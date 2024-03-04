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Подготовка протеза конечности

Авторы:Jan J. Stokosa, CP, American Prosthetics Institute, Ltd
Проверено/пересмотрено мар. 2024
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Ампутация тяжело переносится пациентами. Потеря конечности влечет не только физические затруднения, также часто меняется самооценка после того, как человек лишается части «себя». Врачи стараются подготовить людей и их членов семьи, объясняя необходимость ампутации, а также описывая, что будет происходить до, после ампутации и во время процесса подгонки протеза. Человек, который понимает процедуру, имеет реалистичные ожидания в отношении затруднений, которые его могут ждать, и наиболее вероятных исходов, склонен более настойчиво добиваться своих целей и достигать лучших результатов. Врачи и протезисты часто организуют встречу с другим пациентом, который уже перенес ампутацию и приспособился к новым условиям.

Перед хирургической операцией

До операции хирург, протезист (специалист, который разрабатывает, подгоняет и корректирует протезы) и реабилитолог обсуждают планы, цели и реалистичные результаты с пациентом, которому требуется ампутация. Они совместно работают, чтобы:

  • провести функциональную оценку для определения текущих возможностей и целей пациента;

  • разработать план предоперационной подготовки, включающий программу физических упражнений, которая начинается до выполнения хирургического вмешательства;

  • разработать план послеоперационного ведения.

Чем лучше здоровье у пациента до операции, тем успешнее проходит заживление и реабилитация после ампутации. Перед ампутацией пациенты должны, например, придерживаться принципов здорового питания, в максимально возможной степени контролировать свое состояние (например, сахарный диабет и заболевание сердца или легких) и бросить курить

Независимо от возраста и текущего физического состояния, пациенты с запланированной ампутацией должны начать общую и специфическую программу физических тренировок перед операцией и продолжать тренировки после операции. Упражнениям для поддержания или повышения мышечной силы, гибкости и диапазона движений обучает реабилитолог. Чем сильнее и гибче человек, тем эффективнее он может функционировать как с протезом, так и без него. Программа трудотерапии также может быть целесообразна при прогнозируемых затруднениях, связанных с повседневной деятельностью.

Послеоперационный период

После операции клиническая команда и пациент, перенесший ампутацию, вместе разрабатывают цели для:

  • защиты остаточной конечности от случайной травмы (например, от ударов и падений);

  • контроля отека;

  • стимулирования заживления;

  • поддержки силы, выносливости сердечно-сосудистой системы и диапазона движений в суставах.

После хирургического вмешательства остаточная конечность должна зажить. Массаж, постукивание, вибрация и утяжелители с возрастающей нагрузкой могут способствовать уменьшению чувствительности остаточной конечности. Существует множество видов повязок для защиты остаточной конечности и контроля отека. Эффективно контролируемый отек помогает улучшить кровообращение, способствует заживлению и уменьшает выраженность послеоперационной боли и фантомной боли в конечности. Здоровое питание также очень важно и после операции.

Реабилитолог будет работать с пациентом до и после выписки из больницы. Тренировки могут включать упражнения на равновесие в положении стоя, ходьбу вдоль параллельных брусьев, использование ходунков, костылей и/или инвалидных колясок, а также навыки самообслуживания, включая перемещение и личную гигиену.

Протезист будет каждую неделю наблюдать за ходом заживления и оценивать готовность пациента к подготовительному (временному) протезу.

Подготовительный протез

Когда остаточная конечность заживет и содержание жидкости в ней в достаточной степени стабилизируется (обычно через 6–10 недель после операции, но дольше при наличии осложнений), начинается подгонка подготовительного протеза пациенту. Подготовительный протез — это временный протез, который позволяет носить утяжелители с возрастающим весом и менять компоненты, что необходимо для привыкания пациента к новым условиям ходьбы и выполнению других действий. В течение этого периода может потребоваться неоднократная подгонка гильзы подготовительного протеза.

Помимо улучшения подвижности и самостоятельности, преимущества ранней подгонки протеза включают привыкание к ампутации, восстановление ощущения своего тела, уменьшение фантомных болей в конечности и улучшение общего состояния здоровья.

Остаточная конечность у взрослых продолжает подвергаться значительным изменениям объема и формы в течение 12–18 месяцев после ампутации. В это время, когда объем и форма стабилизируются до приемлемой степени, начинается подгонка постоянного протеза, тогда как пациент продолжает использовать подготовительный протез. Постоянный протез изготавливается из высококачественных компонентов, часто используются те же суставы и внешние модули, которые лучше всего подошли в ходе подготовительной фазы. Тем не менее содержание жидкости в остаточной конечности по-прежнему будет ежедневно колебаться и в долгосрочной перспективе. Степень изменения содержания жидкости варьируется у разных людей и иногда может вызывать проблемы.

Обучение пользованию протезом конечности

Во время процесса подгонки пациент узнает, как обращаться с протезом. Процесс включает несколько визитов для достижения приемлемых уровней комфорта и устойчивости.

У людей с протезом верхней конечности после достижения комфорта и устойчивости протезист регулирует суставы и внешние модули для максимально эффективного функционирования. Реабилитация с трудотерапевтом и реабилитологом включает специфические упражнения, предназначенные для укрепления мышц в остаточной конечности и поддержания их гибкости, а также обучение использованию протеза в повседневной деятельности. 

У пациентов с протезом нижней конечности после достижения комфорта и стабильности остаточной конечности присоединяется протез тазобедренного, коленного, голеностопного сустава и/или стопа, чтобы добиться равновесия и нормальной осанки. Пациент начинает ходить вдоль параллельных брусьев. По мере того, как пациент учится ходить с протезом, протезист регулирует или меняет суставы и внешние модули для обеспечения максимально эффективного функционирования.

Консультирование или психотерапия могут помочь людям, которые никак не могут свыкнуться с потерей конечности и необходимостью использовать протез.

(См. также Общие сведения о протезировании конечностей).

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Авторское право © 2025 Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, США и ее аффилированные лица. Все права сохранены.

Авторское право© 2025Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, США и ее аффилированные лица. Все права сохранены.