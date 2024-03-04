Отек культи конечности

Даже после перестройки остаточной конечности через 18–24 месяца после хирургического вмешательства может развиться отек. Наличие хорошо подогнанной гильзы протеза — лучший способ поддерживать постоянный размер остаточной конечности. Меры, которые можно использовать в период без ношения протеза, включают применение внешнего давления при помощи:

эластичного бандажа;

эластичного компрессионного материала;

вязкоупругого интерфейса, используемого при ношении протеза.

В жаркую или холодную погоду культя конечности может отекать и потеть, что также затрудняет надевание протеза. Для устранения проблемы можно принять душ или погрузить остаточную конечность в холодную воду на 3–5 минут и сразу же высушить ее перед надеванием протеза. Через 5–15 минут после надевания протеза его следует снять и немедленно надеть снова. Такой метод помогает надлежащим образом расположить культю конечности в приемной гильзе. Если погружение в холодную воду недоступно, можно обернуть остаточную конечность эластичной повязкой или надеть вязкоупругий интерфейс и придать конечности приподнятое положение на 20 минут или более.

Дополнительные меры, направленные на предотвращение отека, включают в себя полноценное питание и выполнение последовательной программы тренировок, включающей физические упражнения и/или лечебную физкультуру для поддержания мышечной массы.

(См. также Общие сведения о протезировании конечностей).