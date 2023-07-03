Общие сведения о сексуальности

Сексуальность — это способ, с помощью которого люди ощущают и выражают инстинкты и чувства, порождающие половое влечение у других людей. Это нормальная часть человеческого опыта, которая определяется несколькими различными факторами, включая генетические характеристики или набор генов, воспитание в детстве, влияние окружающих людей и социальные установки. Принятые нормы сексуального поведения и установки сильно различаются в разных культурах.

В целом, с медицинской точки зрения нельзя сказать, что является «нормальным», а что «аномальным». Тем не менее, когда сексуальное поведение или трудности причиняют значительные страдания человеку или его партнеру или причиняют вред, то лечение является оправданным.

Существуют значительные различия в сексуальном поведении людей, включая интерес к сексу, частоту или необходимость сексуальной разрядки на протяжении всей жизни человека. Некоторые люди желают половых отношений несколько раз в день, а другие удовлетворены нечастой активностью (например, несколько раз в год). Хотя молодые люди часто неохотно рассматривают пожилых людей как сексуально заинтересованных, большинство пожилых людей по-прежнему заинтересованы в сексе и сообщают об удовлетворительной сексуальной жизни в пожилом возрасте.

(См. также Половая функция и дисфункция у мужчин и Половая функция и дисфункция у женщин).

Концепции пола и сексуальной идентичности Для разговора о поле и гендере используются различные термины: Пол и гендер — это не одно и тоже самое. Пол относится к анатомии человека и часто выражается во фразе «назначен при рождении». Можно считать, что человек принадлежит к мужскому полу (МПНР, что означает «мужской пол назначен при рождении»), женскому полу (ЖПНР, что означает «женский пол назначен при рождении») или не принадлежать однозначно ни к мужскому, ни к женскому полу (иногда описывается как имеющий половые органы, которые не являются однозначно мужскими или женскими, или являющийся интерсексуалом).

Сексуальная идентичность/сексуальная ориентация — это система эмоциональных, романтических и/или сексуальных влечений, которые люди испытывают по отношению к другим людям. Она также относится к чувству личной и социальной идентичности человека на основании этих влечений, соответствующего поведения и принадлежности к сообществу других людей с аналогичными влечениями и поведением. Существует множество различных вариантов сексуальной идентичности, таких как гетеросексуальность (влечение к противоположному полу), гомосексуальность (влечение к тому же полу), бисексуальность (влечение к обоим полам) и асексуальность (отсутствие влечения к любому полу). Гендерная идентичность отличается от сексуальной идентичности. Гендерная идентичность — это внутреннее чувство принадлежности к мужскому, женскому или иному полу, которое может соответствовать или не соответствовать полу человека, назначенному при рождении, или половым характеристикам (см. Несоответствие пола и гендерная дисфория).

Аспекты сексуальности, связанные с развитием (См. также Развитие сексуальности и гендера у подростков). Чрезвычайно важно помогать подросткам рассматривать сексуальность и сексуальную идентичность в здоровом контексте. Некоторые подростки борются со своей сексуальной идентичностью и могут бояться раскрыть свою сексуальную идентичность друзьям или членам семьи, особенно у них негетеросексуальная идентичность. Подростки с негетеросексуальной идентичностью в 2–3 раза более склонны к суицидальному поведению и членовредительству, чем их гетеросексуальные сверстники. Подростков и их родителей следует поддерживать и убеждать в необходимости открыто говорить о своих отношениях к сексуальным установкам и сексуальным отношениям. Родители способны нарушить способность своих детей к развитию сексуальной и эмоциональной близости следующим образом: эмоционально дистанцируясь;

слишком строго наказывая детей;

ведя себя развратно и эксплуатируя детей сексуально;

будучи вербально и физически враждебными;

отвергая детей;

проявляя жестокость. Мнение родителей остаются важным определяющим фактором поведения подростков, несмотря на влияние социальных сетей и источников информации в Интернете. Социальные сети могут служить основным источником информации и дезинформации о сексуальности, получаемой подростками.