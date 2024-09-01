Проблемы после путешествия

С симптомами или проблемами, которые возникают во время путешествия и не проходят к моменту возвращения человека домой, необходимо обращаться к врачу. Симптомы некоторых болезней, которыми люди заражаются во время путешествия, проявляются только по возвращении домой.

Наиболее распространенной медицинской проблемой после возвращения из путешествия является

Стойкая диарея путешественника

Наиболее распространенные приобретенные потенциально тяжелые заболевания — это:

Некоторые проблемы, обусловленные путешествием, могут начинаться после поездки. Некоторые симптомы могут появляться спустя недели или месяцы после возвращения. Особенно часто встречается возникающее после международных поездок повышение температуры. Причиной повышения температуры нередко является малярия, симптомы которой появляются спустя несколько дней после заражения. Связь между путешествием и новыми симптомами не всегда бывает очевидной, но информация о недавней поездке может иметь решающее значение для постановки диагноза. Поэтому при возникновении каких-либо медицинских проблем людям необходимо рассказывать своим врачам обо всех недавно совершенных путешествиях.

На сайте Международного общества по медицине путешествий (International Society of Travel Medicine, www.istm.org) есть списки клиник для путешественников. Многие из таких больниц специализируются на оказании помощи заболевшим путешественникам после их возвращения домой.