Позитронно-эмиссионная томография (ПЭТ) — это разновидность медицинской визуализации, называемая радиоизотопным сканированием. Регистрируя радиацию после введения радиоактивного материала, ПЭТ создает изображения, которые могут предоставить информацию о функции ткани и способны помочь выявить аномальные ткани.
При ПЭТ применяют меченное радионуклидом вещество, которое используется (метаболизируется) организмом, например, глюкозу или кислород. Комбинация радионуклида и данного вещества называется радиоактивный индикатор. Индикатор скапливается в определенных тканях организма. Чем более активна ткань (например, чем больше глюкозы или кислорода она потребляет), тем больше индикатора она накапливает, и тем больше радиации выделяет.
ПЭТ-сканер содержит несколько колец с детекторами, которые фиксируют выделяемую радиацию. Данные регистрируются под разными углами. Компьютер анализирует полученные данные и создает серии двухмерных цветных изображений, которые выглядят как срезы организма (они называются томограммы). Полученные данные также можно использовать для создания трехмерных изображений.
Снимки демонстрируют различные уровни активности с различной интенсивностью цвета. Таким образом, ПЭТ может предоставить информацию о функции ткани и выявить аномальные ткани, имеющие большую или меньшую активность, чем у нормальных. Однако с помощью ПЭТ невозможно получить снимки анатомических и структурных деталей тканей и органов такой же точности, как с помощью компьютерной томографии (КТ) или магнитно-резонансной томографии (МРТ).
(См. также Общие сведения о визуализирующих исследованиях).
Процедура проведения ПЭТ
Перед процедурой пациентов могут попросить не употреблять алкоголь, кофеин, табачные изделия или вещества, которые могут воздействовать на психическую функцию (например, седативные препараты).
При проведении ПЭТ в вену пациента вводят меченное радионуклидами вещество. Через 30–60 минут вещество достигает исследуемой области.
Пациент ложится на узкий мягкий стол, который заводят внутрь ПЭТ-сканера, причем стол устанавливают так, чтобы исследуемая область находилась в пределах круглого отверстия ПЭТ-сканера.
Пациент должен лежать на спине в течение всего теста, обычно 45–60 минут. В зависимости от исследуемой части тела пациента могут попросить выполнить некоторые действия, например, задачи на умственную деятельность, для стимуляции активности в головном мозге.
Применение ПЭТ
ПЭТ используется для оценки кровоснабжения и активности сердца и головного мозга, а также для обнаружения рака и других патологий.
Сердце
ПЭТ сердца может показать уровень функционирования сердца, что помогает определить, является ли пациент кандидатом на операцию аортокоронарного шунтирования или пересадку сердца.
Головной мозг
ПЭТ-сканирование головного мозга может показать уровень функционирования головного мозга, а также наиболее активные области головного мозга во время определенных действий, например, при математических расчетах.
В ряде случаев ПЭТ используется в исследованиях для диагностики болезни Альцгеймера, болезни Паркинсона и оценки судорожных расстройств.
Онкологические заболевания
ПЭТ может выявить локализацию и метастазирование рака, а также его реакцию на лечение.
Примерно 80% ПЭТ-исследований выполняют, чтобы врач мог оценить распространение рака, В число этих раков входят рак легких, рак ободочной и прямой кишки, рак пищевода, рак головы и шеи, лимфома и меланома.
ПЭТ также помогает врачам определить, является ли увеличение лимфатических узлов у пациентов с раком следствием распространения (метастазирования) рака или другой патологии.
Виды ПЭТ
ПЭТ-компьютерная томография (ПЭТ-КТ)
ПЭТ обычно сочетается с компьютерной томографией (КТ). ПЭТ-КТ предоставляет детализированные двухмерные изображения анатомии (КТ) и функции (ПЭТ). Два изображения (КТ-изображение и ПЭТ-изображение) можно рассматривать отдельно или их можно наложить одно на другое. Таким образом, данный метод позволяет получить полезную информацию об анатомии и функциях, а также помогает врачам выявить патологии, влияющие на анатомию и/или функции.
Этот метод особенно полезен при оценке рака в областях, где множество тканей расположены рядом друг с другом, например, шеи и таза. Он помогает точно локализовать рак и выявить его ранние рецидивы.
Процедура обычно длится менее 1 часа.
Фотография предоставлена д-ром Джоном А. Якобсоном (Jon A. Jacobson).
Недостатки ПЭТ
Уровень облучения, полученный при ПЭТ, подобен уровню, полученному при КТ. При совмещении ПЭТ и КТ в одном исследовании доза радиоактивного облучения значительно возрастает.
Поскольку радионуклиды, используемые при ПЭТ, выделяют радиацию в течение короткого периода времени, ПЭТ можно проводить, только если радионуклид вырабатывается рядом, и его можно быстро получить.
ПЭТ является относительно дорогостоящей процедурой, используемой довольно редко.