Общие сведения о сексуальности

Сексуальность — это способ, с помощью которого люди ощущают и выражают инстинкты и чувства, порождающие половое влечение у других людей. Это нормальная часть человеческого опыта, которая определяется несколькими различными факторами, включая генетические характеристики или набор генов, воспитание в детстве, влияние окружающих людей и социальные установки. Принятые нормы сексуального поведения и установки сильно различаются в разных культурах.
В целом, с медицинской точки зрения нельзя сказать, что является «нормальным», а что «аномальным». Тем не менее, когда сексуальное поведение или трудности причиняют значительные страдания человеку или его партнеру или причиняют вред, то лечение является оправданным.
Существуют значительные различия в сексуальном поведении людей, включая интерес к сексу, частоту или необходимость сексуальной разрядки на протяжении всей жизни человека. Некоторые люди желают половых отношений несколько раз в день, а другие удовлетворены нечастой активностью (например, несколько раз в год). Хотя молодые люди часто неохотно рассматривают пожилых людей как сексуально заинтересованных, большинство пожилых людей по-прежнему заинтересованы в сексе и сообщают об удовлетворительной сексуальной жизни в пожилом возрасте.
(См. также Половая функция и дисфункция у мужчин и Половая функция и дисфункция у женщин).
Концепции пола и сексуальной идентичности
Для разговора о поле и гендере используются различные термины: Пол и гендер — это не одно и тоже самое.
Пол относится к анатомии человека и часто выражается во фразе «назначен при рождении». Можно считать, что человек принадлежит к мужскому полу (МПНР, что означает «мужской пол назначен при рождении»), женскому полу (ЖПНР, что означает «женский пол назначен при рождении») или не принадлежать однозначно ни к мужскому, ни к женскому полу (иногда описывается как имеющий половые органы, которые не являются однозначно мужскими или женскими, или являющийся интерсексуалом).
Сексуальная идентичность/сексуальная ориентация — это система эмоциональных, романтических и/или сексуальных влечений, которые люди испытывают по отношению к другим людям. Она также относится к чувству личной и социальной идентичности человека на основании этих влечений, соответствующего поведения и принадлежности к сообществу других людей с аналогичными влечениями и поведением. Существует множество различных вариантов сексуальной идентичности, таких как гетеросексуальность (влечение к противоположному полу), гомосексуальность (влечение к тому же полу), бисексуальность (влечение к обоим полам) и асексуальность (отсутствие влечения к любому полу).
Гендерная идентичность отличается от сексуальной идентичности. Гендерная идентичность — это внутреннее чувство принадлежности к мужскому, женскому или иному полу, которое может соответствовать или не соответствовать полу человека, назначенному при рождении, или половым характеристикам (см. Несоответствие пола и гендерная дисфория).
Аспекты сексуальности, связанные с развитием
(См. также Развитие сексуальности и гендера у подростков).
Чрезвычайно важно помогать подросткам рассматривать сексуальность и сексуальную идентичность в здоровом контексте. Некоторые подростки борются со своей сексуальной идентичностью и могут бояться раскрыть свою сексуальную идентичность друзьям или членам семьи, особенно у них негетеросексуальная идентичность. Подростки с негетеросексуальной идентичностью в 2–3 раза более склонны к суицидальному поведению и членовредительству, чем их гетеросексуальные сверстники. Подростков и их родителей следует поддерживать и убеждать в необходимости открыто говорить о своих отношениях к сексуальным установкам и сексуальным отношениям.
Родители способны нарушить способность своих детей к развитию сексуальной и эмоциональной близости следующим образом:
эмоционально дистанцируясь;
слишком строго наказывая детей;
ведя себя развратно и эксплуатируя детей сексуально;
будучи вербально и физически враждебными;
отвергая детей;
проявляя жестокость.
Мнение родителей остаются важным определяющим фактором поведения подростков, несмотря на влияние социальных сетей и источников информации в Интернете. Социальные сети могут служить основным источником информации и дезинформации о сексуальности, получаемой подростками.
Изменение отношения к полу и сексуальности
Социальные установки в отношении сексуальности и гендерной идентичности, наряду со взглядами на приемлемое сексуальное поведение в обществе, очень отличаются в различных культурах, а также со временем претерпели радикальные изменения в некоторых обществах. Многие люди стали чувствовать себя более комфортно относительно собственной гендерной идентичности (как они представляют себя миру) и с выбором сексуальной деятельности, которая могла бы считаться неприемлемой в прошлом. В результате социальные нормы были пересмотрены, что проиллюстрировано следующими примерами изменений в западной культуре за последние годы.
