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Общие сведения о пищевом отравлении

Авторы:Gerald F. O’Malley, DO, Grand Strand Regional Medical Center;
Rika O’Malley, MD, Grand Strand Medical Center
Проверено/пересмотрено мая 2022 | Изменено сент. 2022
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Пищевое отравление происходит в результате употребления растительной или животной пищи с содержанием токсинов.

  • Отравление происходит после употребления в пищу ядовитых грибов или растений либо загрязненных токсинами рыбы или моллюсков.

  • Наиболее распространенные симптомы — диарея, тошнота и рвота, реже — судорожные припадки и паралич.

  • Диагноз основывается на симптомах и на исследовании употребленных в пищу продуктов.

  • Чтобы уменьшить риск отравления, не следует употреблять в пищу дикорастущие или незнакомые грибы и растения и загрязненную токсинами рыбу.

  • Наилучшим методом лечения является замещение жидкостей в организме и очищение желудка от токсичного содержимого, однако некоторые токсины смертельны.

(См. также Общие сведения об отравлении).

Многие расстройства вызывают внезапную рвоту и диарею в результате воспаления пищеварительного тракта (гастроэнтерита). Люди склонны относить все подобные расстройства к «пищевым отравлениям». Однако настоящим пищевым отравлением является только гастроэнтерит, вызванный употребленным в пищу токсином. Большинство случаев рвоты и диареи связаны с инфекцией пищеварительного тракта, вызванной вирусом или бактерией, которая не считается пищевым отравлением, если только бактерии, содержащиеся в зараженной пище, не вырабатывают такие токсины (см. Стафилококковое пищевое отравление). Кроме того, многие ядовитые растения, грибы и морепродукты содержат токсины, поражающие пищеварительный тракт и, в некоторых случаях, другие органы.

Гастроэнтерит может также возникать у людей, которые употребляли пищевые продукты, загрязненные сторонними токсинами, такие как:

  • немытые фрукты и овощи, которые опрыскивались мышьяковыми, свинцовыми или органическими инсектицидами;

  • кислые жидкости, сервированные в посуде, покрытой свинцовой глазурью;

  • продукты питания, которые хранились в контейнерах с содержанием кадмия.

Синдром китайского ресторана

Так называемый синдром китайского ресторана — это гипотетический набор симптомов, включающих в себя чувство тяжести в области лица, боль в груди, жжение во всем теле и тревожность после употребления блюд национальной китайской кухни. Предположительно, эти симптомы связаны с гиперчувствительностью к глутамату натрия — ароматизатору, который часто используется в китайской кухне. Это довольно редкая реакция.

Лечение пищевого отравления

Большинство пострадавших от пищевых отравлений полностью выздоравливают; лечение заключается в замещении жидкостей и электролитов. При первых же симптомах пострадавшему следует постараться выпить как можно больше жидкости. Если жидкость не удерживается в организме, пострадавшего направляют в отделение неотложной помощи и назначают внутривенные вливания.

Если возможно, стоит как можно скорее очистить желудок от токсичных веществ. В большинстве случаев для этого достаточно вызвать рвоту.

Если токсин известен, возможно проведение специфичной терапии.

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Авторское право © 2025 Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, США и ее аффилированные лица. Все права сохранены.

Авторское право© 2025Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, США и ее аффилированные лица. Все права сохранены.