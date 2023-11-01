Позитронно-эмиссионная томография (ПЭТ) — это разновидность медицинской визуализации, называемая радиоизотопным сканированием. Регистрируя радиацию после введения радиоактивного материала, ПЭТ создает изображения, которые могут предоставить информацию о функции ткани и способны помочь выявить аномальные ткани.

При ПЭТ применяют меченное радионуклидом вещество, которое используется (метаболизируется) организмом, например, глюкозу или кислород. Комбинация радионуклида и данного вещества называется радиоактивный индикатор. Индикатор скапливается в определенных тканях организма. Чем более активна ткань (например, чем больше глюкозы или кислорода она потребляет), тем больше индикатора она накапливает, и тем больше радиации выделяет.

ПЭТ-сканер содержит несколько колец с детекторами, которые фиксируют выделяемую радиацию. Данные регистрируются под разными углами. Компьютер анализирует полученные данные и создает серии двухмерных цветных изображений, которые выглядят как срезы организма (они называются томограммы). Полученные данные также можно использовать для создания трехмерных изображений.

Снимки демонстрируют различные уровни активности с различной интенсивностью цвета. Таким образом, ПЭТ может предоставить информацию о функции ткани и выявить аномальные ткани, имеющие большую или меньшую активность, чем у нормальных. Однако с помощью ПЭТ невозможно получить снимки анатомических и структурных деталей тканей и органов такой же точности, как с помощью компьютерной томографии (КТ) или магнитно-резонансной томографии (МРТ).

(См. также Общие сведения о визуализирующих исследованиях).

Процедура проведения ПЭТ Перед процедурой пациентов могут попросить не употреблять алкоголь, кофеин, табачные изделия или вещества, которые могут воздействовать на психическую функцию (например, седативные препараты). При проведении ПЭТ в вену пациента вводят меченное радионуклидами вещество. Через 30–60 минут вещество достигает исследуемой области. Пациент ложится на узкий мягкий стол, который заводят внутрь ПЭТ-сканера, причем стол устанавливают так, чтобы исследуемая область находилась в пределах круглого отверстия ПЭТ-сканера. Пациент должен лежать на спине в течение всего теста, обычно 45–60 минут. В зависимости от исследуемой части тела пациента могут попросить выполнить некоторые действия, например, задачи на умственную деятельность, для стимуляции активности в головном мозге.

Виды ПЭТ ПЭТ-компьютерная томография (ПЭТ-КТ) ПЭТ обычно сочетается с компьютерной томографией (КТ). ПЭТ-КТ предоставляет детализированные двухмерные изображения анатомии (КТ) и функции (ПЭТ). Два изображения (КТ-изображение и ПЭТ-изображение) можно рассматривать отдельно или их можно наложить одно на другое. Таким образом, данный метод позволяет получить полезную информацию об анатомии и функциях, а также помогает врачам выявить патологии, влияющие на анатомию и/или функции. Этот метод особенно полезен при оценке рака в областях, где множество тканей расположены рядом друг с другом, например, шеи и таза. Он помогает точно локализовать рак и выявить его ранние рецидивы. Процедура обычно длится менее 1 часа. Компьютерная томография (КТ) Видео Позитронно-эмиссионная томография-компьютерная томография (ПЭТ-КТ) Изображение Фотография предоставлена д-ром Джоном А. Якобсоном (Jon A. Jacobson).