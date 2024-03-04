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Отек культи конечности

Авторы:Jan J. Stokosa, CP, American Prosthetics Institute, Ltd
Проверено/пересмотрено мар. 2024
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    Даже после перестройки остаточной конечности через 18–24 месяца после хирургического вмешательства может развиться отек. Наличие хорошо подогнанной гильзы протеза — лучший способ поддерживать постоянный размер остаточной конечности. Меры, которые можно использовать в период без ношения протеза, включают применение внешнего давления при помощи:

    • эластичного бандажа;

    • эластичного компрессионного материала;

    • вязкоупругого интерфейса, используемого при ношении протеза.

    В жаркую или холодную погоду культя конечности может отекать и потеть, что также затрудняет надевание протеза. Для устранения проблемы можно принять душ или погрузить остаточную конечность в холодную воду на 3–5 минут и сразу же высушить ее перед надеванием протеза. Через 5–15 минут после надевания протеза его следует снять и немедленно надеть снова. Такой метод помогает надлежащим образом расположить культю конечности в приемной гильзе. Если погружение в холодную воду недоступно, можно обернуть остаточную конечность эластичной повязкой или надеть вязкоупругий интерфейс и придать конечности приподнятое положение на 20 минут или более.

    Дополнительные меры, направленные на предотвращение отека, включают в себя полноценное питание и выполнение последовательной программы тренировок, включающей физические упражнения и/или лечебную физкультуру для поддержания мышечной массы.

    (См. также Общие сведения о протезировании конечностей).

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    Авторское право © 2025 Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, США и ее аффилированные лица. Все права сохранены.

    Авторское право© 2025Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, США и ее аффилированные лица. Все права сохранены.