Отравление инсектицидами

Инсектициды — это химические вещества, используемые для уничтожения насекомых. Некоторые инсектициды также опасны для человека.

Многие инсектициды вызывают отравление при проглатывании, вдыхании или попадании в организм через кожу.

Возможные симптомы — слезотечение, кашель, проблемы с сердцем и затрудненное дыхание.

Диагноз основывается на симптомах, анализах крови и описании обстоятельств отравления.

В лечении серьезных отравлений инсектицидами с успехом применяются лекарственные препараты.

(См. также Общие сведения об отравлении).

Отравляющие свойства инсектицидов иногда распространяются не только на насекомых, но и на человека. Наиболее опасны отравления инсектицидами на основе карбаматов и органических фосфатов, особенно при попытках самоубийства и случайных отравлениях на рабочем месте.

К органическим фосфатам относятся малатион, паратион, фентион, дурсбан, диазинон, хлорпирифос и зарин. Некоторые из этих составов получены из нервно-паралитических газов.

К карбаматам относятся алдикарб, карбарил, карбофуран, фенобукарб и оксамил.

Другие часто применяемые инсектициды, пиретрины и пиретроиды, получают из цветов, и обычно они не сильно ядовиты для человека (они ядовиты для кошек).

Многие инсектициды вызывают отравление при проглатывании, вдыхании или попадании в организм через кожу. Некоторые инсектициды не имеют запаха, поэтому поражение происходит незаметно для человека. Инсектициды на основе карбаматов и органических фосфатов приводят к хаотичному «срабатыванию» нервов, в результате чего разные органы сначала становятся гиперактивными, а потом перестают функционировать. Пиретрины могут вызывать аллергические реакции. Пиретроиды практически не вызывают расстройств.

Симптомы отравления инсектицидами Органические фосфаты и карбаматы вызывают слезотечение, размытое зрение, интенсивное слюноотделение, повышенное потоотделение, кашель, рвоту, частую дефекацию и мочеиспускание. У пострадавшего может упасть артериальное давление. Возможны замедление и нарушение сердечного ритма, а также судорожные припадки. Также возможны стесненное дыхание и подергивание и ослабление мышц. В редких случаях одышка или мышечная слабость могут привести к смерти. При поражении карбаматами симптомы проходят через несколько часов или дней, однако слабость, возникшая после поражения органическими фосфатами, может продолжаться несколько недель. Пиретрины могут вызвать насморк, слезотечение, кашель, иногда затруднение дыхания. Тяжелые симптомы развиваются сравнительно редко.

Диагностика отравления инсектицидами Недавнее воздействие инсектицидов и характерные симптомы;

Анализы крови Диагноз отравления инсектицидами основывается на симптомах и на описании обстоятельств отравления. Диагноз поддерживается, если атропин, вводимый внутривенно, снимает симптомы. Для подтверждения отравления карбаматами или органическими фосфатами делают анализ крови.

Лечение отравления инсектицидами Снятие загрязненной одежды и промывание кожи;

лечение, направленное на поддержку дыхания и сердечной функции;

внутривенное введение атропина. Пострадавший с симптомами отравления органическими фосфатами обязательно должен показаться врачу. При вероятности контакта инсектицида с кожей одежду с пострадавшего снимают и кожу промывают. Оказывающим помощь пострадавшему нужно стараться избегать воздействия отравляющих веществ. Врачи наблюдают за пострадавшим на предмет дыхательной недостаточности, назначают атропин и другие виды лечения для поддержки дыхания и работы сердца. Внутривенные вливания атропина снимают большинство симптомов отравления органическими фосфатами. Внутривенные вливания пралидоксима могут ускорить восстановление нервной функции, устранив причину возникновения симптомов. Симптомы отравления карбаматами также снимают атропином, а пралидоксим, как правило, не применяют. Симптомы отравления пиретрином проходят сами собой.