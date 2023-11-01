Рентгенологические исследования

Рентгенологическое исследование — это разновидность медицинской визуализации, при которой для получения изображений костей и мягких тканей используются очень низкие дозы радиоактивного излучения.
Рентгенологическое исследование может использоваться само по себе (стандартное рентгенологическое исследование) или в комбинации с другими методами, такими как компьютерная томография (КТ). (См. также Общие сведения о визуализирующих исследованиях и Фоновое излучение).
Процедура проведения рентгенографии
При проведении традиционной рентгенографии пациента размещают таким образом, чтобы исследуемая часть тела находилась между источником излучения и устройством, фиксирующим изображение. Специалист находится за экраном, который блокирует воздействие рентгеновского излучения, включая рентгеновский аппарат всего на доли секунды. Пациент не должен двигаться во время выполнения рентгенографии. Иногда делают несколько снимков, чтобы получить изображения с различных углов.
Рентгеновский луч нацелен на исследуемую часть тела. Различные ткани блокируют различное количество рентгеновского излучения, в зависимости от плотности ткани. Проходящие рентгеновские лучи фиксируются на пленке или пластине детектора излучения, генерируя изображение, которое показывает различную плотность тканей. Чем плотнее ткань, тем большее количество рентгеновских лучей она блокирует и тем светлее изображение:
металл на изображении абсолютно белого цвета (рентгенонепроницаемый);
кости практически белого цвета;
жир, мышцы и жидкости имеют различные оттенки серого цвета;
воздух и газ виден в черном цвете (рентгенопроницаемый).
Применение рентгенографии
Рентгенологическое исследование — это обычно первое визуализирующее обследование, которое проводится для исследования рук, ног или грудной клетки, а иногда — позвоночника и брюшной области. Эти части тела содержат важные структуры с различной плотностью, которые легко различить на рентгеновских снимках. Таким образом, рентгенологическое исследование используют, чтобы выявить:
Переломы: Практически белая кость четко контрастирует с серыми мышцами вокруг нее.
Пневмонию: Черный воздух в легких четко контрастирует с белыми инфицированными тканями, которые задерживают больше рентгеновских лучей.
Непроходимость кишечника: Черный воздух в непроходимом кишечнике четко контрастирует с окружающими его серыми тканями.
Маммография
В маммографии рентгеновское излучение применяется с целью скрининга и диагностики заболеваний молочных желез, в том числе рака груди.
Радиоактивное воздействие представляет собой проблему, поскольку ткани молочных желез чувствительны к радиации. Чтобы свести радиационное воздействие к минимуму, применяются специальные маммографы и методы цифровой визуализации.
Виды рентгенографии
Рентгенография с использованием рентгенонепроницаемого контрастного вещества
Рентгенологическое исследование можно выполнять после введения рентгеноконтрастного препарата (иногда его неправильно называют красителем), обычно в виде инъекции в вену, приема внутрь или введения через трубку в прямую кишку. Благодаря рентгеноконтрастному препарату исследуемая ткань или структура кажется более непроницаемой (белой), чем окружающие ткани, поэтому ее лучше видно на рентгенограмме.
При проведении стандартной ангиографии рентгеновские снимки получают после введения рентгеноконтрастного препарата в кровеносные сосуды.
Перед проведением рентгенографии желудочно-кишечного тракта пациентам могут предложить принять барий или гастрографин (рентгеноконтрастные вещества) вместе с жидкостью или пищей. На рентгеновском снимке виден пищевод, желудок и тонкая кишка, которые обозначены барием или гастрографином. Специалист также может ввести барий через трубку, установленную в задний проход (бариевая клизма), затем осторожно закачать воздух в нижний отдел кишечника (ободочную кишку), чтобы расширить его. Барий помогает обнаружить язвы, опухоли, закупорки, полипы и дивертикулит. Бариевая клизма может вызвать слабую или умеренную спастическую боль и позыв к дефекации.
Эндоскопия во многом заменила рентгеноскопию с применением бария или гастрографина в качестве визуализационной диагностики заболеваний пищевода, желудка и верхнего отдела кишечника.
Рентгеноскопия
Рентгеноскопия обеспечивает непрерывное получение рентгеновских изображений для визуализации движения, подобно видеокамере. Рентгеноскопия может отобразить органы и структуры в процессе их функционирования: бьющееся сердце, перемещающий пищу кишечник или легкие во время вдоха или выдоха.
Рентгеноскопия обычно используется в следующих целях:
для оценки правильности установки катетера в сердце во время электрофизиологического исследования (при нарушениях сердечного ритма) и во время коронарной катетеризации;
для обследования желудочно-кишечного тракта, с принимаемым перорально рентгеноконтрастным препаратом, например, барием;
для наблюдения за смещением костей и суставов при оценке травм опорно-двигательного аппарата.
Недостатки рентгенографии
Другие визуализирующие исследования могут обеспечить больше детализации, их проведение более безопасно, они требуют меньше времени и помогают врачам поставить более точный диагноз, чем традиционное рентгенологическое исследование.
Главным недостатком рентгенологического исследования является:
радиоактивное облучение.
Воздействие радиации
При проведении традиционного рентгенологического обследования для получения каждого изображения требуется лишь незначительное количество радиации. При проведении рентгенологического обследования грудной клетки воздействие облучения во время получения одного снимка равно воздействию, получаемому из окружающей среды в течение 2,4 дней (фоновое облучение).
Однако при проведении некоторых рентгенологических обследований требуется получение нескольких снимков или повышенная доза облучения для каждого снимка, либо и то и другое. Поэтому общее воздействие облучения является более высоким, как в следующих примерах:
При выполнении серии рентгенографических снимков поясницы: воздействие равно фоновому облучению в течение 3 месяцев.
При проведении маммографии воздействие равно фоновому облучению в течение 1–2 месяцев.
Рентгеноскопия обычно требует более высоких доз облучения, чем стандартная рентгенография, поэтому при возможности проводятся другие визуализирующие исследования.
Специалисты предпринимают меры предосторожности, чтобы снизить воздействие облучения на пациента. Беременные женщины или женщины, которые могут быть беременными, должны сообщить об этом врачу. В этом случае специалист сможет предпринять все возможные меры предосторожности, чтобы защитить плод от воздействия. Для обследования брюшной полости или таза беременной женщины врач иногда может провести визуализирующее обследование, которое не использует облучение, например, ультразвуковое исследование. Однако традиционное рентгенологическое исследование, не включающее обследование брюшной полости или таза, обычно подвергает матку лишь незначительному облучению.
Другие недостатки:
Некоторые виды рентгенологического исследования сопряжены с другими рисками. Например, пероральный прием бария или бариевая клизма могут вызвать запор.