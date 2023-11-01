Рентгенологические исследования

Рентгенологическое исследование можно выполнять после введения рентгеноконтрастного препарата (иногда его неправильно называют красителем), обычно в виде инъекции в вену, приема внутрь или введения через трубку в прямую кишку. Благодаря рентгеноконтрастному препарату исследуемая ткань или структура кажется более непроницаемой (белой), чем окружающие ткани, поэтому ее лучше видно на рентгенограмме.

При проведении стандартной ангиографии рентгеновские снимки получают после введения рентгеноконтрастного препарата в кровеносные сосуды.

Перед проведением рентгенографии желудочно-кишечного тракта пациентам могут предложить принять барий или гастрографин (рентгеноконтрастные вещества) вместе с жидкостью или пищей. На рентгеновском снимке виден пищевод, желудок и тонкая кишка, которые обозначены барием или гастрографином. Специалист также может ввести барий через трубку, установленную в задний проход (бариевая клизма), затем осторожно закачать воздух в нижний отдел кишечника (ободочную кишку), чтобы расширить его. Барий помогает обнаружить язвы, опухоли, закупорки, полипы и дивертикулит. Бариевая клизма может вызвать слабую или умеренную спастическую боль и позыв к дефекации.

Эндоскопия во многом заменила рентгеноскопию с применением бария или гастрографина в качестве визуализационной диагностики заболеваний пищевода, желудка и верхнего отдела кишечника.