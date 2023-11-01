Рентгеноконтрастные препараты

Рентгенонепроницаемые контрастные вещества поглощают рентгеновские лучи и на снимках кажутся белыми. Как правило, они используются для отображения следующих органов:

кровеносные сосуды;

внутренняя структура желудочно-кишечного тракта, желчных или мочевыводящих путей;

кровоток внутри органов.

Обычно контрастное вещество вводят в вену (внутривенный контраст), артерию (при ангиографии) принимают внутрь (пероральный контраст), вводят через задний проход (ректальный контраст) или вводят в сустав с использованием иглы.

Выбор контраста зависит от типа обследования и от обследуемой части тела:

Визуализация кровеносных сосудов: как правило, применяются контрасты, которые содержат йод (йодсодержащие контрастные вещества).

Визуализация желудочно-кишечного тракта: применяются контрасты, содержащие барий или йод (гастрографин)

Перед проведением обследования с использованием контраста пациента могут попросить воздержаться от приема пищи в течение нескольких часов и не употреблять жидкости в течение 1 часа. После проведения теста рекомендуется употребление дополнительного количества жидкости в течение оставшегося дня.

При введении некоторых контрастных веществ пациенты могут испытывать чувство жжения по всему телу. Другие контрасты могут вызывать чувство холода в месте инъекции. Перорально принимаемые контрастные вещества имеют неприятный вкус.

Побочные эффекты рентгенонепроницаемых контрастных веществ Обычно рентгенонепроницаемые контрастные вещества абсолютно безопасны, особенно при введении внутрь или в прямую кишку. В редких случаях побочные эффекты были отмечены у йодсодержащих контрастных веществ для инъекций. Они включают: псевдоаллергические реакции;

повреждение почек, особенно при наличии ранее существующего заболевания почек или при использовании большого количества контраста. Аллергические реакции на контраст Псевдоаллергические реакции на контраст различаются по степени тяжести: Слабая, например, тошнота, приливы или зуд.

Умеренные, например, сыпь, рвота или озноб.

Тяжелые и угрожающие жизни (анафилактоидные), например, отек горла, вызывающий проблемы с дыханием, свистящие хрипы, очень низкое артериальное давление или изменение частоты сердечных сокращений. При первых признаках реакции применение контрастного вещества прекращают. При слабых или умеренных реакциях внутривенно вводят антигистаминный препарат дифенгидрамин. При тяжелых реакциях используют кислород, внутривенное введение жидкости, эпинефрин или другие лекарственные препараты, в зависимости от реакции. Возникновение псевдоаллергических реакций на контрастные вещества наиболее вероятно у пациентов, имеющих одно из следующих состояний: большое количество других аллергических реакций в анамнезе;

астма;

ранее отмеченные псевдоаллергические реакции после применения контраста. При возникновении нескольких тяжелых реакций на йодсодержащие контрастные вещества возможно проведение другого визуализирующего обследования, не требующего применения контраста. Если применение йодсодержащего контрастного вещества необходимо, перед проведением обследования пациенту могут ввести лекарственные препараты (дифенгидрамин и кортикостероид) для профилактики реакции. Если у пациента ранее возникала реакция на контрастное вещество, он/она должен сообщить врачу об этом до проведения визуализирующего обследования.