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Проблемы, связанные с госпитализацией

Авторы:Michael Joseph Pistoria, MEng, DO, Lehigh Valley Hospital - Coordinated Health
Проверено/пересмотрено окт. 2023
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    Простое пребывание в больнице может стать причиной определенных проблем, в частности инфекций (внутрибольничные инфекции). Другие проблемы включают:

    Иногда одна проблема ведет к другой. После госпитализации некоторые пациенты, обычно пациенты с дезориентацией, в подавленном настроении, с истощением или пожилые лица, не могут сами заботиться о себе. Пациенты, которые сами не могут заботиться о себе, проводят в больнице больше времени, и после выписки их направляют в дома престарелых.

    Если у пациента или родственников возникают проблемы, они должны обсудить с сотрудниками больницы профилактические меры. Например, родственники должны сообщить персоналу больницы, если у пациента возникают проблемы в общении из-за языкового барьера или проблем со слухом. Сотрудники могут принять меры для оказания помощи, например, нанять профессиональных переводчиков или воспользоваться другими услугами удаленного перевода (например, с помощью видеоконференций или планшетных компьютеров).

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    Авторское право© 2025Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, США и ее аффилированные лица. Все права сохранены.