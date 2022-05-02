При отравлении свинцом поражаются разные части тела, в том числе головной мозг, нервы, почки, печень, кровь. Особенно уязвимы дети, поскольку их нервная система все еще развивается.
Отравление свинцом может произойти в результате попадания в желудок свинцовой краски и использования импортной столовой керамики, покрытой свинцовой глазурью.
Очень высокая концентрация свинца в крови может вызывать изменения характера, головные боли, потерю чувствительности, слабость, металлический привкус во рту, потерю координации при ходьбе, проблемы с пищеварением и анемию.
Диагноз основывается на симптомах и результатах анализа крови.
Проверка питьевой воды в доме, керамики и краски на предмет содержания свинца позволяет выявить потенциальные источники отравления свинцом.
Лечение заключается в ликвидации факторов отравления свинцом и в выведении свинца из организма.
(См. также Общие сведения об отравлении).
Запрет использования краски с содержанием свинцового пигменты (в США в 1978 г.) и этилированного бензина (в США в 1986 г., к 2011 г. во всем мире, кроме 6 развивающихся стран) привел к тому, что отравление свинцом стало происходить гораздо реже. Однако отравление свинцом по-прежнему является серьезной проблемой для общественного здравоохранения в городах на восточном побережье Соединенных Штатов, а также в других отдельных городах.
Источники свинца
Наиболее распространенной причиной отравления свинцом является употребление содержащих свинец веществ с пищей или питьем. Обычно это происходит в следующих случаях:
с детьми, живущими в старых домах, в которых находится отслаивающаяся свинцовая краска или свинцовые трубы;
во время ремонта дома, когда в воздухе ремонтируемого помещения оказывается большое количество свинца в виде частиц краски, снятой с подготовленных к окраске поверхностей. Маленькие дети часто тянут облупившуюся краску в рот, особенно во время ремонта, и этого может быть достаточно для возникновения симптомов отравления свинцом. Свинцовые трубы, используемые в водопроводных и канализационных резервуарах, могут выщелачивать свинец в воду, которая затем поступает в водопроводный кран.
Существуют и другие источники отравления свинцом:
Свинец также входит в состав некоторых видов глазури. Покрытые такой глазурью керамические кувшины, чашки и тарелки (что довольно распространено за пределами США) могут выделять свинец, особенно при контакте с кислыми веществами (например, с фруктами, колой, помидорами, вином и сидром).
Возможными источниками являются самогон и средства народной медицины с повышенным содержанием свинца.
Иногда в желудок или ткани попадают сторонние предметы, содержащие свинец (такие как пули, крючки для занавесок или рыболовные грузила). Попадание пуль в некоторые мягкие ткани может увеличить концентрацию свинца в крови, однако этот процесс занимает много лет.
Профессиональное отравление свинцом может произойти при производстве и утилизации аккумуляторов, при бронзировании, производстве латуни, стекла, резке труб, пайке и сварке, плавке руды или работе с керамикой или пигментами.
Некоторые народные косметические средства и импортные травяные сборы и лекарственные растения содержат свинец и вызывают местные вспышки отравления свинцом в районах компактного проживания иммигрантов.
Вдыхание паров этилированного бензина (там, где он все еще выпускается) с целью интоксикации головного мозга может привести к отравлению свинцом.
Влияние свинца на организм
Свинец поражает разные части тела, в том числе головной мозг, нервы, почки, печень, кровь, пищеварительный тракт и половые органы. Особенно уязвимы к отравлению свинцом дети, поскольку свинец наносит наибольший ущерб именно развивающейся нервной системе.
Если концентрация свинца в крови остается высокой, обычно развиваются симптомы поражения головного мозга (энцефалопатия). Невысокая концентрация свинца в крови в течение более длительного времени иногда вызывает стойкую умственную отсталость.
Симптомы отравления свинцом
Во многих случаях при легком отравлении свинцом симптомы отсутствуют. Если симптомы и проявляются, процесс их развития обычно занимает не менее нескольких недель. Иногда происходят периодические обострения симптомов.
Как правило, симптомы отравления свинцом включают в себя изменения характера, головные боли, потерю чувствительности, слабость, металлический привкус во рту, потерю координации при ходьбе, плохой аппетит, рвоту, запоры, спастическую боль в животе, боли в костях или суставах, повышенное артериальное давление и анемию. Часто развивается бессимптомное поражение почек.
Маленькие дети, подвергшиеся воздействию свинца, могут стать капризными, а время, которое они могли посвящать одному занятию или проводить в игре, может постепенно сокращаться в течение нескольких недель. Затем может возникнуть внезапная энцефалопатия, которая усугубляется в течение нескольких следующих дней и приводит к постоянной сильной рвоте; нарушению координации и затрудненной ходьбе; дезориентации; и, наконец, к судорожным припадкам и коме. Хроническое отравление свинцом у детей может становиться причиной умственной отсталости, судорожных расстройств, агрессивного поведения, регресса в развитии, хронической боли в животе и анемии.
