины не столь высок.