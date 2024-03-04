Части протеза

Протез прикрепляется к телу путем прямого контакта с кожей или через интерфейс, изготовленный из различных тонких амортизирующих материалов, которые надеваются поверх остаточной конечности.

Гелевый амортизирующий интерфейс, который надевают на культю конечности, защищает кожу и помогает выровнять давление. При нестандартных контурах остаточной конечности (например, из-за глубоких рубцов, острых концов костей или ожогов) могут потребоваться отлитые по индивидуальному заказу интерфейсы. В идеале у пациента должно быть 2 одинаковых интерфейса для поочередного использования. Чередование интерфейсов помогает сохранять эластичность и форму, продлевая срок службы. Обычно интерфейсы рекомендуется менять каждые 6 месяцев, а очень активным людям — каждые 3–4 месяца.

Протезный носок можно носить вместо гелевого интерфейса или вместе с ним. Носки изготавливаются из шерсти, нейлона или синтетической ткани; в некоторых случаях между слоями ткани находится гель. Производятся носки разной толщины. Размер культи конечности обычно меняется в течение дня в результате выполняемой деятельности, в зависимости от погоды и других факторов Для приспособления к этим изменениям используются носки для протеза и специальные прокладки. Надевая один или несколько носков разной толщины либо снимая их, человек может отрегулировать прилегание гильзы, чтобы обеспечить больший комфорт, так как в культе конечности происходят изменения в течение дня. Если невозможно поддерживать комфортную стабильную посадку при использовании носков для протеза или специальных прокладок, протезист (специалист, который разрабатывает, подгоняет, производит и регулирует протезы) может отрегулировать приемную гильзу.