Аспирин и родственные ему препараты под названием салицилаты, часто входят в состав многих рецептурных и безрецептурных препаратов. Они безопасны в обычных дозах, но сильная передозировка может привести к тяжелому состоянию и в редких случаях к смерти.
Отравление аспирином может возникать быстро после приема высокой однократной дозы либо развиваться постепенно после приема более низких доз в течение продолжительного времени.
Возможные симптомы — звон в ушах, тошнота, рвота, сонливость, дезориентация и учащенное дыхание.
Диагноз ставится на основании анализов крови и симптомов.
Лечение заключается в приеме активированного угля (перорально либо через пропущенную в желудок трубку), внутривенном вливании жидкостей и раствора бикарбоната натрия, а в случае тяжелого отравления — в проведении гемодиализа.
(См. также Общие сведения об отравлении).
Острое отравление аспирином
Прием аспирина и аналогичных лекарственных препаратов (салицилатов) может привести к передозировке и стремительно развивающемуся (острому) отравлению. Правда, доза, которая приводит к острому отравлению, достаточно велика. Даже для развития легкого отравления человеку массой 150 фунтов пришлось бы принять более тридцати таблеток аспирина по 325 мг. Поэтому острая передозировка аспирином редко бывает случайной, но продукты, содержащие концентрированную салициловую кислоту, предназначенные для нанесения на кожу, например, метиловый эфир салициловой кислоты (метилсалицилат) действительно вызывают случайные отравления.
Постепенное отравление аспирином
Постепенное отравление аспирином может произойти непреднамеренно, если люди принимают аспирин в нормальных или несколько более высоких дозах в течение длительного времени. Отравление может развиться у ребенка с жаром, которому дают аспирин с небольшим превышением дозировки в течение нескольких дней, хотя детям редко назначают аспирин в качестве жаропонижающего из-за возможного развития у них синдрома Рея. В США аспирин не входит в состав безрецептурных препаратов от простуды и кашля, предназначенных для детей; в большинстве таких препаратов содержится либо ацетаминофен, либо ибупрофен.
У взрослых, особенно пожилых, отравление может развиваться постепенно, после приема аспирина в течение нескольких недель.
Низкая дозировка аспирина, рекомендованная при ишемической болезни сердца для снижения вероятности инфаркта (1 таблетка детского аспирина, ½–1 таблетка аспирина для взрослых ежедневно), слишком мала и не может вызвать постепенного отравления аспирином, даже если ее принимают продолжительное время.
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Отравление салицилатами (кроме аспирина)
Метиловый эфир салициловой кислоты (метилсалицилат) — это очень концентрированный салицилат, который входит в состав многих потребительских товаров, таких как мази и растворы, используемые в паровых ингаляторах. Одна чайная ложка (5 мл) чистого метилового эфира салициловой кислоты эквивалентна примерно 7000 миллиграммов (22 таблетки для взрослых) аспирина. Это количество может быть смертельным для маленьких детей.
Гораздо менее токсичные безрецептурные препараты, содержащие висмута субсалицилат (применяется в лечении инфекций пищеварительного тракта), приводят к отравлению при превышении дозировки в несколько раз.
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Симптомы отравления аспирином
При остром отравлении аспирином обычно появляются следующие симптомы:
тошнота и рвота;
быстрое или глубокое дыхание;
звон в ушах;
Повышенное потоотделение
Затем, если отравление сильное, у пострадавшего могут развиваться головокружение, жар, сонливость, гиперактивность, дезориентация, судорожные припадки, разрушение мышечной ткани (рабдомиолиз), почечная недостаточность и затрудненное дыхание.
Симптомы постепенного отравления аспирином развиваются в течение нескольких дней или недель. Наиболее распространенными симптомами являются:
сонливость;
легкая дезориентация;
галлюцинации;
Возможны также головокружение, учащенное дыхание, одышка, жар, обезвоживание, пониженное артериальное давление, снижение концентрации кислорода в крови (гипоксия), повышение концентрации молочной кислоты в крови (молочнокислый ацидоз), образование жидкости в легких (отек легких), судорожные припадки и отек головного мозга.
Диагностика отравления аспирином
Анализы крови
Для точного определения концентрации аспирина в крови делают анализ крови. Измерение кислотности крови и концентрации углекислого газа или бикарбоната натрия в крови также позволяют определить тяжесть отравления. За время лечения анализы обычно делают несколько раз, чтобы контролировать процесс выздоровления.
Лечение отравления аспирином
Активированный уголь;
внутривенное введение бикарбоната натрия с калием;
иногда гемодиализ.
Пострадавшему как можно скорее дают активированный уголь, который снижает всасывание аспирина. При среднем или тяжелом отравлении назначают внутривенные вливания раствора бикарбоната натрия. При отсутствии поражения почек в раствор добавляют калий. Такая смесь выводит аспирин из кровотока в мочу. Если, несмотря на проводимое лечение, состояние пострадавшего ухудшается, очистить кровь от аспирина, других салицилатов и кислот можно методом гемодиализа (фильтрации ядов при помощи искусственной почки [диализатора]). Прочие симптомы — жар или судорожные припадки — требуют соответствующего лечения.
Дополнительная информация
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Американская ассоциация токсикологических центров: является представителем токсикологических центров США, которые предоставляют бесплатные конфиденциальные услуги (24/7) по горячей линии помощи при отравлении (1-800-222-1222)