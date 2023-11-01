Ангиография — это вид медицинской визуализации, при которой для получения изображений кровеносных сосудов используются рентгеновские лучи и контрастное вещество.
При проведении ангиографии рентгеновские лучи обеспечивают получение изображения кровеносных сосудов с высоким разрешением. Иногда эту процедуру называют стандартной ангиографией, чтобы отличать ее от компьютерной томографической (КТ) ангиографии и магнитно-резонансной ангиографии (МРА). Во время ангиографии врачи также лечат заболевания кровеносных сосудов. Ангиография, хотя и является инвазивной процедурой, относительно безопасна.
Ангиография обеспечивает статические изображения или рентгенокиносъемку (ангиокинематография). Ангиокинематография демонстрирует, как быстро кровь перемещается по кровеносным сосудам. (См. также Коронарная ангиография и Общие сведения о визуализирующих исследованиях).
Процедура ангиографии
Перед ангиографией пациентов обычно просят воздержаться от еды и питья в течение 12 часов.
Во время процедуры пациенты лежат на рентгенологическом столе (через который беспрепятственно проходит рентгеновское излучение). Поскольку стол может быть наклонен, грудная клетка и ноги пациента могут быть зафиксированы ремнями. Рентгеновский аппарат может быть мобильным. На грудную клетку пациента прикрепляют электроды для мониторинга сердца. Также контролируют артериальное давление и уровни кислорода.
После инъекции местного анестетика врач выполняет небольшой разрез, обычно в области паха, иногда на руке. Вводится гибкая трубка (катетер), обычно в артерию, которую затем по кровеносным сосудам продвигают к исследуемой области. После установки катетера вводится рентгеноконтрастный краситель (содержащая йод жидкость, которая видна на снимках). Контраст проходит через кровеносные сосуды и делает их видимыми. Изображения появляются на мониторе и регистрируются. Таким образом, врач может оценить структуру кровеносных сосудов и выявить присутствующую патологию.
Перед ангиографией пациентам часто внутривенно вводят успокоительное средство, чтобы во время процедуры они расслабились и оставались спокойными, будучи в сознании. Во время процедуры врач может попросить пациента сделать глубокий вдох, задержать дыхание или покашлять. Пациенты должны сообщать о любом дискомфорте.
Ангиография может длиться менее часа или несколько часов, в зависимости от исследуемой области тела, и типа обследования или проводимой процедуры. Процедура обычно проводится в амбулаторном отделении.
Если катетер вводится в артерию, место введения необходимо плотно прижимать в течение 10–20 минут после извлечения инструментов. Компрессия останавливает кровотечение и уменьшает кровоподтеки.
Применение ангиографии
Ангиография используется для выявления патологии кровеносных сосудов, обычно артерий. К таким патологиям относятся:
закупорки;
сужения;
дегенеративные связки между артериями и венами (артериовенозная мальформация);
воспаление (васкулит);
выпячивания (аневризмы) ослабленной стенки кровеносного сосуда;
разрывы (расслоение) стенки кровеносного сосуда.
Иногда во время ангиографии проводятся процедуры для лечения выявленных патологий:
расширение суженных артерий;
избавление от закупорки;
установка трубки с проволочной сеткой (стент) для открытия артерии;
восстановление разрыва или ослабленных участков кровеносного сосуда;
прекращение тока крови к опухоли или артериовенозной мальформации.
Виды ангиографии
Артериография
Артериография позволяет получить изображение артерий и является наиболее распространенным типом ангиографии.
Венография
Венография позволяет получить изображение вен. Ультразвуковое исследование в значительной степени заменяет венографию при диагностике тромбов в венах (тромбоз глубоких вен).
Цифровая субтракционная ангиография
Цифровая субтракционная ангиография позволяет получить изображения кровеносных сосудов головного мозга. В ходе этой процедуры рентгеновские снимки кровеносных сосудов получают до и после введения рентгеноконтрастного вещества. Затем компьютер отделяет один снимок от другого. Таким образом, отделяют снимки структур, отличных от артерий (например, костей). Это позволяет четко рассмотреть артерии.
Распространенные типы ангиографии
Тип
Исследуемая область
Применение
Кровеносные сосуды сердца
Само сердце с помощью катетеризации сердца
Диагностика ишемической болезни сердца и других заболеваний сердца
Оценка возможности проведения ангиопластики или операции аорто-коронарного шунтирования
Оценка степени тяжести заболевания сердца
Выявление причины боль в груди, одышки или некоторых других симптомов
Изучение структуры сердца пациента до проведения операции протезирования сердечного клапана
Аортография
Аорта
Проверка следующего:
Ангиография головного мозга
Кровеносные сосуды головного мозга
Проверка следующего:
Кровеносные сосуды глаз
Оценка повреждения сетчатки в связи с диабетом (диабетическая ретинопатия) или дегенерацией желтого пятна
Оценка сетчатки перед лазерной терапией
Периферическая артериография
Артерии рук, ног и туловища, за исключением аорты и артерий сердца
Проверка следующего:
Ангиография легочной артерии*
Кровеносные сосуды легких
Диагностика тромбоэмболии легочной артерии (закупорка сгустками крови легочных артерий, которые ведут из сердца к легким) и определение патологии легочных артерий и вен
* В большинстве случаев вместо традиционной ангиопульмонографии применяется КТ-ангиография легочной артерии, поскольку она менее инвазивна.
КТ — компьютерная томография.
Недостатки ангиографии
Некоторым больным ангиография причиняет дискомфорт. У некоторых возникают псевдоаллергические реакции на контрастные препараты. Место разреза может кровоточить, инфицироваться или болеть. В редких случаях катетер повреждает кровеносный сосуд.
Серьезные осложнения, такие как шок, судорожные припадки, повреждение почек и внезапная остановка сердечной деятельности (остановка сердца), встречаются очень редко. Иногда во время катетеризации сердца оно пропускает удары или сердцебиение замедляется.
Риск осложнений выше у пожилых пациентов, хотя они и остается достаточно невысоким.
Доза облучения, используемая при ангиографии, зависит от процедуры, но обычно она намного выше, чем при проведении рентгенологических обследований. Например, доза облучения при коронарографии в 350–750 раз превышает дозу, использующуюся при рентгенологическом исследовании органов грудной клетки в одной проекции.
Ангиография не всегда доступна. Ее проводят высококвалифицированные врачи.