Рентгеноконтрастные препараты

Рентгеноконтрастные вещества — это вещества, используемые для дифференциации внутренних структур в ходе медицинской визуализации, например, при различных типах рентгенологических исследований и магнитно-резонансной томографии (МРТ).
При проведении визуализирующих исследований могут быть использованы контрастные вещества для дифференциации одной ткани или структуры от окружающих их объектов, а также для более четкой детализации.
К контрастным веществам относятся:
Рентгенонепроницаемые контрастные вещества (иногда их неправильно называют красителями): данные вещества видны на рентгеновском снимке
Парамагнитные контрастные вещества: Вещества, которые используются при магнитно-резонансной томографии (МРТ)
Рентгенонепроницаемые контрастные вещества
Рентгенонепроницаемые контрастные вещества поглощают рентгеновские лучи и на снимках кажутся белыми. Как правило, они используются для отображения следующих органов:
кровеносные сосуды;
внутренняя структура желудочно-кишечного тракта, желчных или мочевыводящих путей;
кровоток внутри органов.
Обычно контрастное вещество вводят в вену (внутривенный контраст), артерию (при ангиографии) принимают внутрь (пероральный контраст), вводят через задний проход (ректальный контраст) или вводят в сустав с использованием иглы.
Выбор контраста зависит от типа обследования и от обследуемой части тела:
Визуализация кровеносных сосудов: как правило, применяются контрасты, которые содержат йод (йодсодержащие контрастные вещества).
Визуализация желудочно-кишечного тракта: применяются контрасты, содержащие барий или йод (гастрографин)
Перед проведением обследования с использованием контраста пациента могут попросить воздержаться от приема пищи в течение нескольких часов и не употреблять жидкости в течение 1 часа. После проведения теста рекомендуется употребление дополнительного количества жидкости в течение оставшегося дня.
При введении некоторых контрастных веществ пациенты могут испытывать чувство жжения по всему телу. Другие контрасты могут вызывать чувство холода в месте инъекции. Перорально принимаемые контрастные вещества имеют неприятный вкус.
Побочные эффекты рентгенонепроницаемых контрастных веществ
Обычно рентгенонепроницаемые контрастные вещества абсолютно безопасны, особенно при введении внутрь или в прямую кишку.
В редких случаях побочные эффекты были отмечены у йодсодержащих контрастных веществ для инъекций. Они включают:
повреждение почек, особенно при наличии ранее существующего заболевания почек или при использовании большого количества контраста.
Аллергические реакции на контраст
Псевдоаллергические реакции на контраст различаются по степени тяжести:
Слабая, например, тошнота, приливы или зуд.
Умеренные, например, сыпь, рвота или озноб.
Тяжелые и угрожающие жизни (анафилактоидные), например, отек горла, вызывающий проблемы с дыханием, свистящие хрипы, очень низкое артериальное давление или изменение частоты сердечных сокращений.
При первых признаках реакции применение контрастного вещества прекращают. При слабых или умеренных реакциях внутривенно вводят антигистаминный препарат дифенгидрамин. При тяжелых реакциях используют кислород, внутривенное введение жидкости, эпинефрин или другие лекарственные препараты, в зависимости от реакции.
Возникновение псевдоаллергических реакций на контрастные вещества наиболее вероятно у пациентов, имеющих одно из следующих состояний:
большое количество других аллергических реакций в анамнезе;
ранее отмеченные псевдоаллергические реакции после применения контраста.
При возникновении нескольких тяжелых реакций на йодсодержащие контрастные вещества возможно проведение другого визуализирующего обследования, не требующего применения контраста. Если применение йодсодержащего контрастного вещества необходимо, перед проведением обследования пациенту могут ввести лекарственные препараты (дифенгидрамин и кортикостероид) для профилактики реакции. Если у пациента ранее возникала реакция на контрастное вещество, он/она должен сообщить врачу об этом до проведения визуализирующего обследования.
Поражение почек
Поражение почек (нефропатия, вызванная контрастными веществами) вследствие применения йодсодержащих контрастных веществ может возникнуть у пациентов с определенными заболеваниями и состояниями:
нарушение функции почек;
возраст старше 70 лет;
повышенное артериальное давление (гипертензия);
применение лекарственных препаратов, которые вызывают поражение почек.
Почти у всех пациентов поражение почек не вызывает симптомов и проходит через примерно через 1 неделю. В очень редких случаях человек страдает от длительного повреждения, и лишь немногим из них требуется почечный диализ.
Если пациентам, у которых присутствует риск развития нарушения почек, необходимо проведение обследования с применением рентгеноконтрастных веществ, им внутривенно вводят жидкость перед и после получения контраста. Они делают это, чтобы избежать накопления этих препаратов в случае, если контрастные вещества нарушают функцию почек. При возможности используется низкая доза контрастного вещества. Врачи также могут приостановить применение лекарственного препарата метформина на 48 часов после внутривенного введения рентгеноконтрастных веществ людям с тяжелой болезнью почек, принимающим метформин.
Знаете ли Вы, что...
Парамагнитные контрастные вещества
Парамагнитные контрастные вещества изменяют магнитные свойства частиц, увеличивая контраст между различными тканями и обеспечивая более высокую четкость снимков МРТ. Эти вещества обычно содержат гадолиний.
Побочные эффекты парамагнитных контрастных веществ
Обычно побочные эффекты отсутствуют. Однако у некоторых пациентов с тяжелым заболеванием почек или у тех, кто получает диализ, эти вещества могут вызвать угрожающее жизни заболевание, которое называется
Нефрогенный системный фиброз
При нефрогенном системном фиброзе наблюдается утолщение кожи, соединительной ткани и органов. На коже могут появляться красные или темные пятна. Кожа становится плотной, движения затруднены и ограничены, функционирование органов нарушается. В настоящее время данное заболевание встречается очень редко, поскольку у пациентов, имеющих проблемы с почками, врачи применяют парамагнитные контрастные вещества на основе гадолиния только в случае необходимости, причем они используют наименьшую возможную дозу и самый безопасный препарат. При обследовании пациентов, имеющих тяжелые заболевания почек, врачи также рассматривают возможность применения других видов визуализирующих исследований.