Подгонка протеза

Существует множество типов протезов конечностей. Тем не менее, процедура подгонки, как правило, включает одни и те же этапы, независимо от выбранного типа. После подгонки приемной гильзы и достижения удовлетворительной функции пациента направляют к реабилитологу и трудотерапевту на тренировки. По мере привыкания человека к протезам протезист может осуществлять дополнительные корректировки для дальнейшей оптимизации функции и снижения затрат энергии. (См. также Общие сведения о протезировании конечностей).

Протез состоит из 7 основных частей:

Гелевый амортизирующий интерфейс для остаточной конечности: силиконовый гель или вязкоупругий материал, который защищает кожу и регулирует давление

Система подвески: присоединяет протез к телу

Культеприемная гильза: жесткая пластиковая приемная часть, в которую помещается остаточная конечность с гелевым интерфейсом (в ней может быть внутренняя первичная гибкая гильза, которая помогает регулировать давление)

Суставы (голеностоп, колено, запястье, локоть) и внешние модули (кисти, стопы)

Соединительные муфты модульной эндоскелетной системы: соединяют искусственные суставы и конечные внешние модули и обеспечивают возможность регулировки

Анатомическая форма: мягкий вспененный материал, имитирующий контуры мышц и защищающий компоненты эндоскелета

Синтетическая кожа: тонкий слой, соответствующий тону кожи, покрывающий анатомическую форму

Во время процесса подгонки протезист делает слепок остаточной конечности с использованием гипса или стекловолокна либо с помощью цифровой технологии визуализации. Слепок или цифровое изображение используется для создания положительной модели конечности, которая затем подгоняется для лучшего соответствия индивидуальным характеристикам остаточной конечности человека.

Вокруг модели формируется приемная гильза. Эта гильза встраивается в диагностический протез для тестирования различных комбинаций компонентов и определения того, какой вариант обеспечивает максимальный комфорт, стабильность, функциональность и эффективность. Поскольку подгонка культеприемной гильзы играет важную роль, протезисту может потребоваться несколько попыток, чтобы добиться оптимального комфорта и стабильности гильзы.

После завершения подгонки гильзы, а также определения компонентов и дизайна, изготавливается постоянная гильза, как правило, из графитового волокна или других прочных материалов, а постоянный протез подстраивается и оптимизируется. Изготавливается внешнее покрытие — либо анатомически натуральное, либо компоненты оставляют открытыми. Процесс подгонки требует от 7 до 18 визитов, в зависимости от сложности, и примерно 16 технологических производственных процедур.