(отравление свинцом)

Наиболее распространенной причиной отравления свинцом является употребление содержащих свинец веществ с пищей или питьем. Обычно это происходит в следующих случаях:

с детьми, живущими в старых домах, в которых находится отслаивающаяся свинцовая краска или свинцовые трубы;

во время ремонта дома, когда в воздухе ремонтируемого помещения оказывается большое количество свинца в виде частиц краски, снятой с подготовленных к окраске поверхностей. Маленькие дети часто тянут облупившуюся краску в рот, особенно во время ремонта, и этого может быть достаточно для возникновения симптомов отравления свинцом. Свинцовые трубы, используемые в водопроводных и канализационных резервуарах, могут выщелачивать свинец в воду, которая затем поступает в водопроводный кран.

Существуют и другие источники отравления свинцом: