Проблемы, связанные с госпитализацией

Простое пребывание в больнице может стать причиной определенных проблем, в частности инфекций (внутрибольничные инфекции). Другие проблемы включают:

Иногда одна проблема ведет к другой. После госпитализации некоторые пациенты, обычно пациенты с дезориентацией, в подавленном настроении, с истощением или пожилые лица, не могут сами заботиться о себе. Пациенты, которые сами не могут заботиться о себе, проводят в больнице больше времени, и после выписки их направляют в дома престарелых.

Если у пациента или родственников возникают проблемы, они должны обсудить с сотрудниками больницы профилактические меры. Например, родственники должны сообщить персоналу больницы, если у пациента возникают проблемы в общении из-за языкового барьера или проблем со слухом. Сотрудники могут принять меры для оказания помощи, например, нанять профессиональных переводчиков или воспользоваться другими услугами удаленного перевода (например, с помощью видеоконференций или планшетных компьютеров).