У взрослых, которым приходится работать со свинцом, симптомы (такие как изменение характера, головные боли, боль в животе и поражение нервов c онемением и потерей ощущения в ногах и ногах) развиваются через несколько недель или позже. У взрослых также может наблюдаться потеря полового влечения, бесплодие, у мужчин — эректильная дисфункция (импотенция). У взрослых энцефалопатия случается редко.
У детей и взрослых может развиваться анемия.
При вдыхании паров этилированного бензина у детей и взрослых обычные симптомы отравления свинцом могут сопровождаться симптомами психоза.
После устранения внешних факторов воздействия свинца интенсивность некоторых симптомов может уменьшиться, однако в случае возобновления воздействия она снова увеличивается.
Диагностика отравления свинцом
Уровни свинца в крови
Иногда рентгенологическое исследование органов брюшной полости;
иногда рентгенологическое исследование длинных костей (у детей с подозрением на длительное воздействие свинца).
Диагноз отравления свинцом основывается на симптомах и на результатах анализа крови для определения уровня свинца. Взрослым, которым приходится работать со свинцом, нужно часто делать анализ крови. Детям, проживающим в районах с преобладанием старых домов, где часто встречается осыпающаяся свинцовая краска, нужно делать анализы крови на содержание свинца даже при отсутствии у них каких-либо симптомов. У детей признаки отравления свинцом часто заметны на рентгеновских снимках костей и брюшной полости.
Знаете ли Вы, что...
Профилактика отравления свинцом
Содержание свинца в краске, которой окрашены поверхности в доме (не требуется для зданий, построенных после 1978 г.), керамическую посуду, изготовленную за пределами США, и воду можно проверить при помощи имеющихся в продаже тестов. Меры, которые уменьшают риск бытового отравления, включают регулярную уборку, например:
мытье рук;
мытье детских игрушек и пустышек;
очистку бытовых поверхностей;
еженедельное протирание влажной тканью подоконников, на которых могут быть следы свинца.
Отслаивающуюся свинцовую краску нужно снимать и закрашивать. Более масштабный ремонт помещений, подразумевающий удаление всей свинцовой краски, может привести к загрязнению дома большим количеством свинца, поэтому его лучше поручить профессионалам. Имеющиеся в продаже фильтры для водопроводной воды удаляют из питьевой воды почти весь свинец.
Взрослым, которые во время работы контактируют со свинцовой пылью, следует:
пользоваться надлежащим защитным оборудованием;
менять одежду и обувь, прежде чем идти домой;
Перед сном принимайте душ.
Лечение отравления свинцом
Прекращение воздействия свинца
Иногда кишечный лаваж
Иногда хелаторная терапия и минеральные добавки
Лечение заключается в ликвидации факторов отравления свинцом и в выведении свинца из организма. Если рентгенологическое исследование органов брюшной полости покажет наличие отслоившейся свинцовой краски, назначают специальный раствор полиэтиленгликоля (внутрь или через желудочный зонд), чтобы промыть желудок и кишечник (процесс, который называется кишечным лаважем).
Для выведения свинца из организма пострадавшему назначают препараты, которые связывают свинец (хелаторная терапия) и выводят его с мочой. Все препараты, которые выводят свинец из организма, действуют медленно и имеют серьезные побочные эффекты.
Суксимер — это один из препаратов, применяемых при хелаторной терапии. При легком отравлении свинцом пострадавшему дают суксимер перорально. Более тяжелые отравления свинцом лечат в больнице инъекциями хелатирующих препаратов, таких как димеркапрол, суксимер и кальция эдетат двунатриевая соль. Поскольку хелатирующие препараты выводят из организма и полезные минералы — цинк, медь и железо — пострадавшему часто назначают минеральные добавки.
У многих детей с энцефалопатией стойкое поражение головного мозга в той или иной степени остается и после лечения. Поражение почек также может оказаться необратимым.
Дополнительная информация
Ниже приведены некоторые ресурсы на английском языке, которые могут быть полезными. Обратите внимание, что составители СПРАВОЧНИКА не несут ответственности за содержание этих ресурсов.
Американская ассоциация токсикологических центров: является представителем токсикологических центров США, предоставляющие бесплатные конфиденциальные услуги 24/7 через линию помощи при отравлении (1-800-222-1222)
Наборы для анализа на наличие свинца, рекомендуемые Управлением по охране окружающей среды США: информация об оценке и устранении опасностей, связанных со свинцовой краской, а также доступ к нескольким одобренным наборам для анализа на наличие свинца