Части протеза

Протез конечности состоит из 4 основных частей:
Интерфейс
Подвеска
Структурные компоненты
Компоненты внешнего вида
Интерфейс между остаточной конечностью и протезом
Протез прикрепляется к телу путем прямого контакта с кожей или через интерфейс, изготовленный из различных тонких амортизирующих материалов, которые надеваются поверх остаточной конечности.
Гелевый амортизирующий интерфейс, который надевают на культю конечности, защищает кожу и помогает выровнять давление. При нестандартных контурах остаточной конечности (например, из-за глубоких рубцов, острых концов костей или ожогов) могут потребоваться отлитые по индивидуальному заказу интерфейсы. В идеале у пациента должно быть 2 одинаковых интерфейса для поочередного использования. Чередование интерфейсов помогает сохранять эластичность и форму, продлевая срок службы. Обычно интерфейсы рекомендуется менять каждые 6 месяцев, а очень активным людям — каждые 3–4 месяца.
Протезный носок можно носить вместо гелевого интерфейса или вместе с ним. Носки изготавливаются из шерсти, нейлона или синтетической ткани; в некоторых случаях между слоями ткани находится гель. Производятся носки разной толщины. Размер культи конечности обычно меняется в течение дня в результате выполняемой деятельности, в зависимости от погоды и других факторов Для приспособления к этим изменениям используются носки для протеза и специальные прокладки. Надевая один или несколько носков разной толщины либо снимая их, человек может отрегулировать прилегание гильзы, чтобы обеспечить больший комфорт, так как в культе конечности происходят изменения в течение дня. Если невозможно поддерживать комфортную стабильную посадку при использовании носков для протеза или специальных прокладок, протезист (специалист, который разрабатывает, подгоняет, производит и регулирует протезы) может отрегулировать приемную гильзу.
Подвеска
Подвеска — это устройство, которое удерживает протез в остаточной конечности. Для конкретных устройств подвески (таких как всасывающие, штифтовые или вакуумные) подходят определенные материалы гелевого интерфейса.
В большинстве случаев используются следующие системы подвески:
Вакуумные: Электрический или механический вакуумный насос удаляет воздух из приемной гильзы протеза. Это наиболее эффективный метод фиксации протеза на культе конечности, он также помогает стабилизировать содержание жидкости в культе конечности. Для этого типа подвесного устройства предпочтительным является полиуретановый гелевый материал интерфейса.
Основанные на механизме пассивного всасывания: При помещении культи конечности в приемную гильзу воздух вытесняется. Расположенное выше уплотняющее кольцо предотвращает повторное попадание воздуха, создавая эффект всасывания. В нижней части гильзы может быть установлен односторонний клапан, позволяющий воздуху выходить наружу.
Интерфейс с фиксирующим штифтом: Амортизирующий интерфейс, оснащенный съемным регулируемым штифтом для фиксации из нержавеющей стали внизу, вставляется в фиксирующий механизм в нижней части пластиковой гильзы. Чтобы снять протез, пациент нажимает кнопку разблокирования, и штифт отсоединяется.
Анатомические: Для фиксации гильзы протеза к телу могут использоваться бугорки на концах костей, например, на колене, лодыжке или локте.
Ремни и крепления: Если пациент не может переносить, или если у него возникают сложности при удерживании протеза с помощью вакуумной, всасывающей или штифтовой системы, для фиксации протеза можно использовать ремень и/или крепления.
Структурные компоненты протеза конечности
Основные компоненты протеза включают следующее:
Приемная гильза (пластиковая приемная часть, в которую помещается культя конечности)
Внешний модуль (кисть или стопа)
Сустав (запястье, локоть, плечо, голеностоп, колено или бедро)
Соединительный модуль, который соединяет внешний модуль и сустав с приемной гильзой
Приемная гильза является самым важным компонентом, поскольку она поддерживает основную часть протеза и передает в культю конечности давление и силу, возникающие при движении.
Для нижних конечностей: голеностопные и коленные суставы, управляемые микропроцессором, могут обеспечить повышенную безопасность, стабильность, снижение расхода энергии и снижение нагрузки на близлежащие суставы и позвоночник.
Для верхних конечностей: управляемые силой человеческого тела протезы требуют полностью функционального плеча и руки для приведения в действие контура крепления, управляющего искусственной кистью или крюком. Миоэлектрические протезы верхней конечности не требуют полностью функционального плеча и руки, а вместо этого используют естественные электрические сигналы, вырабатываемые мышцами человека. Электроды в гильзе распознают мышечную активность и передают сигналы, которые приводят в действие протез кисти, запястье и/или локоть. Никаких других движений тела не требуется.
Внешний вид протеза конечности
Некоторые пациенты предпочитают, чтобы их протез выглядел анатомически натурально. Технологи размещают на пластмассовых и металлических компонентах мягкий пеноматериал, аналогичный по консистенции мышцам и ткани и придают ему соответствующую форму. Этот материал меньше портит одежду, кроме того, ему можно придать форму естественной конечности человека.
Сверху анатомическая форма может быть покрыта синтетической кожей, цвет которой подбирается под тон кожи человека.
Некоторые люди, особенно спортсмены во время соревнований, предпочитают убирать анатомические формы и кожу, оставляя открытыми пластиковые и металлические компоненты. Это снижает вес и позволяет осуществлять настройки, способствуя повышению производительности.