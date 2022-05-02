Общие сведения о пищевом отравлении

Пищевое отравление происходит в результате употребления растительной или животной пищи с содержанием токсинов.

Отравление происходит после употребления в пищу ядовитых грибов или растений либо загрязненных токсинами рыбы или моллюсков.

Наиболее распространенные симптомы — диарея, тошнота и рвота, реже — судорожные припадки и паралич.

Диагноз основывается на симптомах и на исследовании употребленных в пищу продуктов.

Чтобы уменьшить риск отравления, не следует употреблять в пищу дикорастущие или незнакомые грибы и растения и загрязненную токсинами рыбу.

Наилучшим методом лечения является замещение жидкостей в организме и очищение желудка от токсичного содержимого, однако некоторые токсины смертельны.

(См. также Общие сведения об отравлении).

Многие расстройства вызывают внезапную рвоту и диарею в результате воспаления пищеварительного тракта (гастроэнтерита). Люди склонны относить все подобные расстройства к «пищевым отравлениям». Однако настоящим пищевым отравлением является только гастроэнтерит, вызванный употребленным в пищу токсином. Большинство случаев рвоты и диареи связаны с инфекцией пищеварительного тракта, вызванной вирусом или бактерией, которая не считается пищевым отравлением, если только бактерии, содержащиеся в зараженной пище, не вырабатывают такие токсины (см. Стафилококковое пищевое отравление). Кроме того, многие ядовитые растения, грибы и морепродукты содержат токсины, поражающие пищеварительный тракт и, в некоторых случаях, другие органы.

Гастроэнтерит может также возникать у людей, которые употребляли пищевые продукты, загрязненные сторонними токсинами, такие как:

немытые фрукты и овощи, которые опрыскивались мышьяковыми, свинцовыми или органическими инсектицидами;

кислые жидкости, сервированные в посуде, покрытой свинцовой глазурью;

продукты питания, которые хранились в контейнерах с содержанием кадмия.

Синдром китайского ресторана