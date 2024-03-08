Причиной перелома височной кости (кости черепа, в которой находится участок ушного канала, среднее ухо и внутреннее ухо) обычно является удар по голове.
Перелом височной кости может привести к параличу лицевого нерва, потере слуха, образованию кровоподтека за ухом и ушному кровотечению.
Диагностику перелома височной кости выполняют при помощи компьютерной томографии (КТ).
При осложнениях перелома необходимо лечение, в некоторых случаях — хирургическое.
При переломах височной кости возможны различные повреждения структур среднего и внутреннего уха. Среди таких повреждений — разрыв барабанной перепонки и повреждение слуховых косточек (цепочки косточек, соединяющих барабанную перепонку и внутреннее ухо), улитки (органа слуха), вестибулярного аппарата (органа равновесия, который находится во внутреннем ухе) или нерва, который управляет мышцами лица (лицевого нерва).
Височная кость
Височная кость расположена по бокам и у основания черепа. Она окружает и защищает ушной канал, среднее ухо и внутреннее ухо.
Симптомы перелома височной кости
Пострадавшие чувствуют боль и часто испытывают:
кровотечение из уха;
кровотечение за барабанной перепонкой;
подкожный кровоподтек за ухом.
Другие симптомы и осложнения зависят от конкретного расположения перелома.
В некоторых случаях происходит паралич лицевого нерва со стороны перелома. Паралич лицевого нерва может произойти немедленно или развиваться в течение некоторого времени; он может быть как легким, так и тяжелым.
Другим симптомом перелома является тяжелая потеря слуха. Причиной потери слуха может быть повреждение трех маленьких косточек (так называемые слуховые косточки), которые соединяют барабанную перепонку с внутренним ухом, либо повреждение улитки или подходящего к улитке нерва.
При повреждении вестибулярного аппарата у пострадавшего может возникнуть впечатление, что он сам или окружающая его обстановка вращается (системное головокружение) либо ему будет сложно удерживать равновесие.
Иногда через костный разлом может вытекать жидкость, омывающая головной и спинной мозг (спинномозговая жидкость) в виде прозрачных выделений из уха или носа. Выделение этой жидкости указывает на возможность развития тяжелого инфекционного поражения головного мозга в результате контакта с бактериями ушного канала.
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Диагностика перелома височной кости
Компьютерная томография (КТ)
проверка на предмет повреждения лицевых нервов и слуха.
Для постановки диагноза необходима КТ.
Врач может также проверить слух пострадавшего, а также наличие либо отсутствие лицевого паралича. При выявлении нарушений обычно проводят дальнейшее исследование, например, подробное исследование слуха у сурдолога или электродиагностическое исследование нерва, управляющего движением лицевых мышц.
Лечение перелома височной кости
Лечение симптомов по мере необходимости
Лечение перелома проводят только при наличии осложнений.
Лечение паралича лица
При немедленном и тяжелом параличе лицевого нерва может потребоваться хирургическое вмешательство. При легком или задержанном параличе обычно назначают пероральный прием кортикостероидов.
Лечение потери слуха
При потере слуха в результате повреждения слуховых косточек повреждение устраняют хирургическим путем. Потеря слуха в результате повреждения улитки или ее нерва обычно является постоянной.
Лечение системного головокружения
Если системное головокружение вызвано нарушением, которое невозможно устранить хирургически путем, некоторое облегчение может принести прием бензодиазепина (лекарственного препарата, который обычно назначается для лечения тревожности). Иногда пострадавшим удается компенсировать нежелательные последствия системного головокружения (например, потерю равновесия) при помощи цикла физических упражнений, называемого вестибулярной реабилитацией.
Лечение утечки спинномозговой жидкости
При выделении спинномозговой жидкости пострадавшего госпитализируют. Если утечка жидкости не прекращается в течение нескольких дней, во избежание развития инфекции может потребоваться хирургическое вмешательство либо введение дренажной трубки в пространство около спинного мозга в районе поясницы (поясничный дренаж).