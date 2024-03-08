Перелом височной кости

Пострадавшие чувствуют боль и часто испытывают:

кровотечение из уха;

кровотечение за барабанной перепонкой;

подкожный кровоподтек за ухом.

Другие симптомы и осложнения зависят от конкретного расположения перелома.

В некоторых случаях происходит паралич лицевого нерва со стороны перелома. Паралич лицевого нерва может произойти немедленно или развиваться в течение некоторого времени; он может быть как легким, так и тяжелым.

Другим симптомом перелома является тяжелая потеря слуха. Причиной потери слуха может быть повреждение трех маленьких косточек (так называемые слуховые косточки), которые соединяют барабанную перепонку с внутренним ухом, либо повреждение улитки или подходящего к улитке нерва.

При повреждении вестибулярного аппарата у пострадавшего может возникнуть впечатление, что он сам или окружающая его обстановка вращается (системное головокружение) либо ему будет сложно удерживать равновесие.

Иногда через костный разлом может вытекать жидкость, омывающая головной и спинной мозг (спинномозговая жидкость) в виде прозрачных выделений из уха или носа. Выделение этой жидкости указывает на возможность развития тяжелого инфекционного поражения головного мозга в результате контакта с бактериями ушного канала.