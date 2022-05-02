Постепенное отравление аспирином может произойти непреднамеренно, если люди принимают аспирин в нормальных или несколько более высоких дозах в течение длительного времени. Отравление может развиться у ребенка с жаром, которому дают аспирин с небольшим превышением дозировки в течение нескольких дней, хотя детям редко назначают аспирин в качестве жаропонижающего из-за возможного развития у них синдрома Рея. В США аспирин не входит в состав безрецептурных препаратов от простуды и кашля, предназначенных для детей; в большинстве таких препаратов содержится либо ацетаминофен, либо ибупрофен.

У взрослых, особенно пожилых, отравление может развиваться постепенно, после приема аспирина в течение нескольких недель.

Низкая дозировка аспирина, рекомендованная при ишемической болезни сердца для снижения вероятности инфаркта (1 таблетка детского аспирина, ½–1 таблетка аспирина для взрослых ежедневно), слишком мала и не может вызвать постепенного отравления аспирином, даже если ее принимают продолжительное время.