Перед ангиографией пациентов обычно просят воздержаться от еды и питья в течение 12 часов.

Во время процедуры пациенты лежат на рентгенологическом столе (через который беспрепятственно проходит рентгеновское излучение). Поскольку стол может быть наклонен, грудная клетка и ноги пациента могут быть зафиксированы ремнями. Рентгеновский аппарат может быть мобильным. На грудную клетку пациента прикрепляют электроды для мониторинга сердца. Также контролируют артериальное давление и уровни кислорода.

После инъекции местного анестетика врач выполняет небольшой разрез, обычно в области паха, иногда на руке. Вводится гибкая трубка (катетер), обычно в артерию, которую затем по кровеносным сосудам продвигают к исследуемой области. После установки катетера вводится рентгеноконтрастный краситель (содержащая йод жидкость, которая видна на снимках). Контраст проходит через кровеносные сосуды и делает их видимыми. Изображения появляются на мониторе и регистрируются. Таким образом, врач может оценить структуру кровеносных сосудов и выявить присутствующую патологию.

Перед ангиографией пациентам часто внутривенно вводят успокоительное средство, чтобы во время процедуры они расслабились и оставались спокойными, будучи в сознании. Во время процедуры врач может попросить пациента сделать глубокий вдох, задержать дыхание или покашлять. Пациенты должны сообщать о любом дискомфорте.

Ангиография может длиться менее часа или несколько часов, в зависимости от исследуемой области тела, и типа обследования или проводимой процедуры. Процедура обычно проводится в амбулаторном отделении.

Если катетер вводится в артерию, место введения необходимо плотно прижимать в течение 10–20 минут после извлечения инструментов. Компрессия останавливает кровотечение и уменьшает кровоподтеки.