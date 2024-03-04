Подготовка протеза конечности

До операции хирург, протезист (специалист, который разрабатывает, подгоняет и корректирует протезы) и реабилитолог обсуждают планы, цели и реалистичные результаты с пациентом, которому требуется ампутация. Они совместно работают, чтобы:

провести функциональную оценку для определения текущих возможностей и целей пациента;

разработать план предоперационной подготовки, включающий программу физических упражнений, которая начинается до выполнения хирургического вмешательства;

разработать план послеоперационного ведения.

Чем лучше здоровье у пациента до операции, тем успешнее проходит заживление и реабилитация после ампутации. Перед ампутацией пациенты должны, например, придерживаться принципов здорового питания, в максимально возможной степени контролировать свое состояние (например, сахарный диабет и заболевание сердца или легких) и бросить курить.

Независимо от возраста и текущего физического состояния, пациенты с запланированной ампутацией должны начать общую и специфическую программу физических тренировок перед операцией и продолжать тренировки после операции. Упражнениям для поддержания или повышения мышечной силы, гибкости и диапазона движений обучает реабилитолог. Чем сильнее и гибче человек, тем эффективнее он может функционировать как с протезом, так и без него. Программа трудотерапии также может быть целесообразна при прогнозируемых затруднениях, связанных с повседневной деятельностью.