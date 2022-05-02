Общие сведения о пищевом отравлении

Пищевое отравление происходит в результате употребления растительной или животной пищи с содержанием токсинов.
Отравление происходит после употребления в пищу ядовитых грибов или растений либо загрязненных токсинами рыбы или моллюсков.
Наиболее распространенные симптомы — диарея, тошнота и рвота, реже — судорожные припадки и паралич.
Диагноз основывается на симптомах и на исследовании употребленных в пищу продуктов.
Чтобы уменьшить риск отравления, не следует употреблять в пищу дикорастущие или незнакомые грибы и растения и загрязненную токсинами рыбу.
Наилучшим методом лечения является замещение жидкостей в организме и очищение желудка от токсичного содержимого, однако некоторые токсины смертельны.
(См. также Общие сведения об отравлении).
Многие расстройства вызывают внезапную рвоту и диарею в результате воспаления пищеварительного тракта (гастроэнтерита). Люди склонны относить все подобные расстройства к «пищевым отравлениям». Однако настоящим пищевым отравлением является только гастроэнтерит, вызванный употребленным в пищу токсином. Большинство случаев рвоты и диареи связаны с инфекцией пищеварительного тракта, вызванной вирусом или бактерией, которая не считается пищевым отравлением, если только бактерии, содержащиеся в зараженной пище, не вырабатывают такие токсины (см. Стафилококковое пищевое отравление). Кроме того, многие ядовитые растения, грибы и морепродукты содержат токсины, поражающие пищеварительный тракт и, в некоторых случаях, другие органы.
Гастроэнтерит может также возникать у людей, которые употребляли пищевые продукты, загрязненные сторонними токсинами, такие как:
немытые фрукты и овощи, которые опрыскивались мышьяковыми, свинцовыми или органическими инсектицидами;
кислые жидкости, сервированные в посуде, покрытой свинцовой глазурью;
продукты питания, которые хранились в контейнерах с содержанием кадмия.
Лечение пищевого отравления
Большинство пострадавших от пищевых отравлений полностью выздоравливают; лечение заключается в замещении жидкостей и электролитов. При первых же симптомах пострадавшему следует постараться выпить как можно больше жидкости. Если жидкость не удерживается в организме, пострадавшего направляют в отделение неотложной помощи и назначают внутривенные вливания.
Если возможно, стоит как можно скорее очистить желудок от токсичных веществ. В большинстве случаев для этого достаточно вызвать рвоту.
Если токсин известен, возможно проведение специфичной терапии.