Отравление едкими веществами

Едкие вещества — это сильнокислые или щелочные химические вещества, которые при проглатывании могут вызывать тяжелые ожоги полости рта и пищеварительного тракта.

Проглатывание едких веществ может привести к ожогу всех соприкасающихся с ними тканей — от губ до желудка.

Возможные симптомы — боль (особенно при глотании), кашель, одышка и рвота.

Для определения тяжести поражения и поиска ожогов в пищевод пострадавшему вводят гибкую смотровую трубку.

Лечение зависит от тяжести повреждений и может потребовать хирургического вмешательства.

(См. также Общие сведения об отравлении).

Во всем мире 80 % случаев проглатывания едких веществ приходится на маленьких детей; обычно речь идет о случайном проглатывании небольших количеств без особого вреда для здоровья. У взрослых проглатывание едких веществ часто происходит преднамеренно, в больших количествах и опасно для жизни.

Самые распространенные источники едких веществ — это твердые и жидкие очистители унитазов и сливных труб, электролит аккумуляторных батарей, а также соляная кислота для плавательных бассейнов. Химические средства промышленного назначения, как правило, более концентрированы, чем бытовые продукты, и поэтому более вредны. Однако вредные едкие вещества, например, гидроксид натрия и серная кислота, содержатся и в некоторых товарах бытовой химии, в том числе в средствах для чистки канализации и унитазов, а также в некоторых средствах для мытья посуды.

Проглатывание едких веществ может вызывать ожоги языка, ротовой полости, пищевода и желудка. Эти ожоги могут вызвать перфорацию (возникновение отверстий) пищевода и желудка. Вытекание слюны и пищи через перфорированные отверстия может привести к развитию тяжелой (иногда смертельной) инфекции грудной клетки (медиастинит или эмпиема) или брюшной полости (перитонит). Ожоги, не сопровождающиеся перфорацией, могут привести к рубцеванию пищевода или желудка.

Едкие вещества бывают как твердыми, так и жидкими. Жжение в месте соприкосновения твердой частицы едкого вещества с влажной поверхностью кожи или слизистой оболочки (например, с кожей губ) может удержать человека от проглатывания большого количества продукта. Поскольку жидкости не прилипают, вероятность их употребления в большом количестве существенно выше; при этом возможно поражение всего пищевода. Жидкости также могут попасть в верхние дыхательные пути (аспирация) и повредить их.

Симптомы отравления едкими веществами Боль во рту и глотке развивается очень быстро, обычно в считанные минуты, и может быть весьма сильной, особенно при глотании. У пострадавшего также может наблюдаться кашель, слюнотечение, невозможность глотать, рвота (в том числе с кровью) и одышка. В тяжелых случаях при отравлении концентрированными едкими веществами возможно резкое снижение артериального давления (шок), нарушения дыхания или боль в груди и смерть. Перфорация стенки пищевода или желудка может произойти через несколько часов после инцидента, часто после приступа рвоты или сильного кашля, причем риск сохраняется в течение первой недели. Перфорация пищевода может произойти на участке между легкими (в средостении) либо в окружающей легкие области (в плевральной полости). И в первом, и во втором случае у пострадавшего возникает сильная боль в груди, жар, учащенное сердцебиение, учащенное дыхание и резкое снижение артериального давления. Необходимо хирургическое вмешательство. Перитонит сопровождается сильной болью в животе после перфорирования желудка. Рубцевание пищевода приводит к сужению (стриктуре) и иногда повреждению мышц, отвечающих за глотание; все это затрудняет глотание. Стриктуры обычно развиваются через несколько недель после ожога, иногда в зоне ожогов, которые ранее вызывали лишь легкие симптомы. У пострадавших с рубцами и повреждением пищевода возникает предрасположенность к раку пищевода, который может развиться через много лет после ожога.

Диагностика отравления едкими веществами Обследование врачом;

Иногда эндоскопия Ротовую полость пострадавшего осматривают на предмет ожогов. Поскольку ожоги пищевода и желудка могут не сопровождаться ожогами ротовой полости, в пищевод пострадавшего вводят гибкую смотровую трубку (эндоскоп) с целью обнаружения ожогов, особенно при наличии слюнотечения или затрудненного глотания. Непосредственный осмотр зоны поражения позволяет оценить тяжесть травм и прогнозировать вероятность сужения и возможной необходимости восстановительной хирургии пищевода. Эндоскопию можно отложить, если пациент слишком болен для процедуры. Для оценки степени травмы может потребоваться рентгенография и компьютерная томография (КТ).

Лечение отравления едкими веществами Питье воды или молока для разбавления едкого вещества;

иногда хирургическое вмешательство для исправления повреждений;

Не опорожнять желудок Лечение определяется тяжестью повреждений. При сильных ожогах иногда требуется немедленное хирургическое вмешательство с удалением сильно поврежденных тканей. Поскольку проглоченные едкие вещества могут причинить не меньший ущерб при выбросе из пищевода, у пострадавшего не вызывают рвоту. Пострадавшему не дают ни сироп ипекакуаны, ни активированный уголь. При несильных ожогах пострадавшему рекомендуют как можно скорее начинать пить молоко или воду, чтобы разбавить едкое содержимое желудка. К питью можно приступать дома или по дороге в больницу. Если пострадавший не может пить, жидкости вводят внутривенно до нормализации процесса питья. Перфорации лечат антибиотиками и хирургическим путем. При образовании стриктур в суженный участок пищевода могут поместить трубку (стент), во избежание смыкания пищевода и обеспечения возможности его расширения (раскрытия) при дальнейшем лечении. Возможно, пострадавшему потребуется неоднократное расширение пищевода на протяжении нескольких месяцев или лет. При сильных стриктурах может потребоваться восстановительная хирургия пищевода. Знаете ли Вы, что...