Мастурбация
Врачи давно признают, что мастурбация — это нормальная сексуальная практика на протяжении всей жизни. Мастурбация является наиболее распространенным из всех видов сексуального поведения человека. Около 97% мужчин и 80% женщин мастурбировали.
Мастурбация считается нездоровой только в том случае, если она подавляет поведение, ориентированное на партнера, проводится в общественных местах или если желание мастурбировать является настолько непреодолимым, что вызывает стресс или дисфункцию в трудовой, социальной или другой обстановке. Хотя мастурбация является нормальной сексуальной активностью, она может вызывать ощущение вины и психологические страдания, связанные с неодобрительным отношением, которое все еще имеет место у некоторых людей. Данные чувства могут привести к сильному эмоциональному расстройству и даже повлиять на сексуальную активность.
Мастурбация часто продолжается в определенной степени даже в сексуально здоровых отношениях. Мастурбирующие люди могут лучше себя чувствовать, обладать более высокой способностью к деторождению и достигать сексуального удовлетворения без риска заразиться инфекциями, передающимися половым путем.
Гомосексуальность
Гомосексуальность — это сексуальное влечение к людям того же пола. Подобно гетеросексуальности, гомосексуальность является результатом сложных биологических факторов и опыта человека, приводящим к способности испытывать половое возбуждение в отношении людей того же пола. Как и гетеросексуальность, гомосексуальность не является вопросом выбора. Гомосексуальность широко известна как сексуальная ориентация, присутствующая с детства. Подростки могут экспериментировать с однополой игрой, но эти эксперименты не обязательно указывают на то, что во взрослой жизни они будут проявлять постоянный интерес к гомосексуальной или бисексуальной активности (см. Развитие сексуальности и гендера у подростков).
Социологический опрос американцев, проведенный институтом Гэллапа в 2022 году, показал, что доля взрослых, которые идентифицируют себя как геи, лесбиянки, бисексуалы или трансгендеры, с 2012 года удвоилась до 7,1%. Этот показатель существенно разнится в разных возрастных группах. Если говорить о взрослых, которые идентифицируют себя как геи, лесбиянки, бисексуалы или трансгендеры, то среди рожденных в период с 1946 по 1964 год («бэби-бумеры») 91 % идентифицируют себя как «натуралы/гетеросексуалы», а среди рожденных в период с 1997 по 2003 год («поколение Z») этот показатель составляет уже 76 %. См. Галлап: количество идентифицирующих себя как ЛГБТ в США достигло 7,1 %.
Частая половая активность с различными партнерами
Для некоторых гетеросексуалов и гомосексуалистов частые половые отношения с различными партнерами являются обычной практикой на протяжении всей жизни. В культуре западных стран это поведение стало более приемлемым. Однако наличие многих половых партнеров связано с передачей определенных заболеваний (например, ВИЧ-инфекции, простого герпеса, гепатита, сифилиса, гонореи и вируса папилломы человека, который является причиной рака шейки матки), а также может указывать на трудности в создании полноценных, длительных интимных отношений.
Внебрачный секс
В Соединенных Штатах большинство людей вступают в половую связь до брака или будучи не в браке. Такое поведение является частью тенденции к большей сексуальной свободе в промышленно развитых странах. Тем не менее, большинство культур не поощряют состоящих в браке людей вступать в сексуальные отношения с кем-то, кто не является их супругом. Такое поведение часто встречается, несмотря на социальное неодобрение. Одной из объективных проблем, возникающих в результате такого поведения, является возможное заражение ничего не подозревающих супругов или сексуальных партнеров инфекциями, передающимися половым путем.
Нарушения половой функции
Однако, когда половые чувства, поведение или дисфункция причиняют значительные страдания человеку или его партнеру, или причиняют вред другому человеку, может потребоваться обследование медицинским работником и лечение. Например, люди, у которых присутствуют частые интенсивные сексуально возбуждающие фантазии или типы поведения, которые включают неодушевленные предметы, детей, принуждение, страдание или унижение себя или партнера (парафилии), могут страдать от парафилии и обращаться за лечением или направлением к профильному специалисту.
Нарушения половой функции могут иметь физические причины, психологические причины или и то, и другое. Проблемы, связанные с половой функцией, могут встречаться как у мужчин, так и среди женщин. Мужчины могут испытывать снижение либидо, эректильную дисфункцию, неспособность к эякуляции или преждевременную эякуляцию. Женщины могут испытывать низкий сексуальный интерес или расстройство полового возбуждения, боль во время полового акта (боль в области мочеполовых органов / вагинизм) или проблемы с оргазмом (нарушение женского оргазма). Нарушения половой функции, как правило, более распространены среди пожилых людей. Многие из этих проблем можно эффективно лечить.